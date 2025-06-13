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    iOS 26 beta nasıl kaldırılır? iOS 26'dan iOS 18'e geri dönme adımları

    iOS 26 betadan sonra şarj çabuk bitiyor, ısınıyor vb. sorun yaşıyor ve iOS 26'dan iOS 18'e nasıl geçilir merak ediyorsanız buraya! İşte iOS 26 beta kaldırma ve iOS 18'e geri dönme adımları:

    iOS 26 beta sürümünü denemek için yüklediniz ancak yeni Liquid Glass tasarım dilini beğenmediniz veya sık sık Wi-Fi kesintisi, aşırı ısınma, şarjın çabuk bitmesi vb. sorunlar yaşıyorsunuz. iOS 26 betadan iOS 18’e geri dönüş mümkün. iOS 26 betadan iOS 18’e düşürme (downgrade) nasıl yapılır? merak edenler için iOS 26 betadan tam sürüme geçme adımları burada.

    iOS 26 betadan iOS 18’e geri dönme ↩️

    ios 26 betadan tam sürüme geri dönme adımları Tam Boyutta Gör
    iOS 26'dan iOS 18'e geri dönme işlemini başlatmadan önce iPhone’unuzda Ayarlar uygulamasını açın Apple Hesabı - iCloud - Tümünü Gör'e gidin ve Notlar, Kişiler ve diğer öğelerin senkronize edildiğinden emin olun. iCloud'da iCloud Fotoğrafları ve Mesajları kullanıyorsanız, tüm yeni verilerin iCloud'a kaydedildiğinden emin olmak için Şimdi Senkronize Et düğmesine dokunun. Ayrıca fotoğrafları, videoları, belgeleri vb. harici bir sürücüye kopyalayabilir ve iOS 18'e geri döndükten sonra iPhone'unuza aktarabilirsiniz. Ardından, iOS 26 betadan 18’e geri dönme adımlarına geçebilirsiniz. İşte adım adım iOS 26 betadan iOS 18’e düşürme 👇🏻
    1. Mac’te Finder, Windows PC’de iTunes’u açın
    2. iPhone’unuzu bilgisayara kabloyla bağlayın
    3. Telefonu kurtarma moduna alın
    4. İzin Ver’e tıklayın
    5. Geri yükle ve Güncelle seçeneğini içeren bir uyarı çıkacak
    6. Geri Yükle’ye tıklayın
    7. iOS 18.5 indirilmeye başlayacak
    8. İndirme tamamlandıktan sonra iPhone yeniden başlatılacak
    9. Açıldığında kuruluma geçebilirsiniz

    iOS 26 betayı yüklemeden önce iOS 18 sürümünde iPhone'unuzu bilgisayar veya iCloud'a yedeklediyseniz, iOS 18’e geri döndükten sonra son yedeğinizden tüm verilerinizi (fotoğraflarınız, mesajlarınız, rehberiniz, uygulamalarınız vs) geri yükleyebilirsiniz. (Kurulum sürecinde Uygulamalarınızı ve Verilerinizi Aktarın adımına geldiğinizde iCloud yedeklemesinden veya Mac’ten veya PC’den seçeneğine dokunun)

    Yedeğiniz olsun ya da olmasın, kişilerinizi, notlarınızı, anımsatıcılarınızı, takvimlerinizi, fotoğraflarınızı, dosyalarınızı vs. depolamak için iCloud'u kullanıyorsanız, kurulumu tamamladıktan sonra tüm bu veriler geri senkronize edilecektir.

    iPhone kurtarma moduna alma adımları 📲

    • Kabloyu Mac'inize veya Windows PC'nize bağlayın
    • Kabloyu iPhone'unuza bağlayın ve hemen yan düğmeye basılı tutun
    • Düğmeye basmayı bırakmayın
    • Apple logosu görünene kadar yan düğmeyi basılı tutun
    • Bilgisayar ve kablo resmi görünene kadar yan düğmeyi bırakmayın

    iPhone kurtarma moduna geçmiyorsa; Ses açma düğmesine kısaca basın. Ses kısma düğmesine kısa basın. Ardından Bilgisayara bağlan ekranını görene kadar yan düğmeye basılı tutun.

    iOS 26 betadan nasıl çıkılır 🔘

    ios 26 beta kaldırma adımları Tam Boyutta Gör
    Apple'ın büyük yazılım güncellemelerinin beta sürümleri, özellikle erken sürümler, bilindiği üzere çok hatalı oluyor. Özellikle donma, kasma, şarjın çabuk bitmesi, görsel hatalar yaşanabiliyor. iOS 26 beta da farklı değil. iOS 26 betadan çıkmak için yukarıdaki adımları takip ederek öncelikle iOS 18 sürümüne geri dönmeniz gerekiyor. Ardından beta güncellemeleri kapatarak iOS 26 beta güncellemelerinin indirilmesini ve yüklenmesini önleyebilirsiniz. iOS 26 beta kaldırma adımları şu şekilde:
    1. Ayarlar uygulamasını açın
    2. Genel - Yazılım Güncelleme ekranına gelin
    3. Beta Güncellemeleri’ne dokunun
    4. iOS 26 betadan çıkmak için Kapalı seçeneğine dokunun

    Apple, iOS 26 ile Liquid Glass olarak adlandırılan yeni bir tasarıma geçti. Bu tasarımı etkileyici bulup iOS 26 betayı yüklediniz ancak çeşitli hatalarla karşılaştıysanız iOS 18’e geri dönmek isteyebilirsiniz. iOS 26 betadan iOS 18’e geri dönmek oldukça kolay ve öncesinde yedek aldıysanız verilerinizi de kaybetmezsiniz. Yukarıdaki adımlarla iOS 26 betadan iOS 18’e düşürme (downgrade) ve sonrasında iOS 26 betadan çıkma işlemlerini sorunsuzca yapabilirsiniz.

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    4S14N_HUNT3R 3 saat önce

    arkadaşlar algı yaratmaya çalışan kamiller var yorumlarda sanki askeri gücü yokmuşta rte sayesinde olmuş gibi türkiyede yıllardır savunma sanayi güçlüydü sürekli gücüne güç kattı rtenin etkisi yok makarnacı tayfa bunuda kendileri yapmış gibi kabullenmeye başlamışlar dolar 38 lira euro 41-42 lira bunları asla söylemezler faiz almış başını gitmiş yarım kilo et kaç yüz lira olmuş asla söylemezler.

    Y
    YouRæk 22 saat önce

    20 sene önce yerli ve milli tüfek bile üretemeyen ülkeden bugün dünyanın konuştuğu savunma sanayi projelerini gerçekleştiren ülkeye. Hamdolsun.

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