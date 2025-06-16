iOS 26, tek kullanımlık şifreleri artık WhatsApp ve Gmail’den de okuyor

Gelen kodlar WhatsApp ve Gmail Gibi uygulamalardan da okunabilecek
iOS 26 ile gelen küçük ama önemli güncellemelerden birisi de tek kullanımlık şifrelerle (OTP) ilgili. Daha önce yalnızca iPhone’un yerleşik Mesajlar uygulaması aracılığıyla gelen OTP kodlarını otomatik doldurma imkânı sunuluyordu. Ancak bu sınırlama artık ortadan kalkıyor.
Apple bu tür otomatik doldurma özelliğini ilk kez iOS 12 ile kullanıcılarla tanıştırmıştı, ancak şimdi kapsamı genişleterek kullanıcıların en sık tercih ettiği uygulamaları da kapsama dahil ediyor. Bu da özellikle bankacılık işlemleri, iki faktörlü kimlik doğrulamalar ve çevrim içi girişler açısından ciddi bir kolaylık sağlayacak.
Spam’e karşı gelişmiş koruma
Benzer şekilde, Mesajlar uygulamasında da bilinmeyen göndericiler için yeni bir filtreleme sistemi devreye giriyor. Spam içerikler otomatik olarak ayıklanırken, kullanıcı yalnızca onayladığı numaralarla iletişim kurabiliyor. Bu özellikler, sadece SMS'leri değil FaceTime geçmişini de kapsayacak şekilde çalışıyor.
Ayrıca iOS 26 ile gelen "Bekleme Asistanı" (Hold Assist) özelliği de kullanıcıların çağrı merkezlerinde saatlerce beklemesini önlüyor. Uygulama, sizi sırada tutuyor ve bir temsilci hatta bağlandığında anında bildirim gönderiyor.Kaynakça https://www.macrumors.com/2025/06/12/ios-26-macos-tahoe-expand-one-time-code-autofill/ https://9to5mac.com/2025/06/09/ios-26-might-finally-keep-your-iphone-from-getting-spam-calls-and-texts/ Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin:
20 sene önce yerli ve milli tüfek bile üretemeyen ülkeden bugün dünyanın konuştuğu savunma sanayi projelerini gerçekleştiren ülkeye. Hamdolsun.