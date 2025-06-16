iOS 26, tek kullanımlık şifreleri artık WhatsApp ve Gmail’den de okuyor

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Tam Boyutta Gör Apple, iOS 26 ile iPhone kullanıcılarının uzun süredir şikayet ettiği iki temel probleme aynı anda neşter vuruyor: spam iletişimler ve tek kullanımlık şifrelerin (OTP) zahmetli kullanımı. Yeni sürüm, hem çağrı ve mesaj güvenliğinde hem de kullanıcı deneyiminde önemli bir adım olarak öne çıkıyor.

Gelen kodlar WhatsApp ve Gmail Gibi uygulamalardan da okunabilecek

iOS 26 ile gelen küçük ama önemli güncellemelerden birisi de tek kullanımlık şifrelerle (OTP) ilgili. Daha önce yalnızca iPhone’un yerleşik Mesajlar uygulaması aracılığıyla gelen OTP kodlarını otomatik doldurma imkânı sunuluyordu. Ancak bu sınırlama artık ortadan kalkıyor.

Tam Boyutta Gör Yeni iOS sürümüyle birlikte, WhatsApp, Gmail ve benzeri üçüncü taraf mesajlaşma veya e-posta uygulamaları üzerinden gelen OTP’ler de otomatik olarak algılanıp ilgili alanlara otomatik şekilde doldurulabilecek. Bu özellik Android platformunda halen mevcut değil, dolayısıyla Apple’ın burada kullanıcı deneyimi açısından önemli bir iş yaptığını söyleyebiliriz. Benzer bir gelişme macOS Tahoe’da da yaşanıyor; artık Chrome gibi üçüncü taraf tarayıcılarda da otomatik kod doldurma destekleniyor.

Apple bu tür otomatik doldurma özelliğini ilk kez iOS 12 ile kullanıcılarla tanıştırmıştı, ancak şimdi kapsamı genişleterek kullanıcıların en sık tercih ettiği uygulamaları da kapsama dahil ediyor. Bu da özellikle bankacılık işlemleri, iki faktörlü kimlik doğrulamalar ve çevrim içi girişler açısından ciddi bir kolaylık sağlayacak.

Spam’e karşı gelişmiş koruma

Tam Boyutta Gör iOS 26 ile birlikte aynı zamanda Telefon ve Mesajlar uygulamaları artık istenmeyen iletişimlere karşı daha akıllı hale geliyor. Apple’ın tanıttığı yeni "Çağrı Tarama" (Call Screening) özelliği sayesinde bilinmeyen numaralardan gelen aramalar otomatik olarak yanıtlanıyor, arayan kişi kimliğini ve arama nedenini paylaştıktan sonra telefon kullanıcıyı uyarıyor. Böylece kullanıcılar, aramanın gerçekten önemli olup olmadığını önceden değerlendirebiliyor.

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Benzer şekilde, Mesajlar uygulamasında da bilinmeyen göndericiler için yeni bir filtreleme sistemi devreye giriyor. Spam içerikler otomatik olarak ayıklanırken, kullanıcı yalnızca onayladığı numaralarla iletişim kurabiliyor. Bu özellikler, sadece SMS'leri değil FaceTime geçmişini de kapsayacak şekilde çalışıyor.

Ayrıca iOS 26 ile gelen "Bekleme Asistanı" (Hold Assist) özelliği de kullanıcıların çağrı merkezlerinde saatlerce beklemesini önlüyor. Uygulama, sizi sırada tutuyor ve bir temsilci hatta bağlandığında anında bildirim gönderiyor.

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iOS 26, şifreleri artık WhatsApp ve Gmail’den de okuyor

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