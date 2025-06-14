Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    iOS 26 ile iPhone ve Android arasında eSIM aktarımı yapılabilecek

    Apple, iOS 26 ile iPhone ve Android arasında eSIM transferine izin verecek. eSIM aktarma özelliği, akıllı telefon kullanıcılarının numaralarını iki platform arasında taşımasını kolaylaştıracak.

    ios 26 esim aktarma android iphone Tam Boyutta Gör
    Apple, iOS 26 ile eSIM'i iPhone’dan Android’e veya tam tersi şekilde aktarma desteği ekledi. Yeni eSIM aktarımı özelliği, kullanıcıların operatöre başvurmadan numaralarını platformlar arasında taşımasına olanak tanıyacak.

    ‌iOS 26‌ beta kullanıcılarının raporlarına göre, iOS 26 yüklü iPhone, hücresel ayarlarda "Android'e Aktar"seçeneği sunacak ve kullanıcı eSIM’i Android cihazına aktarabilecek. ‌iOS 26, eSIM eklerken ayrıca “Android’den Aktar" seçeneği sunacak. Üzerine dokunulduğunda, aktarım sürecini başlatmak için Android cihazla taranacak bir QR kod gösterilecek ve aktarım süreci başlayacak.

    Apple, yeni özelliği Google ile birlikte kullanıma sundu. ‌iOS 26‌ tanıtılmadan önce, Android 16 beta sürümünde iPhone’dan Android’e eSIM aktarmayı mümkün kılacak “Android'e Aktar” özelliğine rastlanmıştı.

    iOS 18’de eSIM'i ‌iPhone‌'dan ‌iPhone‌'a aktarmak kolay ancak ‌iPhone‌’dan Android cihaza eSIM aktarımı aynı basitlikte değil. Geçişi yapmanın otomatik bir yolu olmadığından, genellikle QR kod almak için operatörle iletişime geçmek gerekiyor. ‌iOS 26‌, bu sorunu çözüyor.

    Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: DH App Gallery Uygulamasını İndir DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Sessiz Video Tercihleri
    Otomatik yükle ve oynat
    Video bitince sonrakine geç
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Endonezya, Türkiye’den 48 adet KAAN satın alıyor

    P
    power-pc 3 saat önce

    Hayatınız PALAVRA, dinci motifler ile süslenmiş palavralar...

    Y
    YouRæk 1 gün önce

    20 sene önce yerli ve milli tüfek bile üretemeyen ülkeden bugün dünyanın konuştuğu savunma sanayi projelerini gerçekleştiren ülkeye. Hamdolsun.

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    epdantoin kullanıcı yorumları tesla model y sr forma orjinallik sorgulama facebook hikayemi arkadaşım olmayıp bakanları nasıl görebilirim ivault uygulaması fotoğraf kurtarma

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    10.000 TL Altındaki Telefonlar
    Reeder P13 Blue Plus
    Reeder P13 Blue Plus
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    20.000-30.000 TL Arası Laptoplar
    Casper Nirvana S100
    Casper Nirvana S100
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Orta Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum