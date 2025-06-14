iOS 26 ile iPhone ve Android arasında eSIM aktarımı yapılabilecek

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Tam Boyutta Gör Apple, iOS 26 ile eSIM'i iPhone’dan Android’e veya tam tersi şekilde aktarma desteği ekledi. Yeni eSIM aktarımı özelliği, kullanıcıların operatöre başvurmadan numaralarını platformlar arasında taşımasına olanak tanıyacak.

iOS 26 developer beta çıktı: iOS 26 dev beta nasıl yüklenir? 4 gün önce eklendi

‌iOS 26‌ beta kullanıcılarının raporlarına göre, iOS 26 yüklü iPhone, hücresel ayarlarda "Android'e Aktar"seçeneği sunacak ve kullanıcı eSIM’i Android cihazına aktarabilecek. ‌iOS 26, eSIM eklerken ayrıca “Android’den Aktar" seçeneği sunacak. Üzerine dokunulduğunda, aktarım sürecini başlatmak için Android cihazla taranacak bir QR kod gösterilecek ve aktarım süreci başlayacak.

Apple, yeni özelliği Google ile birlikte kullanıma sundu. ‌iOS 26‌ tanıtılmadan önce, Android 16 beta sürümünde iPhone’dan Android’e eSIM aktarmayı mümkün kılacak “Android'e Aktar” özelliğine rastlanmıştı.

iOS 18’de eSIM'i ‌iPhone‌'dan ‌iPhone‌'a aktarmak kolay ancak ‌iPhone‌’dan Android cihaza eSIM aktarımı aynı basitlikte değil. Geçişi yapmanın otomatik bir yolu olmadığından, genellikle QR kod almak için operatörle iletişime geçmek gerekiyor. ‌iOS 26‌, bu sorunu çözüyor.

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iOS 26 ile iPhone ve Android arasında eSIM aktarma yapılabilecek

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