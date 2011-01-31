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TTNET WiFi'a giriş yapmadan Tivibu, Müzik, Oyun ve Vitamin siteleri gezilebilecek

8 yıl
8,4b
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9
Web Siteleri
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Türkiye'nin en büyük internet servis sağlayıcısı TTNET, abonesi olan ve olmayan tüm kullanıcılar için yeni bir hizmete başlıyor. Yapılan açıklamaya göre kullanıcılar, ülke geneline yayılmış 8000 farklı TTNET WiFi noktasında, sisteme giriş yapmadan TTNET'in eğlence ve eğitim odaklı çeşitli sitelerine ücretsiz olarak erişebilecekler.

TTNET Müzik, Tivibu, Oyun ve Vitamin gibi sitelere giriş yapmak için bulunduğunuz kafe, restoran veya İDO iskelesi gibi TTNET WiFi hizmetine sahip herhangi bir noktada, kullanıcı adı ve şifre ile giriş yapılmadan dahi bu siteler ücretsiz olarak gezilebilecek. Tivibu servisinden tam anlamıyla faydalanabilmek yani bilgisayardan televizyon izlemek içinse Tivibu abonesi olunması ve kullanılan bilgisayarda Tivibu yazılımının yüklü olması gerekiyor ancak servisin kullanımı esnasında kota veya TTNET WiFi dakikaları harcanmıyor.

TTNET'in açıklamasına göre TTNET Müzik servisinden faydalanmak ise ücretsiz yani TTNET abonesi olsanız da olmasanız da TTNET WiFi noktasından internet erişim sağlayarak Müzik sitesine üzerinden örneğin deniz otobüsünü beklerken müzik dinlemek mümkün olacak.


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DH Misafiri 7 yıl
açamıom yhaaaa yardım edin arkadaşlar
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D-KaoSee 8 yıl
Peki arkadaşlar Ttnet'e alternatif ne kullanılabilir? süperonline nasıl?
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bilgehankalkan 8 yıl
Ben girmeye kalktığımda gene anasayfasına atıyor kullanıcı giriş sayfasına. Ayrıca 3 gün önce de vardı bu hizmet.
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aspirin_00 8 yıl
donanimhaber.com ancak ttnet reklamını yapar niye 44.5 tl olan fatura 59 tl olmuş nou araştırmıyor sözleşmesiz aboneler bundan sonra 1 mbit limitsiz tarifenin faturası 59 tl olacak diğer paketi bilmiyorum reklamın gözü kör olsun iyi paralar kazanıyor olmalı donanımhaber.
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Muhibbi- 8 yıl
Türkiyenin en büyük ve berbatttan biraz daha beter internet sağlayıcısından tek istediğimiz 1mb internet parası ödeyipte 512 kbps internet sağlayıp ve günde 15 kere gidip gelme rezaletini halletmesinin istiyoruz.
Yoksa deniz otobüsünün üstünde müzik dinlemesekte olur.
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schurzenjager 8 yıl
ayy ne güzel hadi sevgi çemberi oluşturalım.
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Ak Ejderha 8 yıl

schurzenjager

ayy ne güzel hadi sevgi çemberi oluşturalım.


+1

Tinky Winky, Dipsy, Lala, Po
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kolpaci 8 yıl
Türkiye'nin en büyük internet servis sağlayıcısı ve aynı zamanda en kötü hizmet veren internet servis sağlayıcısı diye giriş yapılsaymış daha mantıklı olurmuş.
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Shaq Diesel 8 yıl
Kota nasıl harcanmıyor ki?
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