TTNET WiFi'a giriş yapmadan Tivibu, Müzik, Oyun ve Vitamin siteleri gezilebilecek

Türkiye'nin en büyük internet servis sağlayıcısı TTNET, abonesi olan ve olmayan tüm kullanıcılar için yeni bir hizmete başlıyor. Yapılan açıklamaya göre kullanıcılar, ülke geneline yayılmış 8000 farklı TTNET WiFi noktasında, sisteme giriş yapmadan TTNET'in eğlence ve eğitim odaklı çeşitli sitelerine ücretsiz olarak erişebilecekler.

TTNET Müzik, Tivibu, Oyun ve Vitamin gibi sitelere giriş yapmak için bulunduğunuz kafe, restoran veya İDO iskelesi gibi TTNET WiFi hizmetine sahip herhangi bir noktada, kullanıcı adı ve şifre ile giriş yapılmadan dahi bu siteler ücretsiz olarak gezilebilecek. Tivibu servisinden tam anlamıyla faydalanabilmek yani bilgisayardan televizyon izlemek içinse Tivibu abonesi olunması ve kullanılan bilgisayarda Tivibu yazılımının yüklü olması gerekiyor ancak servisin kullanımı esnasında kota veya TTNET WiFi dakikaları harcanmıyor.

TTNET'in açıklamasına göre TTNET Müzik servisinden faydalanmak ise ücretsiz yani TTNET abonesi olsanız da olmasanız da TTNET WiFi noktasından internet erişim sağlayarak Müzik sitesine üzerinden örneğin deniz otobüsünü beklerken müzik dinlemek mümkün olacak.