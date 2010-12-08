Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Operatörler - Kurumsal Haberler ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

TTNET ile Takımının Renginde İnternete Bağlan

8 yıl
3,6b
1
25
Operatörler - Kurumsal Haberler
DH Bülten
Dh Bülten
Bildirimi Aç Bildirim Açık

TTNET ile Her Şey Mümkün” diyerek başlattığı yeni dönemde iletişim teknolojilerinin üç temel unsuru olan internet, televizyon ve telefonu sahiplenen TTNET, spor kulüplerinin taraftarlarına özel internet hizmeti sunmaya başladı. Artık taraftarlar internete KartalNET, FenerNET, GSNET, ve TrabzonNET hatlarından bağlanabilecek ve takımlarının kuruluş yılı kadar WiFi dakikasına ücretsiz sahip olacak. KartalNET abonelerine 1903 hediye WiFi dakikası, FenerNET abonelerine 1907 hediye WiFi dakikası, GSNET abonelerine 1905 hediye WiFi dakikası, TrabzonNET abonelerine de 1967 hediye WiFi dakikası sunulacak.


TTNET’in spor kulüpleri taraftarlarına yönelik hayata geçirdiği proje, Ulaştırma Bakanı Binali Yıldırım’ın yanı sıra Beşiktaş Jimnastik Kulübü Başkanı Yıldırım Demirören, Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım, Galatasaray Spor Kulübü Başkanı Adnan Polat ve Trabzonspor Kulübü Başkanı Sadri Şener’in katıldığı basın toplantısıyla tanıtıldı.


Toplantıda konuşma yapan TTNET Genel Müdürü Tahsin Yılmaz, bugüne kadar spora verilen desteği, gelir paylaşım modeli ortaklığına dayanan proje ile bir adım öteye taşıdıklarını belirtti. Yılmaz; “İki yıldır yürüttüğümüz Türk Futbol Milli Takımları Ana Sponsorluğu’nun ardından, bu projemizle futbola verdiğimiz desteği sürdürüyoruz. Futbol kulüplerimize yeni bir gelir modeli yaratarak kulüplerimizin küresel rekabet ortamında gelir kaynaklarının artırılmasına katkı sağlamış oluyoruz. Türk futbolunun gelişimine önemli ölçüde katkı sağlayacağına inançla hayata geçirdiğimiz bu proje, taraftarlara da ayrıcalıklı fırsatlar sunacaktır” dedi.


Artık taraftarların, kendi kulüplerinin adına KartalNET, FenerNET, GSNET, TrabzonNET internet paketlerini alabileceğini belirten Yılmaz; “Böylece taraftarlar hem kendi takımlarının renklerinde internete bağlanacaklar, hem de taraftarı oldukları takımların başarılarına katkı sağlayabilecektir. Aynı zamanda, bu proje kulüplerimizin gelir kaynaklarının artırılmasına da imkân verecektir” dedi.
Taraftarlar bu paketlerle takımlarının kuruluş yılları kadar aylık hediye WiFi dakikalarına kavuşacak. KartalNET aboneleri 1903 dakika; FenerNET aboneleri 1907 dakika; GSNET aboneleri 1905 dakika; TrabzonNET aboneleri ise 1967 dakika hediye WiFi’a ücretsiz sahip olmalarının yanı sıra, ilerleyen dönemlerde daha da çeşitlendirilecek avantajlardan yararlanabilecekler.


TTNET’in tüm bağlantı seçeneklerini içeren ADSL, VDSL ve İşyerim paketlerinde geçerli olacak taraftar paketlerinden; TTNET ADSL, VDSL, İşyerim paketlerine yeni abone olan müşterilerle, sahip olduğu taahhütsüz paketleri taahhütlüye çeviren veya taahhütlü paketlerini bir üst pakete taşıyan mevcut TTNET aboneleri faydalanabilecek.


Paketlere 444 0 375 TTNET Müşteri Hizmetleri, tüm Türkiye’deki Türk Telekom Ofisleri ve TTNET Satış Noktaları, PTT'ler ile www.ttnet.com.tr adresinin yanı sıra Kartal Yuvası, Fenerium, GS Store ve TS Club’lardan da kolayca ulaşılabilecek. Taraftarlar ayrıca, kendi takımlarına özel Çağrı Merkezi numaralarından abone olabilecek ve hizmete dair tüm detayları öğrenebilecek. KartalNET paketleri için 444 0 903; FenerNET paketleri için 444 0 907; GSNET paketleri için 444 0 905; TrabzonNET paketleri için ise 444 0 967 numaralı telefonlar taraftarlara özel hizmet sunacak.


Ulaştırma Bakanı Binali Yıldırım’ın kapanış konuşmasını yaptığı toplantının sonunda Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor yöneticilerinin katıldığı toplu fotoğraf çekimi yapıldı.


Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
kyilmaztr 6 yıl
gsm net paketi kullanıyorum 3g
memnunum
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
yandex79 6 yıl kyilmaztr
kyilmaztr

gsm net paketi kullanıyorum 3g
memnunum

ne özelliği var takım paketlerinin dahamı indirimli fiyatları
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
DH Misafiri 7 yıl
bu paralımı
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
karamsar1İ 7 yıl
ttnet wifi dakikası satın almak için aradığımda bana bu paketi önerdiler bende telefonda geçiş yaptım.
1907 dakika hediye wifi olacakmış.
hiçbir taahhüt, ücret, tarifede değişiklik vs olmayacak dedi ama ttnete güvenemiyorum.
bir bit yeniği var mı arkadaşlar
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
a_cansiz91 6 yıl DH Misafiri
DH Misafiri

bu paralımı


takımının renginde bağlanmanın kime ne faydası olucak
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
s0ft 8 yıl
Boş işlerle uğraşmakta Ttnet' in üstüne yok. Fiyatları düşürün!
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
kobra90 8 yıl
şaçmaliğa bak ya adamlar bir sporu alet yapmamişlardi onuda yapdilar bunlarla uğraşacaklarina gidip altyapiyi geliştirsinlerde herkez rahatlasin :D
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
tevfikteo 8 yıl
Biraz daha ciddiyet ttnet. Makyajla değil kaliteyle uğraş.
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
12 Angry Men +349 Redeemertr +317 V4LKyR +299 KoşanBalık +200 madmahmutd +198 MacGyver. +173 Informed +155 WB +132 serdar_k +132 Txrboz +126
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
3559 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
Operatörler - Kurumsal Haberler, ttnet
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 8 yıl Eksperyans: Lenovo ThinkPad Edge 15 incelemesi 8 yıl NVIDIA GTX 570 Video inceleme Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Huawei'ye bir yaptırım daha: Telefonlarında
DonanımHaber
Huawei'ye bir yaptırım daha: Telefonlarında
DH Forum
Minecraft Earth Artırılmış Gerçeklik
Bölüm Sonu Canavarı
MSI 2019 Şampiyonu G2 Esports Oldu!
Bölüm Sonu Canavarı
CNBC: Türkiye 2 hafta içinde S-400'den
DH Forum
Sony PS5 ile PS4 Pro'nun Yükleme Sürelerini
Bölüm Sonu Canavarı
Alternatif Görünümler Geri Bildirim