TTNET ile Takımının Renginde İnternete Bağlan

TTNET ile Her Şey Mümkün” diyerek başlattığı yeni dönemde iletişim teknolojilerinin üç temel unsuru olan internet, televizyon ve telefonu sahiplenen TTNET, spor kulüplerinin taraftarlarına özel internet hizmeti sunmaya başladı. Artık taraftarlar internete KartalNET, FenerNET, GSNET, ve TrabzonNET hatlarından bağlanabilecek ve takımlarının kuruluş yılı kadar WiFi dakikasına ücretsiz sahip olacak. KartalNET abonelerine 1903 hediye WiFi dakikası, FenerNET abonelerine 1907 hediye WiFi dakikası, GSNET abonelerine 1905 hediye WiFi dakikası, TrabzonNET abonelerine de 1967 hediye WiFi dakikası sunulacak.



TTNET’in spor kulüpleri taraftarlarına yönelik hayata geçirdiği proje, Ulaştırma Bakanı Binali Yıldırım’ın yanı sıra Beşiktaş Jimnastik Kulübü Başkanı Yıldırım Demirören, Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım, Galatasaray Spor Kulübü Başkanı Adnan Polat ve Trabzonspor Kulübü Başkanı Sadri Şener’in katıldığı basın toplantısıyla tanıtıldı.



Toplantıda konuşma yapan TTNET Genel Müdürü Tahsin Yılmaz, bugüne kadar spora verilen desteği, gelir paylaşım modeli ortaklığına dayanan proje ile bir adım öteye taşıdıklarını belirtti. Yılmaz; “İki yıldır yürüttüğümüz Türk Futbol Milli Takımları Ana Sponsorluğu’nun ardından, bu projemizle futbola verdiğimiz desteği sürdürüyoruz. Futbol kulüplerimize yeni bir gelir modeli yaratarak kulüplerimizin küresel rekabet ortamında gelir kaynaklarının artırılmasına katkı sağlamış oluyoruz. Türk futbolunun gelişimine önemli ölçüde katkı sağlayacağına inançla hayata geçirdiğimiz bu proje, taraftarlara da ayrıcalıklı fırsatlar sunacaktır” dedi.



Artık taraftarların, kendi kulüplerinin adına KartalNET, FenerNET, GSNET, TrabzonNET internet paketlerini alabileceğini belirten Yılmaz; “Böylece taraftarlar hem kendi takımlarının renklerinde internete bağlanacaklar, hem de taraftarı oldukları takımların başarılarına katkı sağlayabilecektir. Aynı zamanda, bu proje kulüplerimizin gelir kaynaklarının artırılmasına da imkân verecektir” dedi.

Taraftarlar bu paketlerle takımlarının kuruluş yılları kadar aylık hediye WiFi dakikalarına kavuşacak. KartalNET aboneleri 1903 dakika; FenerNET aboneleri 1907 dakika; GSNET aboneleri 1905 dakika; TrabzonNET aboneleri ise 1967 dakika hediye WiFi’a ücretsiz sahip olmalarının yanı sıra, ilerleyen dönemlerde daha da çeşitlendirilecek avantajlardan yararlanabilecekler.



TTNET’in tüm bağlantı seçeneklerini içeren ADSL, VDSL ve İşyerim paketlerinde geçerli olacak taraftar paketlerinden; TTNET ADSL, VDSL, İşyerim paketlerine yeni abone olan müşterilerle, sahip olduğu taahhütsüz paketleri taahhütlüye çeviren veya taahhütlü paketlerini bir üst pakete taşıyan mevcut TTNET aboneleri faydalanabilecek.



Paketlere 444 0 375 TTNET Müşteri Hizmetleri, tüm Türkiye’deki Türk Telekom Ofisleri ve TTNET Satış Noktaları, PTT'ler ile www.ttnet.com.tr adresinin yanı sıra Kartal Yuvası, Fenerium, GS Store ve TS Club’lardan da kolayca ulaşılabilecek. Taraftarlar ayrıca, kendi takımlarına özel Çağrı Merkezi numaralarından abone olabilecek ve hizmete dair tüm detayları öğrenebilecek. KartalNET paketleri için 444 0 903; FenerNET paketleri için 444 0 907; GSNET paketleri için 444 0 905; TrabzonNET paketleri için ise 444 0 967 numaralı telefonlar taraftarlara özel hizmet sunacak.



Ulaştırma Bakanı Binali Yıldırım’ın kapanış konuşmasını yaptığı toplantının sonunda Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor yöneticilerinin katıldığı toplu fotoğraf çekimi yapıldı.