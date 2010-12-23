TTNET ile VW Golf Kazanmak da Mümkün!

Otomatik Ödeme Talimatı Verin ya da Bilgilerinizi Güncelleyin VW Golf Kazanın!

VW GOLF KAZANMAK DA MÜMKÜN!

TTNET'in mevcut aboneleri için başlattığı yeni çekiliş kampanyası kapsamında; 3 kişi VW Golf otomobil, 30 kişi çift kişilik Paris Disneyland Turu ve 90 kişi de Nokia Booklet 3G kazanma şansı yakalıyor.

Sunduğu avantajlı kampanyalarla fark yaratan TTNET, hayata geçirdiği yeni kampanya ile müşterilerine kazandırmaya devam ediyor.

TTNET, 23 Aralık - 23 Şubat tarihleri arasında devam edecek olan yeni çekiliş kampanyası kapsamında; 3 kişiye VW Golf Trendline Otomobil, 30kişiye çift kişilik Paris Disneyland Turu ve 90 kişiye Nokia Booklet 3G hediye ediyor.

Kampanyaya katılmak için 444 0 375 TTNET Müşteri Hizmetleri'nden, www.ttnet.com.tr'den, PTT'den, ya da anlaşmalı bankalar üzerinden otomatik ödeme talimatı vermek ya da www.ttnet.com.tr adresindeki Online İşlem Merkezi'nden e-mail ve GSM bilgilerinden en az birini güncellemek yeterli oluyor.*

Kampanya hakkında daha detaylı bilgi için 444 0 375' i arayabilir veya www.ttnet.com.tr adresini ziyaret edebilirsiniz.