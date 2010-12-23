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TTNET ile VW Golf Kazanmak da Mümkün!

8 yıl
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Operatörler - Kurumsal Haberler
DH Bülten
Dh Bülten
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Otomatik Ödeme Talimatı Verin ya da Bilgilerinizi Güncelleyin VW Golf Kazanın!

VW GOLF KAZANMAK DA MÜMKÜN!

TTNET'in mevcut aboneleri için başlattığı yeni  çekiliş kampanyası kapsamında; 3 kişi VW Golf otomobil, 30 kişi çift kişilik Paris Disneyland Turu ve 90 kişi de Nokia Booklet 3G kazanma şansı yakalıyor.

Sunduğu avantajlı kampanyalarla fark yaratan TTNET, hayata geçirdiği yeni kampanya ile müşterilerine kazandırmaya devam ediyor.

TTNET, 23 Aralık - 23 Şubat tarihleri arasında devam edecek olan yeni çekiliş kampanyası kapsamında; kişiye VW Golf Trendline Otomobil30kişiye çift kişilik Paris Disneyland Turu ve 90 kişiye Nokia Booklet 3G hediye ediyor.

Kampanyaya katılmak için 444 0 375 TTNET Müşteri Hizmetleri'nden, www.ttnet.com.tr'den,  PTT'den, ya da anlaşmalı bankalar üzerinden otomatik ödeme talimatı vermek ya da www.ttnet.com.tr adresindeki Online İşlem Merkezi'nden e-mail ve GSM bilgilerinden en az birini güncellemek yeterli oluyor.*

Kampanya hakkında daha detaylı bilgi için 444 0 375' i arayabilir veya www.ttnet.com.tr adresini ziyaret edebilirsiniz.


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DH Misafiri 7 yıl
bol sanslar herkeze
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DH Misafiri 7 yıl
işallah bende kazanırım ya çok ihitiyacım var yemin ederim rabbim işallah nasip eder notebook bi le razıyım napayım işallah bekliyorum çekliş gününü sabırzıklıkla ş.urfadan selamlar tüm ttnet ailesine saygılar ve sevgiler.
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DH Misafiri 7 yıl
bende sansımı denemk istiyorum
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DH Misafiri 7 yıl
valla ben şansımı deniycem kim bilir küçük bir ihtimal yhaa zaten golf kazanmak isterimde kazanamam ama belki bir notbook olabilir inşallah
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kemalsarı 8 yıl
HİKAYE...
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435431543543535 8 yıl
hepsi yalan bu kampanyaların
milli piyango ve sayısal lotonun bile şaibeli olduğu bir ülkede notere nasıl güvenilebilir
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Volkanbaba 8 yıl
Kim bilir kime çıkar
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