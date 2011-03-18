TTNET'in PlayStore oyun mağazası, Müzik servisi ve eKitap planlarını konuştuk

TTNET sıkı oyuncular için yeni bir dijital platform hazırladı. PlayStore adı verilen platform kapsamında Crysis 2 gibi dünya çapında merakla beklenen yeni nesil oyunların özel fiyatlarla oyunseverlere sunulması planlanıyor. Müzik servisine de büyük önem veren TTNET, geçtiğimiz günlerde kullanıma sunduğu ve alanında en fazla indirilen uygulama olmayı başaran iPhone uygulaması ile müzik tutkusunun mobil cihazlarda da yaşanmasını hedefliyor. Firma ayrıca tüketici elektroniği pazarında en güncel ve popüler akımlardan birisi olan elektronik kitaplar için de bazı yenilikler planlıyor. TTNET'teki tüm bu yenilikleri ürün geliştirme direktörü Gültekin Keskin ile konuştuk.

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