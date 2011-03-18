TTNET'in PlayStore oyun mağazası, Müzik servisi ve eKitap planlarını konuştuk

İnceleme, Test ve Analiz Editörü
TTNET sıkı oyuncular için yeni bir dijital platform hazırladı. PlayStore adı verilen platform kapsamında Crysis 2 gibi dünya çapında merakla beklenen yeni nesil oyunların özel fiyatlarla oyunseverlere sunulması planlanıyor. Müzik servisine de büyük önem veren TTNET, geçtiğimiz günlerde kullanıma sunduğu ve alanında en fazla indirilen uygulama olmayı başaran iPhone uygulaması ile müzik tutkusunun mobil cihazlarda da yaşanmasını hedefliyor. Firma ayrıca tüketici elektroniği pazarında en güncel ve popüler akımlardan birisi olan elektronik kitaplar için de bazı yenilikler planlıyor. TTNET'teki tüm bu yenilikleri ürün geliştirme direktörü Gültekin Keskin ile konuştuk.
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Crytek firmasının sahipleri türk kökenli ama %100 mü onu bilemem :D
Crytek almanyada kurulmuş ingiltere , ukrayna , kore , bulgaristan ve macaristan da stüdyoları kurulu olan bu şirket bulunduğu ülkelere vergisini ödeyerek ve istihdam sağlayarak bu ülkeler için yerli bir firma sayılabilir ama türkiyede hiç bir varlığı bulunmayan bu firmaya yapılanların TÜRKİYE ye hiç bir katkısı olamaz.....
ttnet bağlantı hızı ve hizmet olarak vaad ettiklerini veremiyor düzeltsin diye düşünüyordum ama artık hangi ülkede yaşadığımızıda hatırlamıyorlar yuhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh
IPTV'nin bölgemizde kullanılmaya başlamasıyla eşzamanlı olarak zaten sorunlu olan online oyun deneyimi özellikle akşam primetime saatlerinde iyice dayanılmaz hale geldi! Son bir kaç gündür pingler ve packet loss aşırı kötüleşti. Böyle giderse TTnet'i kesinlikle bırakacağım.
Müşterilerine 1-2 mbit bağlantları ile "sürekli download yapıyorlar, bu bant ihtiyacını karşılayamayız" diye kötü gözle bakıp, kota koyan zihniyet, şimdi 7/24 asgari 8mbit asılan iptv yi ayda 10 liraya veriyor! Hepimiz çok çok iyi biliyoruz ki tüm bu sorunları giderecek ekstra bant genişliği ihtiyacı abone başına sadece aylık bir iki dolar ile karşılanabilir! Ama bizlerden aylık ortalama 50 dolar sökülüp alınırken, tekel olmanın sarhoşluğu içinde müşterisini enayi yerine koyanlar, bizlere iyi koşullar sunmak için yapmaya zorunlu oldukları bu cüzi ödemeyi bile yapmak istemiyorlar. Onların gözü, devletin tüketicilere yaptığı 3 kuruş vergi indirimini kapmakta oldu! Onların aklı, zaten fahiş olan fiyatlarına nasıl zam yapabileceğini, kullanıcıyla nasıl inatlaşacağını, nasıl herkese kota koyacağını ve tüm bunları milyonluk reklamlarla, yandaş köşelerle, basın bültenleriyle nasıl sevimli gösterip başarı hikayesi olarak yutturabileceğini planlamakta oldu... Müşterisini memnun etme amaçlı yatırım ve harcamalarda kullanabileceği paraları reklam ve medya sektörüne saçmayı yeğleyen bir firmanın benim için zerre kadar değeri olamaz!
Teşekkürler TTNET
Yeterli bir cevaptır umarım 8 Mbit Netlimitisiz.
Önce adam gibi internet hizmeti verinde sonra oyuna bilmem neye geçin.