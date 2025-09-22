Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    İthal otomobillere yeni ek vergi kararı Resmi Gazete'de

    ABD'den ithal edilen otomobillere uygulanan ek vergiler kaldırılırken; STA ve Gümrük Birliği dışındaki ülkelerden ithal edilen otomobillere yüzde 25 ve yüzde 30 ilave vergi getirildi.

    İthal otomobillere yeni ek vergi kararı Resmi Gazete'de Tam Boyutta Gör
    Otomobil ithalatında yeni vergi düzenlemeleri getiren karar Resmi Gazete'de yayımlandı. Bu kapsamda, ABD'den ithal edilen otomobiller üzerindeki ek vergiler kaldırıldı. Gümrük Birliği ve STA dışında kalan ülkelerden ithal edilen otomobillere de ek vergi getirildi.

    STA ve Gümrük Birliği dışındaki ülkelerden ithal edilen içten yanmalı ve hibrit otomobillere yüzde 25, şarj edilebilir hibrit ve elektrikli otomobillere ise yüzde 30 ek vergi getirildi.

    Bu durum; Japonya, Meksika ve Güney Afrika gibi ülkelerden gelen içten yanmalı ve hibrit otomobillere yüzde 10 gümrük vergisine ek olarak yüzde 25 vergi uygulanacağı anlamına geliyor. Elektrikli modeller ise mevcut ek vergiler ve 20 servis zorunluluğu gibi kararlar nedeniyle zaten getirilmiyordu.

    Yeni düzenlemeyle ABD'den ithal edilen otomobillere uygulanan yüzde 60 oranındaki ek vergi ise kaldırıldı. Böylece ABD'de üretilen Mercedes, BMW, Ford ve Jeep modellerinin fiyatları düşebilir. Mevcut ek vergiler kaldırılmış olsa da yüzde 25 ve yüzde 30'luk yeni ek vergi kararından ABD'nin de etkilenmesi muhtemel.

    Pickup'ların ÖTV'si kısa süre önce yüzde 4'ten yüzde 50'ye yükseltilmişti. STA dışındaki ülkelerden gelen bu modellere artık yüzde 35 gümrük vergisi uygulanmasıyla birlikte fiyatlar daha da artacak. 

    Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: DH App Gallery Uygulamasını İndir DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Sessiz Video Tercihleri
    Otomatik yükle ve oynat
    Video bitince sonrakine geç
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Uçak kazalarına karşı devasa hava yastığı fikri

    V
    Viscero. 2 gün önce

    hintlilere söyleyelim büyük bir paraşüt taksınlar inişi yavaşlatır

    B
    beyinsis 4 gün önce

    bu tür donanımların kazada hiç bir işe yaramayacağı bilimsel olarak açıklandı. nerden buluyosunuz bu saçmalıkları.

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Haftanın Beğenilen Yorumcuları
    İmHyp3rioN +5 estafine +3 Aref6 +3 Xloud +3 mutlafu +3 power-pc +3 FthK. +3 jiletosman +2 Floki6 +2 noobszle +2
    Önceki Haftalar
    Tüm Zamanların En İyi Yorumcuları
    ANLIK GÖRÜNTÜLEMELER
    600 Kişi Okuyor (109 Üye, 491 Misafir) 137 Masaüstü 463 Mobil
    Devilhaze, bugabo, kadirmania ve 93 üye daha okuyor
    B
    K
    GENEL İSTATİSTİKLER
    3340 kez okundu.
    15 kişi, toplam 15 yorum yazdı.

    HABERİN ETİKETLERİ
    resmi gazete, otomobil ek vergi ve
    3 etiket daha abd ek vergi Teknoloji Haberleri Yaşam
    Facebook Sayfası243,2b
    Twitter Profili113,6b
    Instagram Sayfası50b
    YouTube Kanalı365b
    TikTok Sayfası3,1b
    RSS Yayını
    Mobil Uygulamamızı İndirin Tanıtım
    DH Android Uygulaması DH App Store Uygulaması DH AppGallery Uygulaması
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    isuzu npr 10 long kullanıcı yorumları vernem nidahen ne demek pazar günü oto sanayi açık mı koçailem vodafone en güzel araba lakapları

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    10.000-15.000 TL Arası Telefonlar
    Oppo A60
    Oppo A60
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    15.000 TL Altındaki Laptoplar
    Lenovo V15 G4
    Lenovo V15 G4
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Üst Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum