İthal otomobillere yeni ek vergi kararı Resmi Gazete'de

Tam Boyutta Gör Otomobil ithalatında yeni vergi düzenlemeleri getiren karar Resmi Gazete'de yayımlandı. Bu kapsamda, ABD'den ithal edilen otomobiller üzerindeki ek vergiler kaldırıldı. Gümrük Birliği ve STA dışında kalan ülkelerden ithal edilen otomobillere de ek vergi getirildi.

STA ve Gümrük Birliği dışındaki ülkelerden ithal edilen içten yanmalı ve hibrit otomobillere yüzde 25, şarj edilebilir hibrit ve elektrikli otomobillere ise yüzde 30 ek vergi getirildi.

Bu durum; Japonya, Meksika ve Güney Afrika gibi ülkelerden gelen içten yanmalı ve hibrit otomobillere yüzde 10 gümrük vergisine ek olarak yüzde 25 vergi uygulanacağı anlamına geliyor. Elektrikli modeller ise mevcut ek vergiler ve 20 servis zorunluluğu gibi kararlar nedeniyle zaten getirilmiyordu.

Yeni düzenlemeyle ABD'den ithal edilen otomobillere uygulanan yüzde 60 oranındaki ek vergi ise kaldırıldı. Böylece ABD'de üretilen Mercedes, BMW, Ford ve Jeep modellerinin fiyatları düşebilir. Mevcut ek vergiler kaldırılmış olsa da yüzde 25 ve yüzde 30'luk yeni ek vergi kararından ABD'nin de etkilenmesi muhtemel.

Pickup'ların ÖTV'si kısa süre önce yüzde 4'ten yüzde 50'ye yükseltilmişti. STA dışındaki ülkelerden gelen bu modellere artık yüzde 35 gümrük vergisi uygulanmasıyla birlikte fiyatlar daha da artacak.

