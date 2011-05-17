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TTNET'in TiViBu hizmeti mobil cihazlar içinde kullanımda

TTNET'in WEBTV hizmeti TiViBU, bilgisayar ortamının ardından mobil cihazlarda da kullanılabilir duruma getirildi.
8 yıl
27,4b
1
47
Web Siteleri
LesEnfantsTerribles
Mobil Cihaz Editörü - Video Editörü
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TTNET'in WEBTV hizmeti TiViBU, bilgisayar ortamının ardından mobil cihazlarda da kullanılabilir duruma getirildi. Bugün 1 milyondan fazla kişinin kullandığı Tivibu Web ve televizyon yayıncılığının dinamiklerini değiştiren Tivibu Ev’den sorna, Tivibu’nun mobil ayağı olan Tivibu Cep de kullanıcıların hizmetine sunuldu.
İlk etapta TiViBU EV adı altında kullanıma sunulan WEBTV hizmeti, bu çalışmanın bir sonraki adımı olan TiViBu Cep çalışmasıyla iOS işletim sistemli iPad, iPhone'da kullanılabilecek.Bu yenilik sayesinde TiViBU Web ve TiViBU Ev hizmetlerini kullanarak kiraladığınız bir filmi TiViBU Cep uygulamasını kullanarak mobil cihazlarınızda da görüntüleyebileceksiniz.TTNET'in bu hizmetini TTNET ADSL abonelerinin ilk 3 ay boyunca ücretsriz olarak kullanabileceği belirtiliken bu sürenin ardından aylık 5 TL'lik fiyatla TiViBU Cep hizmetinden faydalanabileceği ifade ediliyor.Başlangıç olarak iOS işletim sistemi için hazırlanan bu sistemin ilerleyen dönemlerde Android, BlackBerry, Bada, Windows Mobile 7, Symbian ve Wap Push işletim sistemli cihazlar için de kulllanılabilir duruma getirileceği açıklandı.

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Yazılımcı Online 8 yıl en beğenilen
Her arabası her bilgisayarı her iyi telefonu olanlar zaten kral gibi hayat süren tuzu kuru zengin kişiler değil mi?

Ha bide şu var, illa 1400 e telefon aldım diye 5 lira vermek zorundamıyım her ay. Zaten 60 lira her ay internete para veriyorum 25 lirada hiç yoktan para veriyorum telefona.

Anlamıyorum yahu bunu ben, iyi telefon alıyorsan bu hizmetlerede para vermek zorundasın... Yok abicim böyle bişey soygundur bu. 5 lira 10 lira birkereye mahsus yazılım ücreti için alınacaksa ona bişey demem programı yazanların hakkıdır. Ama her ay 5 lira almak haksızlık.

Bende ozaman diyorum ki şu anda kimin bilgisayarında orjinal yazılım var ? 2 milyara bilgisayar alıyorsunuz neleri orjinal kullanıyorsunuz bir söyleyin bakalım ? Zenginsiniz nasılsa her yazılıma da para verin? Benim bilgisayarımda photoshop haricinde herşey orjinaldir. Home premiumda değil ultimate kullanıyorum lisanslı.


Ayrıca şu da var? Niye avrupada millet gelir seviyesi bizim 15 katı olmasına rağmen daha ucuza hizmet almak isterken ve servis sağlayıcıalrda ucuza hizmet sunarken onlarda hiç kimse çıkıp demiyor böyle şeyler.

Burada asıl mesele milletin alıp alamayacağı değildir. Yüksek fiyatlardır, 1 lira olsada olacak bir hizmetin 5 liraya satılmasıdır. Giriş paketinin ücretsiz, standartın ücretli dahada artarsa ücreti arttırmıyorlarda niye direk 5 lira? Tariflere göre ücretlerin belirlenmesi lazım. Ben her ay 55 60 lira bir internete para veriyorsam bana TV hizmetinin giriş seviyesini ücretsiz vermek zorunda. Yoksa bu sinekten yağ çıkartmaya benzer.
Her arabası her bilgisayarı her iyi telefonu olanlar zaten kral gibi hayat süren tuzu kuru zengin kişiler değil mi?Ha bide şu var, illa 1400 e tel...
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1 Yanıt Yanıtla +7
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alito 8 yıl
bu ttnet'in gözü doymaz diyorum kimseye anlatamıyorum. iliğini kuruttun milletin, çok çakalsın ttnet çooook
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DH Misafiri 7 yıl
TVİBU bağlantısı yapıldı amma 3 gundur kimseye ulaşamiyorum.hata veriyor ne biçim tivi bu
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Yazılımcı Online 7 yıl
Ben kullanıyordum ücretli yaptılar direk iptal ettirdim tivibu web tivibu cep üyeliklerimi. Hem 55 lira her ay fatura ver hemde ceptelefonunda bulunan 5 6 kanala 3 lira para al olacak iş değil. En temel ulusal kanalları ücretsiz yap bari sonrasına para al.
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séquestre 7 yıl
Saçma olmuş , ttnet şu altyapıyı düzelt bunlarla uğraşma..
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sarikanarya567 7 yıl
Yıldız tv zaten sorunsuz çalışıyor,buna ihtiyaç yok şuan.
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ermankuzu 7 yıl
cevap vericek yok mu
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aspire111 7 yıl
Şu işi TTNET abonelerine beleş yapsalar ya
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ermankuzu 7 yıl
hangi telefon modelleri destekliyor ki acep ?
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DH Misafiri 7 yıl
diyer telefon lara nezaman yükleyebilecez benim telefonom samsung wave2 bada
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.: mds :. 7 yıl
arap telekomun lüzumsuz işleri.
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kerimcem 8 yıl
tvibu alanlar yada tvibu alanlarla aynı santralde bulunan kişilerin netleri 9mb kadar arttırlımıştır almayan alamayan halk kesimin net bant genişlikleri 5 4 3 2 1 mb sabitlenmişitir santraller bolge bolge ayırılıp limit konulmuştur arttırsanızda yazılım gece 1 civarı yine düşürüyo halkımızın bilgi seviyesi düşük olduğu içinde bu konularda hakkını arıyamıyo bu çifte standarttan bi an önce vazgeçin en azından farkında varan kesim tarfından gözden düştünüz mayıs başından beri.
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Kabuska 8 yıl
Tivibu web olanlarda ücret ödeyecek mı buna?
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Asimetrik Piyango 8 yıl
yurtta kalanlar için iyi olur ama hem ttnete tivibu parası hem gsm de internet parası mı vericez??
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kerimcem 8 yıl
mayısın başından beri arkdaşlar modeminizden banwitihize bakın %70 etkilendi diyebilirim millet tvibu cihazlarını parçalayacak seviyeye gelince tabi kabağı bizim başımızda patlattılar tvibucalar rahat tv izlesin satışar yükselsin nasıl olsa koyun bi halkız farkına varmayız nerden bilicez dimi modeme girip bakmayı? saf halkız nasıl olsa.!
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KIZLARIN KORKULU RÜYASI 8 yıl
kerimcem
mayısın başından beri arkdaşlar modeminizden banwitihize bakın %70 etkilendi diyebilirim millet tvibu cihazlarını parçalayacak seviyeye gelince tabi kabağı bizim başımızda patlattılar tvibucalar rahat tv izlesin satışar yükselsin nasıl olsa koyun bi halkız farkına varmayız nerden bilicez dimi modeme girip bakmayı? saf halkız nasıl olsa.!

Adamlari aradim durumu anlattim kotayi gectigin icin hiz dusmus diyor ben de oyle olsaydi 1 mbite duserdi dedim

Adam hiziniz 1 mbitin altinda degilse sorun yok diyor israrla
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kerimcem 8 yıl
ayrıca mayıstan beri bant genişilklerini azalttınız 5 4 3 2 1 mb gibi coğu kullanıcı sabitlendi arttırsanızda gece tekrar düşüyor ortada tvibu kullananların bant genişliklerini arttırdığınız kullanmayan kesmin azalttığınız ülke genelinde trafik rahatlasın 8mb gibi komik bi rakamda güzel tv hizmeti veriyoz gibisinden bir uyanıklık yapmışsınız yurtdışı bu hizmeti en az 20mb veriyo sayın ttnet tabi milletimiz eğtimsiz nerden modemden banwithine bakıcak dimi?
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KIZLARIN KORKULU RÜYASI 8 yıl

kerimcem

ayrıca mayıstan beri bant genişilklerini azalttınız 5 4 3 2 1 mb gibi coğu kullanıcı sabitlendi arttırsanızda gece tekrar düşüyor ortada tvibu kullananların bant genişliklerini arttırdığınız kullanmayan kesmin azalttığınız ülke genelinde trafik rahatlasın 8mb gibi komik bi rakamda güzel tv hizmeti veriyoz gibisinden bir uyanıklık yapmışsınız yurtdışı bu hizmeti en az 20mb veriyo sayın ttnet tabi milletimiz eğtimsiz nerden modemden banwithine bakıcak dimi?

aynısı benimde başıma geldi 8 mbit i stabil olarak alıyordum şerefsizler sabitlemiş hızı
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TaLeNDiL 8 yıl
Kimse hiçbirşeyi almak için zorunlu değil. Ücret/kalite uyarsa alırsın, uymazsa almazsın. Kimse de sana alıcaksın kardeşim diye dayatmaz. Şu anki durumda bu hizmeti veren başka bir program veya kurum var mı? Yok. Kimse yıldıztv, spb falan demesin, farklı kulvarların programları bunlar. Burda fakir edebiyatı yapmaya da gerek yok, her hizmetin bir bedeli vardır. Adamlar bunu da çıkarmış, 5TL gibi bir fiyat koymuşlar, he kampanya falan yapabilselerdi daha iyi olurdu, mesela bilmemne internet paketini kullananlara bedava veya 2 lira vs. güzel olurdu.
Sonuçta herkes kendi muhakemesini yapar, bütçesine uyuyorsa alır kullanır, uymuyorsa almaz. Bu kadar basit.
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BlackBeasT 8 yıl
TeyTeyNetin hizmeti değilmi TeVeBu ben bunların 5 kuruşluk internet hizmetine 50 tl para veriyorum ,o zaman bedava dağıtacak ööle taşra uyanıklığı yok elin arabı...

Cebimdeki telefondan kimine, 1'de cep telefonumda tv izlemek için her ay 5 tl vericem hade ordan...:D

2 hafta sonra TeyTeyNet aboneliğimi iptal ediyorum,interneti tvleride bunların olsin ,1 kuruş verirsem bu kadar sömürdükleri yeter.
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