TTNET'in TiViBu hizmeti mobil cihazlar içinde kullanımda

Mobil Cihaz Editörü - Video Editörü
TTNET'in WEBTV hizmeti TiViBU, bilgisayar ortamının ardından mobil cihazlarda da kullanılabilir duruma getirildi. Bugün 1 milyondan fazla kişinin kullandığı Tivibu Web ve televizyon yayıncılığının dinamiklerini değiştiren Tivibu Ev’den sorna, Tivibu’nun mobil ayağı olan Tivibu Cep de kullanıcıların hizmetine sunuldu.İlk etapta TiViBU EV adı altında kullanıma sunulan WEBTV hizmeti, bu çalışmanın bir sonraki adımı olan TiViBu Cep çalışmasıyla iOS işletim sistemli iPad, iPhone'da kullanılabilecek.Bu yenilik sayesinde TiViBU Web ve TiViBU Ev hizmetlerini kullanarak kiraladığınız bir filmi TiViBU Cep uygulamasını kullanarak mobil cihazlarınızda da görüntüleyebileceksiniz.TTNET'in bu hizmetini TTNET ADSL abonelerinin ilk 3 ay boyunca ücretsriz olarak kullanabileceği belirtiliken bu sürenin ardından aylık 5 TL'lik fiyatla TiViBU Cep hizmetinden faydalanabileceği ifade ediliyor.Başlangıç olarak iOS işletim sistemi için hazırlanan bu sistemin ilerleyen dönemlerde Android, BlackBerry, Bada, Windows Mobile 7, Symbian ve Wap Push işletim sistemli cihazlar için de kulllanılabilir duruma getirileceği açıklandı.
Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Ha bide şu var, illa 1400 e telefon aldım diye 5 lira vermek zorundamıyım her ay. Zaten 60 lira her ay internete para veriyorum 25 lirada hiç yoktan para veriyorum telefona.
Anlamıyorum yahu bunu ben, iyi telefon alıyorsan bu hizmetlerede para vermek zorundasın... Yok abicim böyle bişey soygundur bu. 5 lira 10 lira birkereye mahsus yazılım ücreti için alınacaksa ona bişey demem programı yazanların hakkıdır. Ama her ay 5 lira almak haksızlık.
Bende ozaman diyorum ki şu anda kimin bilgisayarında orjinal yazılım var ? 2 milyara bilgisayar alıyorsunuz neleri orjinal kullanıyorsunuz bir söyleyin bakalım ? Zenginsiniz nasılsa her yazılıma da para verin? Benim bilgisayarımda photoshop haricinde herşey orjinaldir. Home premiumda değil ultimate kullanıyorum lisanslı.
Ayrıca şu da var? Niye avrupada millet gelir seviyesi bizim 15 katı olmasına rağmen daha ucuza hizmet almak isterken ve servis sağlayıcıalrda ucuza hizmet sunarken onlarda hiç kimse çıkıp demiyor böyle şeyler.
Burada asıl mesele milletin alıp alamayacağı değildir. Yüksek fiyatlardır, 1 lira olsada olacak bir hizmetin 5 liraya satılmasıdır. Giriş paketinin ücretsiz, standartın ücretli dahada artarsa ücreti arttırmıyorlarda niye direk 5 lira? Tariflere göre ücretlerin belirlenmesi lazım. Ben her ay 55 60 lira bir internete para veriyorsam bana TV hizmetinin giriş seviyesini ücretsiz vermek zorunda. Yoksa bu sinekten yağ çıkartmaya benzer.