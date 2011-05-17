TTNET'in TiViBu hizmeti mobil cihazlar içinde kullanımda

TTNET'in WEBTV hizmeti TiViBU, bilgisayar ortamının ardından mobil cihazlarda da kullanılabilir duruma getirildi. Bugün 1 milyondan fazla kişinin kullandığı Tivibu Web ve televizyon yayıncılığının dinamiklerini değiştiren Tivibu Ev’den sorna, Tivibu’nun mobil ayağı olan Tivibu Cep de kullanıcıların hizmetine sunuldu.

İlk etapta TiViBU EV adı altında kullanıma sunulan WEBTV hizmeti, bu çalışmanın bir sonraki adımı olan TiViBu Cep çalışmasıyla iOS işletim sistemli iPad, iPhone'da kullanılabilecek.Bu yenilik sayesinde TiViBU Web ve TiViBU Ev hizmetlerini kullanarak kiraladığınız bir filmi TiViBU Cep uygulamasını kullanarak mobil cihazlarınızda da görüntüleyebileceksiniz.TTNET'in bu hizmetini TTNET ADSL abonelerinin ilk 3 ay boyunca ücretsriz olarak kullanabileceği belirtiliken bu sürenin ardından aylık 5 TL'lik fiyatla TiViBU Cep hizmetinden faydalanabileceği ifade ediliyor.Başlangıç olarak iOS işletim sistemi için hazırlanan bu sistemin ilerleyen dönemlerde Android, BlackBerry, Bada, Windows Mobile 7, Symbian ve Wap Push işletim sistemli cihazlar için de kulllanılabilir duruma getirileceği açıklandı.