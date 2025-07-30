Teknoloji ve bilim dünyasını seven ve takip etmekten büyük zevk alan Metin, öğrendiklerini ise DonanımHaber okuyucuları ile paylaşır.

Tam Boyutta Gör YouTube, kullanıcılarının yaşını tahmin etme işini artık yapay zekayabırakıyor. Şirket, geliştirdiği yeni makine öğrenimi tabanlı sistemle, bir hesabın ergen bir kullanıcıya ait olup olmadığını analiz edecek. Bu sistem, ilk olarak ABD’de sınırlı bir kullanıcı grubuyla test edilecek. Başarılı olması durumunda ise daha geniş çapta kullanıma sunulacak.

Hata olursa kimlik göstermek zorunlu

Yeni sistem, bir kullanıcının ne tür videolar aradığı, hangi içerikleri izlediği ve hesabın ne zamandır aktif olduğu gibi verileri inceleyerek yaş tahmini yapacak. Eğer bir kullanıcı, sistem tarafından “ergen” olarak sınıflandırılırsa, YouTube bu hesaba kişiselleştirilmiş reklamları kapatacak, dijital sağlık araçlarını etkinleştirecek ve ek koruma önlemleri uygulayacak.

YouTube, 2021 yılında denetimli genç hesapları devreye soktuğundan beri çocuklar ve gençler için platformda birçok koruma geliştirdi. Şirket, bu yapay zeka tabanlı yöntemin bir süredir bazı diğer pazarlarda başarıyla uygulandığını da belirtti.

Uygun fiyatlı YouTube Premium Lite, Türkiye'de kullanıma sunuldu! 1 gün önce eklendi

Ancak sistemin en dikkat çekici yönlerinden biri, yanlış değerlendirme durumunda sorumluluğun kullanıcıya yüklenmesi. Eğer bir yetişkin sistem tarafından yanlışlıkla 18 yaş altı olarak tanımlanırsa kimliğini bir kredi kartı ya da resmi belgeyle doğrulamak zorunda kalacak. Benzer bir sistemi kullanan Meta ise, kullanıcıların yaşlarını yanlış tahmin eden yapay zekayı manuel olarak ayarlamalarına izin veriyor.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Internet

Web Siteleri Haberleri

YouTube artık yaşınızı tahmin etmeye başlıyor

Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: