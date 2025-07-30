YouTube artık yaşınızı tahmin etmeye başlıyor

Hata olursa kimlik göstermek zorunlu
Yeni sistem, bir kullanıcının ne tür videolar aradığı, hangi içerikleri izlediği ve hesabın ne zamandır aktif olduğu gibi verileri inceleyerek yaş tahmini yapacak. Eğer bir kullanıcı, sistem tarafından “ergen” olarak sınıflandırılırsa, YouTube bu hesaba kişiselleştirilmiş reklamları kapatacak, dijital sağlık araçlarını etkinleştirecek ve ek koruma önlemleri uygulayacak.
YouTube, 2021 yılında denetimli genç hesapları devreye soktuğundan beri çocuklar ve gençler için platformda birçok koruma geliştirdi. Şirket, bu yapay zeka tabanlı yöntemin bir süredir bazı diğer pazarlarda başarıyla uygulandığını da belirtti.
Ancak sistemin en dikkat çekici yönlerinden biri, yanlış değerlendirme durumunda sorumluluğun kullanıcıya yüklenmesi. Eğer bir yetişkin sistem tarafından yanlışlıkla 18 yaş altı olarak tanımlanırsa kimliğini bir kredi kartı ya da resmi belgeyle doğrulamak zorunda kalacak. Benzer bir sistemi kullanan Meta ise, kullanıcıların yaşlarını yanlış tahmin eden yapay zekayı manuel olarak ayarlamalarına izin veriyor.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: