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    YouTube artık yaşınızı tahmin etmeye başlıyor

    YouTube, genç kullanıcıları tespit etmek için yapay zekayı kullanmaya başlıyor. Sistem yanlış tahmin yaparsa, yetişkinler yaşlarını kimlikle kanıtlamak zorunda kalacak.

    YouTube artık yaşınızı tahmin etmeye başlıyor Tam Boyutta Gör
    YouTube, kullanıcılarının yaşını tahmin etme işini artık yapay zekayabırakıyor. Şirket, geliştirdiği yeni makine öğrenimi tabanlı sistemle, bir hesabın ergen bir kullanıcıya ait olup olmadığını analiz edecek. Bu sistem, ilk olarak ABD’de sınırlı bir kullanıcı grubuyla test edilecek. Başarılı olması durumunda ise daha geniş çapta kullanıma sunulacak.

    Hata olursa kimlik göstermek zorunlu

    Yeni sistem, bir kullanıcının ne tür videolar aradığı, hangi içerikleri izlediği ve hesabın ne zamandır aktif olduğu gibi verileri inceleyerek yaş tahmini yapacak. Eğer bir kullanıcı, sistem tarafından “ergen” olarak sınıflandırılırsa, YouTube bu hesaba kişiselleştirilmiş reklamları kapatacak, dijital sağlık araçlarını etkinleştirecek ve ek koruma önlemleri uygulayacak.

    YouTube, 2021 yılında denetimli genç hesapları devreye soktuğundan beri çocuklar ve gençler için platformda birçok koruma geliştirdi. Şirket, bu yapay zeka tabanlı yöntemin bir süredir bazı diğer pazarlarda başarıyla uygulandığını da belirtti.

    Ancak sistemin en dikkat çekici yönlerinden biri, yanlış değerlendirme durumunda sorumluluğun kullanıcıya yüklenmesi. Eğer bir yetişkin sistem tarafından yanlışlıkla 18 yaş altı olarak tanımlanırsa kimliğini bir kredi kartı ya da resmi belgeyle doğrulamak zorunda kalacak. Benzer bir sistemi kullanan Meta ise, kullanıcıların yaşlarını yanlış tahmin eden yapay zekayı manuel olarak ayarlamalarına izin veriyor.

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