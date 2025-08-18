Google'ın yapay zeka özetleri yayıncıları vurmaya başladı

Teknoloji ve bilim dünyasını seven ve takip etmekten büyük zevk alan Metin, öğrendiklerini ise DonanımHaber okuyucuları ile paylaşır.

Tam Boyutta Gör Dijital yayıncılık sektöründeki son veriler Google’ın yapay zeka özetlerinin (AI Overviews) yayıncıların iş modelleri üzerinde ciddi etkiler yarattığını ortaya koyuyor. Digital Content Next (DCN) tarafından yapılan bir anket, Google Arama üzerinden gelen yönlendirme trafiğinin yıl bazında ortalama yüzde 10 düştüğünü gösteriyor. Özellikle bazı yayıncılar, tıklanma oranlarında yüzde 25’e varan düşüşler yaşadıklarını bildiriyor.

Yayıncılar tık kaybı yaşıyor

DCN, The New York Times, Bloomberg, Fox News Digital ve NBC News gibi büyük yayıncıları temsil ediyor. Analizler, haber dışı markaların son sekiz haftada yüzde 14 düşüş yaşadığını, haber markalarının ise bu dönemde yüzde 7 oranında gerilediğini ortaya koyuyor.

Google’ın 2023’te hayata geçirdiği ve Mayıs 2024’te daha geniş bir şekilde sunulan yapay zeka özetleri, kullanıcıların içeriklere tıklama davranışlarını da değiştiriyor. Verilere göre AI özetleri sunulan kullanıcıların sadece yüzde 8’i arama sonuçlarındaki bağlantıya tıkladı, oysa geleneksel arama sonuçlarında bu oran yüzde 15 seviyesinde. Ayrıca kullanıcıların yüzde 26’sı aramalarını AI özetinde sonlandırırken geleneksel arama sonuçlarında bu oran yüzde 16 olarak belirlendi.

Arama’dan gelen trafik, sadece büyük yayıncılar için değil küçük yayıncılar için de hayati öneme sahip. Web’deki çoğu yayıncı, trafiklerle şekillenen reklam gelirleriyle hayatta kalıyor. Bu gelirlerin ortadan kalkması uzun vadede “haber” ve “bilginin” çok sığ bir grup tarafından kontrol edileceği anlamına geliyor.

Google aksini düşünüyor

Tam Boyutta Gör DCN, yayıncıları korumak için çeşitli önerilerde bulundu. Bunlar arasında Google’dan yapay zeka özetlerinin (AI Overviews) tıklanma verilerinin denetlenebilir şekilde paylaşılması, yayıncıların içeriklerinin AI yanıtlarında kullanılmasını engelleyebilmesi ve adil lisans anlaşmaları yapılması yer alıyor.

Kurum aynı zamanda Google’ın yapay zeka özetleri ve yapay zeka modu (AI Mode) özelliklerinin de Google’ın arama tekelinin bir parçası olarak ele alınmasını talep ediyor. DCN, çabalarının özel muamele talebi olmadığını, açık web’in bütünlüğünü koruma çağrısı olduğunun da altını çizdi.

Yayıncıların aksine Google ise aramadaki yapay zeka özetlerinin tıklamaları düşürmek yerine “yüksek kaliteli tıklamaları” artırdığını, kullanıcıların siteyi daha uzun süre ziyaret ettiğini savunuyor. Google, toplam organik tıklama hacminin isi yıl bazında nispeten sabit kaldığını söylüyor.

