Google yapay zekâ destekli Uçuş Fırsatları’nı başlatıyor

Mobil dünya, bilgisayar dünyası ve kripto paraların her türlüsü ile haşır neşir olan ekrem71, bu alanlardaki gelişmeleri yakından takip ederek DonanımHaber’de içerik üretiyor.

Tam Boyutta Gör Uzun yıllardır seyahat severlere yönelik uygun fiyatlı uçuş planları sunan Google, yapay zekâyı devreye sokuyor. Google Uçuş Fırsatları platformu artık yapay zekâ ile kullanıcılara fırsatları hazırlayacak.

Google Uçuş Fırsatları

ABD, Kanada ve Hindistan’da beta olarak başlayan Uçuş Fırsatları platformu şimdilik kullanıcılardan geri dönüşler toplamayı amaçlıyor. Platformun hedef kitlesi bütçesini düşünen ve esnek olabilen seyahat severler. Ülkemizde de henüz resmi olarak mevcut değil.

OpenAI rekor yatırım topladı 1 hf. önce eklendi

Kullanıcılar sohbet robotuna nereye, ne zaman ve nasıl gideceğini doğal dille anlattıktan sonra yapay zekâ arka planda analiz yaparak en uygun tercihleri sıralıyor. Kullanıcı yer belirtmekten ziyade örneğin üst seviye kayak merkezi olan bir yer ya da belirli yemek türünün popüler olduğu bir yer gibi betimlemeler de yapabiliyor. Uçuş Fırsatları ne zaman nihai kullanıma sunulacak açıklanmadı.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: