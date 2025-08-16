Giriş
    Google yapay zekâ destekli Uçuş Fırsatları’nı başlatıyor

    Google esnek ve bütçe dostu seyahati seven kullanıcılar için yapay zekâ ile desteklediği yeni bir platform hazırlıyor. Google Uçuş Fırsatları yakında hizmete girecek. 

    Google Tam Boyutta Gör
    Uzun yıllardır seyahat severlere yönelik uygun fiyatlı uçuş planları sunan Google, yapay zekâyı devreye sokuyor. Google Uçuş Fırsatları platformu artık yapay zekâ ile kullanıcılara fırsatları hazırlayacak. 

    Google Uçuş Fırsatları

    ABD, Kanada ve Hindistan’da beta olarak başlayan Uçuş Fırsatları platformu şimdilik kullanıcılardan geri dönüşler toplamayı amaçlıyor. Platformun hedef kitlesi bütçesini düşünen ve esnek olabilen seyahat severler. Ülkemizde de henüz resmi olarak mevcut değil. 

    Kullanıcılar sohbet robotuna nereye, ne zaman ve nasıl gideceğini doğal dille anlattıktan sonra yapay zekâ arka planda analiz yaparak en uygun tercihleri sıralıyor. Kullanıcı yer belirtmekten ziyade örneğin üst seviye kayak merkezi olan bir yer ya da belirli yemek türünün popüler olduğu bir yer gibi betimlemeler de yapabiliyor. Uçuş Fırsatları ne zaman nihai kullanıma sunulacak açıklanmadı. 

