Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    HGS çöktü! Bir haftadır HGS uygulaması ve e-Devlet sayfası çalışmıyor

    HGS'de yapılan güncelleme nedeniyle 31 Temmuz 2025 tarihinden beri kullanıcılar HGS sistemine erişemiyor. Geçiş ihlali sorgulama ve bakiye yükleme işlemi yapılamıyor. PTT açıklama yayınladı.

    HGS çöktü: HGS uygulaması ve e-Devlet sayfası çalışmıyor! Tam Boyutta Gör
    HGS sisteminde yapılan güncelleme nedeniyle HGS sistemi çöktü. Otoyol geçiş ücreti için bakiye yüklemek isteyen ve cezalı geçişleri ödemek isteyen kullanıcılar günlerdir HGS uygulamasından ve e-Devlet’ten herhangi bir işlem yapamıyor.

    1 haftadır erişim sağlanamıyor

    PTT bünyesinde hizmet veren HGS’ye 31 Temmuz 2025 tarihinden beri erişim sorunu yaşanıyor. Uygulamaya giriş yapmak isteyen kullanıcılar açılış ekranındaki “İşlem devam ediyor lütfen bekleyin” ekranında kalıyor. E-Devlet’te ise HGS ile ilgili işlemlerde, “Sistemde yaşanan teknik aksaklık nedeni ile işleminiz tamamlanamadı” uyarısı veriliyor.

    HGS çöktü: HGS uygulaması ve e-Devlet sayfası çalışmıyor! Tam Boyutta Gör

    HGS uygulamasının puanı 1,3'e düştü

    HGS çöktü: HGS uygulaması ve e-Devlet sayfası çalışmıyor! Tam Boyutta Gör

    HGS uygulamasına yaşanan erişim nedeniyle binlerce kullanıcı Play Store'da 1 puan verdi ve HGS Android uygulamasının puanı 5 üzerinden 1,3 puana düştü.

    Son ödeme tarihi dolan müşterilere ek süre verilecek

    Geçiş ücretini ödemeyen kullanıcılarda ceza korkusu yaşandı. PTT’nin resmi X hesabından yapılan açıklamada ise sistemlerde güncelleme çalışması yapıldığı ve bu nedenle son ödeme günü dolacak vatandaşlara ek süre verileceği belirtildi. Son ödeme günü 31 Temmuz 2025 ve sonrası olan kullanıcılara ek süre verilecek.

    Konuyla ilgili açıklamada şu ifadelere yer verildi:

    "Merhabalar, sistemlerimizde güncelleme çalışması yapılmaktadır. Bu süreçte son ödeme günü dolacak olan vatandaşlar mağdur edilmeyecek ve ek süre verilecektir. (Son ödeme günü 31.07.2025 ve sonrası olanlar için gecerli)"

    PTT’den açıklama!

    PTT’den yapılan açıklamada HGS mobil uygulaması ve e-Devlet’te güncelleme yapıldığı belirtiliyor. Güncelleme tamamlanana kadar devlet otoyollarından ihlalli geçiş sorgulaması işleminin yapılamayacağı, özel otoyollar için Karayolları Genel Müdürlüğü sitesinin kullanılabileceği belirtiliyor. Bu süreçte HGS ile ilgili işlemlerinizi PTT şubelerinden yapabilirsiniz.

    PTT’nin konuyla ilgili açıklaması şu şekilde:

    “Değerli Müşterilerimiz; Sizlere daha kaliteli hizmet vermek adına E-Devlet ve HGS Mobil Uygulaması dahil olmak üzere sistemlerimizde şu anda iyileştirme ve geliştirme çalışmaları yapılmaktadır.

    Bu nedenle, ilgili kanallar üzerinden geçiş ihlal sorgulama, işlemleri geçici olarak yapılamamaktadır. Özel otoyollara ait ihlal sorgulama işlemlerinizi ise Karayolları Genel Müdürlüğü web sitesi (https://webihlaltakip.kgm.gov.tr/WebIhlalSorgulama/Sayfalar/Sorgulama.aspx?lang=tr) üzerinden gerçekleştirebilirsiniz.

    PTT’den almış olduğunuz HGS için Bakiye yükleme işlemlerinizi PTT AVM web sitesi ( https://hgs.pttavm.com/sorgula ) üzerinden ve PTT AVM mobil uygulama (PTT AVM ana sayfa https://pttavm.com/) en alt kısımdaki linlker üzerinden yapabilirsiniz. Bankalardan alınan HGS etiketleri için ATM’lerden, Banka Şubeleri ve banka mobil uygulamaları üzerinden bakiye yükleme işlemlerinizi gerçekleştirebilirsiniz. Anlayışınız için teşekkür ederiz.”

    Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: DH App Gallery Uygulamasını İndir DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Sessiz Video Tercihleri
    Otomatik yükle ve oynat
    Video bitince sonrakine geç
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Çinli markadan tartışmalı çarpışma testi

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Haftanın Beğenilen Yorumcuları
    A.J. Pacino +161 the flying dutchman +103 3erkay98 +70 Richard Parker +63 Gereksiz Ciddiyet +50 Tamerdeli +38 İmHyp3rioN +38 ctrl-alt-delete +35 TiesTorN +34 serdarcenk +33
    Önceki Haftalar
    Tüm Zamanların En İyi Yorumcuları
    ANLIK GÖRÜNTÜLEMELER
    84 Kişi Okuyor (19 Üye, 65 Misafir) 12 Masaüstü 72 Mobil
    dnzzkrks, Max Kruse, taocu51 ve 13 üye daha okuyor
    D
    T
    GENEL İSTATİSTİKLER
    1765 kez okundu.
    16 kişi, toplam 16 yorum yazdı.

    HABERİN ETİKETLERİ
    e-devlet, Türkiye Haberleri ve
    6 etiket daha ptt hgs Teknoloji Haberleri Yaşam Web Siteleri Internet
    Facebook Sayfası243,2b
    Twitter Profili113,5b
    Instagram Sayfası50b
    YouTube Kanalı363b
    TikTok Sayfası3,1b
    RSS Yayını
    Mobil Uygulamamızı İndirin Tanıtım
    DH Android Uygulaması DH App Store Uygulaması DH AppGallery Uygulaması
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    arabanın altından su akması normal mi toyota yaris lastik basıncı debriyaj neden boşalır bedelsiz hasar kaydı ne demek service jetzt

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    50.000 TL Üstündeki Telefonlar
    Samsung Galaxy S25+
    Samsung Galaxy S25+
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    15.000 TL Altındaki Laptoplar
    LENOVO V15
    LENOVO V15
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Üst Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum