HGS çöktü! Bir haftadır HGS uygulaması ve e-Devlet sayfası çalışmıyor

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Tam Boyutta Gör HGS sisteminde yapılan güncelleme nedeniyle HGS sistemi çöktü. Otoyol geçiş ücreti için bakiye yüklemek isteyen ve cezalı geçişleri ödemek isteyen kullanıcılar günlerdir HGS uygulamasından ve e-Devlet’ten herhangi bir işlem yapamıyor.

1 haftadır erişim sağlanamıyor

PTT bünyesinde hizmet veren HGS’ye 31 Temmuz 2025 tarihinden beri erişim sorunu yaşanıyor. Uygulamaya giriş yapmak isteyen kullanıcılar açılış ekranındaki “İşlem devam ediyor lütfen bekleyin” ekranında kalıyor. E-Devlet’te ise HGS ile ilgili işlemlerde, “Sistemde yaşanan teknik aksaklık nedeni ile işleminiz tamamlanamadı” uyarısı veriliyor.

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HGS uygulamasının puanı 1,3'e düştü

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HGS uygulamasına yaşanan erişim nedeniyle binlerce kullanıcı Play Store'da 1 puan verdi ve HGS Android uygulamasının puanı 5 üzerinden 1,3 puana düştü.

Son ödeme tarihi dolan müşterilere ek süre verilecek

Geçiş ücretini ödemeyen kullanıcılarda ceza korkusu yaşandı. PTT’nin resmi X hesabından yapılan açıklamada ise sistemlerde güncelleme çalışması yapıldığı ve bu nedenle son ödeme günü dolacak vatandaşlara ek süre verileceği belirtildi. Son ödeme günü 31 Temmuz 2025 ve sonrası olan kullanıcılara ek süre verilecek.

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Konuyla ilgili açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Merhabalar, sistemlerimizde güncelleme çalışması yapılmaktadır. Bu süreçte son ödeme günü dolacak olan vatandaşlar mağdur edilmeyecek ve ek süre verilecektir. (Son ödeme günü 31.07.2025 ve sonrası olanlar için gecerli)"

PTT’den açıklama!

PTT’den yapılan açıklamada HGS mobil uygulaması ve e-Devlet’te güncelleme yapıldığı belirtiliyor. Güncelleme tamamlanana kadar devlet otoyollarından ihlalli geçiş sorgulaması işleminin yapılamayacağı, özel otoyollar için Karayolları Genel Müdürlüğü sitesinin kullanılabileceği belirtiliyor. Bu süreçte HGS ile ilgili işlemlerinizi PTT şubelerinden yapabilirsiniz.

PTT’nin konuyla ilgili açıklaması şu şekilde:

“Değerli Müşterilerimiz; Sizlere daha kaliteli hizmet vermek adına E-Devlet ve HGS Mobil Uygulaması dahil olmak üzere sistemlerimizde şu anda iyileştirme ve geliştirme çalışmaları yapılmaktadır.

Bu nedenle, ilgili kanallar üzerinden geçiş ihlal sorgulama, işlemleri geçici olarak yapılamamaktadır. Özel otoyollara ait ihlal sorgulama işlemlerinizi ise Karayolları Genel Müdürlüğü web sitesi (https://webihlaltakip.kgm.gov.tr/WebIhlalSorgulama/Sayfalar/Sorgulama.aspx?lang=tr) üzerinden gerçekleştirebilirsiniz.

PTT’den almış olduğunuz HGS için Bakiye yükleme işlemlerinizi PTT AVM web sitesi ( https://hgs.pttavm.com/sorgula ) üzerinden ve PTT AVM mobil uygulama (PTT AVM ana sayfa https://pttavm.com/) en alt kısımdaki linlker üzerinden yapabilirsiniz. Bankalardan alınan HGS etiketleri için ATM’lerden, Banka Şubeleri ve banka mobil uygulamaları üzerinden bakiye yükleme işlemlerinizi gerçekleştirebilirsiniz. Anlayışınız için teşekkür ederiz.”

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HGS çöktü: HGS uygulaması ve e-Devlet sayfası çalışmıyor!

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