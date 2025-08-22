Google AI Mode, 180 ülkede kullanıma açıldı

AI Mode’a yeni yetenekler eklendi
Google, AI Mode’un yeteneklerini genişleterek “ajan” özelliklerini devreye aldı. İlk aşamada bu özellik, restoran rezervasyonlarına odaklanıyor. Google AI Ultra aboneleri artık yapay zekaya belirli bir tarih, saat, kişi sayısı, konum ve mutfak tercihini söyleyerek uygun restoran seçenekleri talep edebiliyor.
AI Mode, farklı rezervasyon platformlarını tarayarak en uygun seçenekleri listeliyor ve kullanıcıyı doğrudan rezervasyon sayfasına yönlendiriyor. Bu sistem, OpenTable, Resy, Tock, Ticketmaster, StubHub, SeatGeek, Booksy gibi popüler platformlarla entegre çalışıyor. Özellik şimdilik Google Labs üzerinden “Agentic capabilities in AI Mode” denemesi etkinleştirilerek kullanılabiliyor.
ABD’deki kullanıcılar için AI Mode’a daha kişisel yanıtlar üretme özelliği de eklendi. Şimdilik yalnızca yemek ve restoran aramalarıyla sınırlı olan bu yenilik, kullanıcının daha önce yaptığı aramaları ve ilgi alanlarını dikkate alarak öneriler sunuyor. Örneğin, daha önce İtalyan mutfağı arayan ya da vegan restoranlara ilgi gösteren bir kullanıcıya, yeni aramalarda bu tercihlere uygun sonuçlar öne çıkarılıyor.
Google ayrıca ABD’deki kullanıcıların AI Mode sonuçlarını paylaşabilmesini de sağladı. Artık kullanıcılar, sohbet penceresindeki “Share” butonuna basarak arama sonuçlarını bir bağlantı halinde kopyalayıp arkadaşlarıyla veya aile üyeleriyle paylaşabiliyor.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin:
