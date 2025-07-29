GeForce Now Ultimate 1 aylık üyelik paketi 1 TL'ye düştü!

DH'de 2017'den beri Türkiye gündemi, ekonomi, savunma sanayi ve teknoloji alanında içerikler üretiyorum. Sosyal medya paylaşımlarını yapıyorum. Ayrıca reklam iş birliklerine katkı sağlıyorum.

Tam Boyutta Gör Bulut tabanlı oyun platformu GeForce NOW Powered By GAME+ yeni bir kampanya başlattı. Bu kampanya ile yeni üyeler GeForce NOW Ultimate paketini 1 TL’ye bir ay boyunca kullanma fırsatı elde ediyor.

Nasıl alınır?

Kampanyadan yararlanmak için aktif bir GeForce NOW üyeliği bulunmayan hesabınızda paketler bölümünü ziyaret ederek 1 TL tutarındaki “GeForce NOW’la Tanışma Paketi” ismindeki paketi satın alabilirsiniz.

GeForce NOW Paketler sayfasını ziyaret et: https://gameplus.com.tr/gfn/paketler 1 TL tutarındaki GeForce NOW’la Tanışma Paketi'ni Satın Al'a bas. Hesabına giriş yap veya yeni üyelik oluştur. Kart bilgilerini ekleyerek ödemeyi tamamla.

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Otomatik yenilemeye dikkat

Kampanyadan yararlanmak için kart bilginiz sisteme kaydediliyor. Bir ayın ardından normal üyelik ücreti alınıyor. Dilerseniz paketi aldıktan sonra aboneliği iptal ederek 1 aylık hakkınızı kullanmaya devam edebilirsiniz. Böylece gelecek ay için kartınızdan herhangi bir ücret çekilmeyecektir.

GeForce NOW Ultimate üyeliği sayesinde GeForce NOW’daki oyunları internet üzerinden oynayabilirsiniz. Bilgisayar, televizyon, telefon ve tabletinizi bir oyun konsoluna dönüştürebilirsiniz.

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GeForce Now Ultimate 1 aylık üyelik 1 TL

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