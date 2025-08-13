Giriş
    Google, haber takibini kolaylaştıran harika bir özellik getirdi

    Google, Arama’ya yeni özellik getirdi. Google artık ‘tercih edilen kaynaklar’ özelliğiyle, favori haber sitelerinizi seçmenize ve en çok okunan haberlerde öncelikli olarak görmenize olanak tanıyor.

    Google, haber takibini kolaylaştıran harika bir özellik getirdi Tam Boyutta Gör
    Google, kullanıcıların arama sonuçlarında gördükleri haberleri daha kolay kişiselleştirebileceği yeni bir özelliği kullanıma sundu. “Tercih edilen kaynaklar” adı verilen bu yenilik, kullanıcıların en çok görmek istedikleri haber sitelerini seçmesine olanak tanıyor.

    Güvenilir kaynaklar ön plana taşınacak

    Google Arama’da bir güncel konuyu aradığınızda çıkan “en çok okunan haberler” bölümünde, artık favori kaynaklarınızın içerikleri daha belirgin şekilde gösterilecek. Bunun yanı sıra Google, bunları yeni “kaynaklarınızdan” bölümüne de ekleyebilir. Şirket, bu özelliği ilk olarak Haziran ayında test etmişti ve şimdilik ABD ve Hindistan’daki kullanıcılar için genel kullanıma açıyor.

    Google, haber takibini kolaylaştıran harika bir özellik getirdi Tam Boyutta Gör
    Tercih edilen kaynağı seçmek ise oldukça kolay. “En çok okunan haberler” başlığının yanındaki ikon aracılığıyla favori haber sitelerinizi seçebiliyorsunuz. Seçiminizi yaptıktan sonra sayfayı yenileyerek içeriklerin bu kaynaklardan geldiğini görebilirsiniz. Özellik için herhangi bir kaynak sınırı bulunmuyor ve test aşamasında eklenen siteler otomatik olarak uygulanıyor.

    Bu özellik sayesinde anlık ve gündemdeki haberleri okumak istediğinizde, sizi sayfalarca içerik arasında gezmeye zorlayan siteler arka plana itilebilecek. Özelliğin küresel olarak ne zaman kullanıma alınacağı şimdilik belirsiz.

    Google, son zamanlarda arama tarafında yapay zekaya ağırlık veriyor olsa da bu adım, AI ile ilgilenmeyen kullanıcılara hitap ediyor. Geçtiğimiz hafta şirket, AI destekli arama özelliklerinin web trafiğini olumsuz etkilediği yönündeki raporlara yanıt vererek, tıklama hacminin geçen yılın aynı dönemine göre nispeten stabil olduğunu belirtmişti. Google ayrıca kullanıcıların giderek forumlar, podcastler ve videolar içeren sitelere yöneldiğini de vurguladı.

