Google, haber takibini kolaylaştıran harika bir özellik getirdi

Güvenilir kaynaklar ön plana taşınacak
Google Arama’da bir güncel konuyu aradığınızda çıkan “en çok okunan haberler” bölümünde, artık favori kaynaklarınızın içerikleri daha belirgin şekilde gösterilecek. Bunun yanı sıra Google, bunları yeni “kaynaklarınızdan” bölümüne de ekleyebilir. Şirket, bu özelliği ilk olarak Haziran ayında test etmişti ve şimdilik ABD ve Hindistan’daki kullanıcılar için genel kullanıma açıyor.
Bu özellik sayesinde anlık ve gündemdeki haberleri okumak istediğinizde, sizi sayfalarca içerik arasında gezmeye zorlayan siteler arka plana itilebilecek. Özelliğin küresel olarak ne zaman kullanıma alınacağı şimdilik belirsiz.
Google, son zamanlarda arama tarafında yapay zekaya ağırlık veriyor olsa da bu adım, AI ile ilgilenmeyen kullanıcılara hitap ediyor. Geçtiğimiz hafta şirket, AI destekli arama özelliklerinin web trafiğini olumsuz etkilediği yönündeki raporlara yanıt vererek, tıklama hacminin geçen yılın aynı dönemine göre nispeten stabil olduğunu belirtmişti. Google ayrıca kullanıcıların giderek forumlar, podcastler ve videolar içeren sitelere yöneldiğini de vurguladı.