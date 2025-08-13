Google, haber takibini kolaylaştıran harika bir özellik getirdi

Teknoloji ve bilim dünyasını seven ve takip etmekten büyük zevk alan Metin, öğrendiklerini ise DonanımHaber okuyucuları ile paylaşır.

Tam Boyutta Gör Google, kullanıcıların arama sonuçlarında gördükleri haberleri daha kolay kişiselleştirebileceği yeni bir özelliği kullanıma sundu. “Tercih edilen kaynaklar” adı verilen bu yenilik, kullanıcıların en çok görmek istedikleri haber sitelerini seçmesine olanak tanıyor.

Güvenilir kaynaklar ön plana taşınacak

Google Arama’da bir güncel konuyu aradığınızda çıkan “en çok okunan haberler” bölümünde, artık favori kaynaklarınızın içerikleri daha belirgin şekilde gösterilecek. Bunun yanı sıra Google, bunları yeni “kaynaklarınızdan” bölümüne de ekleyebilir. Şirket, bu özelliği ilk olarak Haziran ayında test etmişti ve şimdilik ABD ve Hindistan’daki kullanıcılar için genel kullanıma açıyor.

Tam Boyutta Gör Tercih edilen kaynağı seçmek ise oldukça kolay. “En çok okunan haberler” başlığının yanındaki ikon aracılığıyla favori haber sitelerinizi seçebiliyorsunuz. Seçiminizi yaptıktan sonra sayfayı yenileyerek içeriklerin bu kaynaklardan geldiğini görebilirsiniz. Özellik için herhangi bir kaynak sınırı bulunmuyor ve test aşamasında eklenen siteler otomatik olarak uygulanıyor.

Bu özellik sayesinde anlık ve gündemdeki haberleri okumak istediğinizde, sizi sayfalarca içerik arasında gezmeye zorlayan siteler arka plana itilebilecek. Özelliğin küresel olarak ne zaman kullanıma alınacağı şimdilik belirsiz.

Spotify Türkiye, editörleri hakkında çıkan iddiaları yalanladı 9 sa. önce eklendi

Google, son zamanlarda arama tarafında yapay zekaya ağırlık veriyor olsa da bu adım, AI ile ilgilenmeyen kullanıcılara hitap ediyor. Geçtiğimiz hafta şirket, AI destekli arama özelliklerinin web trafiğini olumsuz etkilediği yönündeki raporlara yanıt vererek, tıklama hacminin geçen yılın aynı dönemine göre nispeten stabil olduğunu belirtmişti. Google ayrıca kullanıcıların giderek forumlar, podcastler ve videolar içeren sitelere yöneldiğini de vurguladı.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Internet

Web Siteleri Haberleri

Google, haber takibini kolaylaştıran harika bir özellik getirdi

Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: