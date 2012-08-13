TTeSports Meka G Unit oyuncu klavyesi video inceleme

Anasayfa
Haberler
Videolar
Galeriler
Forumlar
Hakkımızda
Reklam
İletişim
İçerik Bildir
Eski Görünüme Dön
V2 Tanıtım
RSS Beslemesi
Giriş
DH ile Giriş
Beni Hatırla
?
Üye değil misiniz?
Yeni Hesap Oluştur
Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var?
Giriş Paneli
Haber
Ekran Kartı
Anakart
İşlemci
Ram
Kasa
Güç Kaynağı
Monitör
Yazıcı
Ağ Ürünleri
Soğutucular / Fanlar
Optik Sürücüler
HDD / SSD
Donanım Haber
Çevre Birimleri
Diğer Elektronik Cihazlar
Donanım
Ekran Kartı
Anakart
İşlemci
Ram
Kasa
Güç Kaynağı
Monitör
Yazıcı
Ağ Ürünleri
Soğutucular / Fanlar
Optik Sürücüler
HDD / SSD
Donanım Haber
Çevre Birimleri
Diğer Elektronik Cihazlar
Anti Virus
Sürücüler
İşletim Sistemleri
Tarayıcılar
Test Yazılımları
Oyunlar
Diğer Yazılım
Programlama Dersleri
Windows
Yazılım
Anti Virus
Sürücüler
İşletim Sistemleri
Tarayıcılar
Test Yazılımları
Oyunlar
Diğer Yazılım
Programlama Dersleri
Windows
iPad
iPhone
Mac / iMac / Macbook / Mac Mini
Apple Watch
Apple TV
Apple Car Play
iPod / iPod Touch
iOS / OS X / tvOS / watchOS
Apple
iPad
iPhone
Mac / iMac / Macbook / Mac Mini
Apple Watch
Apple TV
Apple Car Play
iPod / iPod Touch
iOS / OS X / tvOS / watchOS
Cep Telefonları
Mobil Uygulamalar
Mobil Oyunlar
Android
iOS / OS X / tvOS / watchOS
Windows
Mobil İşletim Sistemleri
Cep Telefonu Diğer
Mobil Aksesuarlar
Mobilite
Uygulama Haber Video
Taşınabilir Bilgisayarlar
Operatörler - Kurumsal Haberler
Mobil Teknolojiler
Cep Telefonları
Mobil Uygulamalar
Mobil Oyunlar
Android
iOS / OS X / tvOS / watchOS
Windows
Mobil İşletim Sistemleri
Cep Telefonu Diğer
Mobil Aksesuarlar
Mobilite
Uygulama Haber Video
Taşınabilir Bilgisayarlar
Operatörler - Kurumsal Haberler
Televizyonlar
Medya Oynatıcılar
Blu-Ray / DVD Player
Müzik / Ses Sistemleri
Diğer Ev Elektroniği
Projeksiyonlar
Fotoğraf Makineleri
Video Kameralar
E-Kitap Okuyucu
Oyun Konsolları
Ev Elektroniği
Televizyonlar
Medya Oynatıcılar
Blu-Ray / DVD Player
Müzik / Ses Sistemleri
Diğer Ev Elektroniği
Projeksiyonlar
Fotoğraf Makineleri
Video Kameralar
E-Kitap Okuyucu
Oyun Konsolları
2si1
Alternatif Enerji
Zamazingo
Otomobil Teknolojileri
Mesut Çevik ile Canlı
Uzay
Sinema ve Dizi
Savunma Sanayi
Dijital Perde
Tüketici Hakları
Kripto Para
Havacılık
Diğer Bilim ve Teknoloji
Bilim ve Teknoloji
2si1
Alternatif Enerji
Zamazingo
Otomobil Teknolojileri
Mesut Çevik ile Canlı
Uzay
Sinema ve Dizi
Savunma Sanayi
Dijital Perde
Tüketici Hakları
Kripto Para
Havacılık
Diğer Bilim ve Teknoloji
Web Siteleri
Güvenlik
Sosyal Medya
Diğer
Internet
Web Siteleri
Güvenlik
Sosyal Medya
Diğer
Video
Son Eklenen Videolar
Donanım
Videoları
Ekran Kartı
Anakart
İşlemci
Ram
Kasa
Güç Kaynağı
Monitör
Yazıcı
Ağ Ürünleri
Soğutucular / Fanlar
Optik Sürücüler
HDD / SSD
Donanım Haber
Çevre Birimleri
Diğer Elektronik Cihazlar
Yazılım
Videoları
Anti Virus
Sürücüler
İşletim Sistemleri
Tarayıcılar
Test Yazılımları
Oyunlar
Diğer Yazılım
Programlama Dersleri
Windows
Apple
Videoları
iPad
iPhone
Mac / iMac / Macbook / Mac Mini
Apple Watch
Apple TV
Apple Car Play
iPod / iPod Touch
iOS / OS X / tvOS / watchOS
Mobil Teknolojiler
Videoları
Cep Telefonları
Mobil Uygulamalar
Mobil Oyunlar
Android
iOS / OS X / tvOS / watchOS
Windows
Mobil İşletim Sistemleri
Cep Telefonu Diğer
Mobil Aksesuarlar
Mobilite
Uygulama Haber Video
Taşınabilir Bilgisayarlar
Operatörler - Kurumsal Haberler
Ev Elektroniği
Videoları
Televizyonlar
Medya Oynatıcılar
Blu-Ray / DVD Player
Müzik / Ses Sistemleri
Diğer Ev Elektroniği
Projeksiyonlar
Fotoğraf Makineleri
Video Kameralar
E-Kitap Okuyucu
Oyun Konsolları
Bilim ve Teknoloji
Videoları
2si1
Alternatif Enerji
Zamazingo
Otomobil Teknolojileri
Mesut Çevik ile Canlı
Uzay
Sinema ve Dizi
Savunma Sanayi
Dijital Perde
Tüketici Hakları
Kripto Para
Havacılık
Diğer Bilim ve Teknoloji
Internet
Videoları
Web Siteleri
Güvenlik
Sosyal Medya
Diğer
Galeri
Forum
Türkiye Gündemi
Otomobil
Kripto Para
Game of Thrones
Uzay
Galaxy S10
Huawei P30
Genel Hızlı Tercihler
Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Yeni
Popüler
Videolar
Hızlı Erişim
Döşeme stili akış, anasayfadaki içerikleri yan yana 3 veya 4 sütunlu olarak dizer.
Blog görünümünde, anasayfanızdaki içerikler alt alta yatay olarak dizilir.
Hibrit görünümde, içerikler solda döşeme ve modüller için düzenli sağ sütun ile görünür.
Standart
Oynatıcı
MP3
Ses
Oto. Başlat (?)
Sıradaki Video
0 sn. ▶
İPTAL ET
TTeSports Meka G Unit oyuncu klavyesi video inceleme
6 yıl
32,7b
1
Çevre Birimleri
54
Kısa Bağlantı
Iframe Kodu
enderc
Haber Editörü
Bildirimi Aç
Bildirim Açık
Bu videomuzda Thermaltake'in oyuncu ekipmanlarını adlandırdığı Esports serisinden, Cherry MX Black mekanik anahtarlara sahip modeli Meka G Unit'i inceliyoruz.
Paylaş
Tweetle
Eposta ile Paylaşın
başlıklı bu
arkadaşınıza postalayın.
Yorumlar
Yorum Yaz
Forumda Gör
En Yeni Yorumlar Üstte
En Eski Yorumlar Üstte
En Beğenilenler Üstte
TA5CCF
4 yıl
editörün seçimi
Flash player'ı güncelleyince sayfadaki video'yu gördüm.
40 dakikalık incelemelerden daha yararlı olduğunu söyleyebilirim.
Benim sorunumsa sürüyor.
Çok daha ucuz klavyelerde yer alan "Fare olayı ekle" (Sağ klik, sol klik vb) komutunu bulamadım.
Bu komut, online bir oyun için vazgeçilmezlerden. İstenilen sayıda birim üretmek (sol tık), yada üretilen birim sayısını azaltmak (sağ tık) ancak bir makro atayarak yapılabilabilecek bir işlem.
Sorum şöyle:
Bu klavyeyle, makrolara fare işlevleri eklenebilir mi?
Yanıtla
+0
İşlemler
Yorumu Forumda Gör
Yorumu Şikayet Et
TA5CCF
4 yıl
editörün seçimi
Bu sayfada bir video var mı?
Yanıtla
+0
İşlemler
Yorumu Forumda Gör
Yorumu Şikayet Et
ag67
6 yıl
editörün seçimi
Özellikler fena değil.Tasarımını beğenmedim ama.
Yanıtla
+0
İşlemler
Yorumu Forumda Gör
Yorumu Şikayet Et
chamicals2
6 yıl
editörün seçimi
MEKANİK KLAVYELERLE İLGİLİ BİLGİNİZ YOKSA LÜTFEN FİYATIYLA İLGİLİ YORUM YAPMAYINIZ. FORUM ESKİDEN BİLGİ DOLU İNSANLARLA DOLUYDU ŞİMDİ İSE ÖNE GELEN ÜYE OLMUŞ. ESKİDEN BOL HARDWARE TEKNOLOJİLİERİ İLE İLGİLİ EKRAN KARTLARIYLA İLGİLİ HABERLER VARKEN ARTIK IOS ANDROID UYGULAMARINDAN GEÇİLMİYOR. ERDİNÇ İYİKUL TRANSFER OLMADAN ÖNCE GAYET GÜZEL HAFTALIK PROGRAM DA KALKTI albani gibi kullanıcılar olmasa bu site çekilmez. Nasıl eskiden pcnet dergisi ile chip dergisi arasında kalite farkı vardı Dh'da chipden pcnete dönüştü haydi hayırlısı
Yanıtla
+0
İşlemler
Yorumu Forumda Gör
Yorumu Şikayet Et
saxblue
6 yıl
editörün seçimi
Mekanik klavyelerin pahalı olduğu bir gerçek. Teknolojisi ve tasarımından kaynaklı fiyatlandırması farklı oluyor. Bunu sadece sen bilmiyorsun@caglarnal. Milleti siteye sınavla alacak halleri yok. Ukalalık yapmana gerek yok. Klavye konusunda çok adı sanı duyulmamış bir marka. Kısmen ışıklandırma gibi garip durumları olan bir klavye... Hadi Razer gibi bir marka olsa belki en fazla klavyenin tasarımı için yorum yapılırdı fiyatı pek söz konusu olmazdı. Fiyatı kullanıcının cebine göre göreceli olsa bile genede yüksek fiyat.
Yanıtla
+0
İşlemler
Yorumu Forumda Gör
Yorumu Şikayet Et
lionaxe
6 yıl
editörün seçimi
.
Yanıtla
+0
İşlemler
Yorumu Forumda Gör
Yorumu Şikayet Et
bocekgrafik
6 yıl
editörün seçimi
Klavye ve fare incelemelerini yaparken, birkaç dakika da olsa oyun oynayarak deneseniz daha iyi olur.
Yanıtla
+0
İşlemler
Yorumu Forumda Gör
Yorumu Şikayet Et
kskfatih
6 yıl
editörün seçimi
@saxblue sanalmarketim ve vatan bilgisayar da Türkçe karakterli modeli mevcut.
Yanıtla
+0
İşlemler
Yorumu Forumda Gör
Yorumu Şikayet Et
Hater-
6 yıl
editörün seçimi
TT hep aynı tarz yapıyor klavyeleri arkadaş.
Ayrıca 270 TL imiş ona o kadar verene kadar Razer alırım daha iyi.
Yanıtla
+0
İşlemler
Yorumu Forumda Gör
Yorumu Şikayet Et
JoeyBane
6 yıl
editörün seçimi
Bu fiyata fuzili..
Yanıtla
+0
İşlemler
Yorumu Forumda Gör
Yorumu Şikayet Et
-Pisagor-
6 yıl
editörün seçimi
Klavyeye baktığım zaman pek hoşuma gitmedi fazla kaba olmuş, klavyeyi daha güzel bir halde tasarlasalar oldukça iyi olurdu ayıca fiyatı da çok tuzlu.
Yanıtla
+0
İşlemler
Yorumu Forumda Gör
Yorumu Şikayet Et
DH Misafiri
6 yıl
editörün seçimi
thermaltakeusa.com/...
bende de microsoft'un x4 oyuncu klavyesi var kenara koydum kullanmıyorum. Tamen türkçe karakter olmayınca klavye sarmıyor. günlük kullanımda yazı yazarken türkçe karakteri görmeyince sinirleniyorum.
Yanıtla
+0
İşlemler
Yorumu Forumda Gör
Yorumu Şikayet Et
rauforbay
6 yıl
editörün seçimi
mesut çevik nerelerde be abi emin ol dediklerinin yarısı anlaşılmıyor....
Yanıtla
+0
İşlemler
Yorumu Forumda Gör
Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Yorum Yükle
Daha Fazla Yok:
Siz eklemeye ne dersiniz?
Yorum Yaz
Forumda Yanıtla
B
I
U
"
İçerik Göm
DH Video
Twitter
YouTube
Instagram
Vine
Künye
BSC Oyun
IMDb
-
url
img
@
Nasıl eklemek istersiniz?
Misafir olarak yorum eklemeyi seçtiniz
anonim olarak
eklenecektir.
Üyeliğiniz ile
eklemeyi seçtiniz
veya
Üyeliğiniz ile
eklemeyi seçtiniz.
Giriş yapılmamış!
Yorum yapmak için giriş yapın veya e-posta adresinizi yazın.
Misafir?
şimdi
Kapat
yorumunuzun önizlemesi
Yorumunuz
Sıradaki
Bitince Sıradakine Geç
05:36
Rampage Carisma incelemesi "Metal ve dayanıklı"
14b izlenme · 1 yıl
07:36
Hiçbir Zaman Çıkış Yapmayan PlayStation Özel Oyunu!
9,4b izlenme · 2 hf.
12:13
Sınıfının En İyi Kablosuz Oyuncu Faresi: SteelSeries Rival 650
8,2b izlenme · 4 ay
20:30
Monster'da Bu Hafta - Metro Exodus
484 izlenme · 7 sa.
yeni video
25:20
Huawei telefonlara Google darbesi | Android kullanımına sınırlama
13b izlenme · 4 gün
12:15
Bu Fiyata En Güçlü 7.1 Oyuncu Kulaklığı Trust IRONN GXT435
9,4b izlenme · 3 ay
08:17
ASUS ROG Strix Fusion 500 Oyuncu Kulaklığı İnceleme
6b izlenme · 1 yıl
05:44
Acer Predator Thronos PUBG Turnuvasındayız!
953 izlenme · 7 sa.
yeni video
06:45
Oyuncuya özel mikrofon "ASUS ROG Strix Magnus" inceleme
9b izlenme · 1 yıl
12:26
Çok iyi! MSI GC30 kablosuz Gamepad inceleme
12,2b izlenme · 5 ay
04:46
Ekranlı klavye Elgato Stream Deck Mini inceleme
13,1b izlenme · 9 ay
09:30
Nokia 5.1 Plus ile oyun deneyimi
2,1b izlenme · 1 gün
13:03
Uyarlanabilir RGB Led'li Logitech G560 Oyun Ses Sistemi İncelemesi
12,4b izlenme · 8 ay
10:23
Konsol Uyumlu Oyuncu Kulaklığı TRUST CARUS İncelemesi
8,5b izlenme · 4 ay
04:08
Bunları da gördük | RGB ışıklı çanta ve koltuk
6,6b izlenme · 3 ay
01:20
8. nesil Core i7 ve GTX 1070 "MSI GE73 Raider RGB 8RF" inceleme
6,4b izlenme · 11 ay
09:18
Espor Oyuncularının Tercihi SteelSeries RIVAL 300S Oyuncu Faresi
8,3b izlenme · 4 ay
Alternatif Görünümler
Alternatif Görünümler
Yeni DH'de
3 farklı anasayfa görünümü
bulunmaktadır. Alternatif görünümleri denemek isteyebilirsiniz, bu ayarı istediğinizde değiştirebilirsiniz.
Anasayfadaki içerikleri yan yana 3 veya 4 sütunlu olarak dizer.
Şu Anda Kullandığınız
Bu görünümde anasayfanızdaki içerikler, alt alta yatay dizilir.
Bu Görünüme Geç
İçerikler solda döşeme dizilir ve modüller için sağ sütun olarak ikiye ayrılır.
Bu Görünüme Geç
Geri Bildirim
DH V2 Beta Sürüm Geri Bildirimleriniz
İletişime geçmek istiyorsanız aşağıdan bir kategori seçiniz. Dilerseniz forumlarımızdaki
ilgili konu
altından da mesajınızı bize iletebilirsiniz.
Hata Bildirimi ve Teknik Konular
Diğer
Eski Görünüme Dönüş
Önceki DH görünümüne döndürüleceksiniz. Bize
DH V2 Beta
sürümünü kullanmama nedeninizi söylemek
isterseniz
formu doldurabilir veya
bu konuya
yazabilirsiniz.
Sadece Eskiye Dön
Tarayıcı Bildirimleri
DH’den anlık haber bildirimi almak ister misin?
Kendini tanımla, bildirim sayını seç!
Az Meraklı
(1-2 Bildirim)
Meraklı
(3-7 Bildirim)
Teknoloji Delisi
(7+ Bildirim)
Bu ayarı daha sonra değiştirebilirsiniz.
Şimdi Değil
Bildirimleri Aç
40 dakikalık incelemelerden daha yararlı olduğunu söyleyebilirim.
Benim sorunumsa sürüyor.
Çok daha ucuz klavyelerde yer alan "Fare olayı ekle" (Sağ klik, sol klik vb) komutunu bulamadım.
Bu komut, online bir oyun için vazgeçilmezlerden. İstenilen sayıda birim üretmek (sol tık), yada üretilen birim sayısını azaltmak (sağ tık) ancak bir makro atayarak yapılabilabilecek bir işlem.
Sorum şöyle:
Bu klavyeyle, makrolara fare işlevleri eklenebilir mi?
Ayrıca 270 TL imiş ona o kadar verene kadar Razer alırım daha iyi.
bende de microsoft'un x4 oyuncu klavyesi var kenara koydum kullanmıyorum. Tamen türkçe karakter olmayınca klavye sarmıyor. günlük kullanımda yazı yazarken türkçe karakteri görmeyince sinirleniyorum.