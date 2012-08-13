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TTeSports Meka G Unit oyuncu klavyesi video inceleme

6 yıl
32,7b
1
Çevre Birimleri
Kısa Bağlantı Iframe Kodu
enderc
Haber Editörü
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Bu videomuzda Thermaltake'in oyuncu ekipmanlarını adlandırdığı Esports serisinden, Cherry MX Black mekanik anahtarlara sahip modeli Meka G Unit'i inceliyoruz.
 

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TA5CCF 4 yıl
Flash player'ı güncelleyince sayfadaki video'yu gördüm.
40 dakikalık incelemelerden daha yararlı olduğunu söyleyebilirim.
Benim sorunumsa sürüyor.
Çok daha ucuz klavyelerde yer alan "Fare olayı ekle" (Sağ klik, sol klik vb) komutunu bulamadım.
Bu komut, online bir oyun için vazgeçilmezlerden. İstenilen sayıda birim üretmek (sol tık), yada üretilen birim sayısını azaltmak (sağ tık) ancak bir makro atayarak yapılabilabilecek bir işlem.
Sorum şöyle:
Bu klavyeyle, makrolara fare işlevleri eklenebilir mi?
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TA5CCF 4 yıl
Bu sayfada bir video var mı?
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ag67 6 yıl
Özellikler fena değil.Tasarımını beğenmedim ama.
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chamicals2 6 yıl
MEKANİK KLAVYELERLE İLGİLİ BİLGİNİZ YOKSA LÜTFEN FİYATIYLA İLGİLİ YORUM YAPMAYINIZ. FORUM ESKİDEN BİLGİ DOLU İNSANLARLA DOLUYDU ŞİMDİ İSE ÖNE GELEN ÜYE OLMUŞ. ESKİDEN BOL HARDWARE TEKNOLOJİLİERİ İLE İLGİLİ EKRAN KARTLARIYLA İLGİLİ HABERLER VARKEN ARTIK IOS ANDROID UYGULAMARINDAN GEÇİLMİYOR. ERDİNÇ İYİKUL TRANSFER OLMADAN ÖNCE GAYET GÜZEL HAFTALIK PROGRAM DA KALKTI albani gibi kullanıcılar olmasa bu site çekilmez. Nasıl eskiden pcnet dergisi ile chip dergisi arasında kalite farkı vardı Dh'da chipden pcnete dönüştü haydi hayırlısı
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saxblue 6 yıl
Mekanik klavyelerin pahalı olduğu bir gerçek. Teknolojisi ve tasarımından kaynaklı fiyatlandırması farklı oluyor. Bunu sadece sen bilmiyorsun@caglarnal. Milleti siteye sınavla alacak halleri yok. Ukalalık yapmana gerek yok. Klavye konusunda çok adı sanı duyulmamış bir marka. Kısmen ışıklandırma gibi garip durumları olan bir klavye... Hadi Razer gibi bir marka olsa belki en fazla klavyenin tasarımı için yorum yapılırdı fiyatı pek söz konusu olmazdı. Fiyatı kullanıcının cebine göre göreceli olsa bile genede yüksek fiyat.
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lionaxe 6 yıl
.
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bocekgrafik 6 yıl
Klavye ve fare incelemelerini yaparken, birkaç dakika da olsa oyun oynayarak deneseniz daha iyi olur.
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kskfatih 6 yıl
@saxblue sanalmarketim ve vatan bilgisayar da Türkçe karakterli modeli mevcut.
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Hater- 6 yıl
TT hep aynı tarz yapıyor klavyeleri arkadaş.
Ayrıca 270 TL imiş ona o kadar verene kadar Razer alırım daha iyi.
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JoeyBane 6 yıl
Bu fiyata fuzili..
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-Pisagor- 6 yıl
Klavyeye baktığım zaman pek hoşuma gitmedi fazla kaba olmuş, klavyeyi daha güzel bir halde tasarlasalar oldukça iyi olurdu ayıca fiyatı da çok tuzlu.
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DH Misafiri 6 yıl
thermaltakeusa.com/...
bende de microsoft'un x4 oyuncu klavyesi var kenara koydum kullanmıyorum. Tamen türkçe karakter olmayınca klavye sarmıyor. günlük kullanımda yazı yazarken türkçe karakteri görmeyince sinirleniyorum.
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rauforbay 6 yıl
mesut çevik nerelerde be abi emin ol dediklerinin yarısı anlaşılmıyor....
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