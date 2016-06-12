Tablet pazarında ilk çeyrek düşüşle kapandı

Gerek ekonomik anlamda yaşanan global bir durgunluk, gerekse Phablet sınıfındaki telefonların etkisi ile tablet pazarı eski günlerini arar oldu. Yılın ilk çeyreği itibariyle tablet satışlarında büyük bir düşüş yaşandı.

IDC tarafından yapılan analize göre, yılın ilk çeyreğinde 46.7 milyon tablet satışı yapıldı. Yıl bazında yüzde 10, çeyrek bazda ise yüzde 33 düşüş yaşandı. Önceki çeyrekte 70 milyon civarındaki satışın ardından yılın ilk çeyreğinde büyük bir düşüş yaşandığı görülüyor.

İlk çeyrek itibariyle Android modellerin payı yüzde 64, iPad modellerinin payı yüzde 22, Windows modellerinin payı ise yüzde 14 olarak gerçekleşmiş. Marka olarak baktığımızda ise Apple yüzde 22, Samsung yüzde 14, ucuz tabletler yüzde 28 orana sahip.

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Satışlarda elde edilen gelir göz önüne alındığında Android yüzde 41 pay ile lider durumda. iOS platformu yüzde 39 ile onu izlerken, Windows tabletler ise yüzde 20 pazar payına sahip. Platformlardaki ortalama fiyat etiketleri, satıştan elde edilen geliri de doğrudan etkiliyor.

Örneğin Windows tabletler yüzde 14 pazar payına sahipken, gelir anlamında yüzde 20 seviyesinde. Apple ise yüzde 22 pazar payına karşın gelirin yüzde 39’unu elde ediyor. Android tarafında ise gelirden pay yüzde 41 civarında.

Gerek tablet pazarında gerekse de bilgisayar pazarında ikisi bir arada melez tablet modelleri büyük ilgi görüyor ve üreticiler de yatırımlarını bu tarafa yapmaya başladı. Ayrıca Surface Pro ve iPad Pro modellerinin de yükselişini sürdürmesi bekleniyor.