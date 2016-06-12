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Tablet pazarında ilk çeyrek düşüşle kapandı

İlk iPad modeli ile teknoloji pazarında kendisine yer bulmaya başlayan modern tablet segmenti, büyük yükselişlerin ardından yavaş yavaş düşüş trendine girmeye başladı.
2 yıl
5,4b
1
12
Taşınabilir Bilgisayarlar
Ekrem71
Haber Editörü
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Gerek ekonomik anlamda yaşanan global bir durgunluk, gerekse Phablet sınıfındaki telefonların etkisi ile tablet pazarı eski günlerini arar oldu. Yılın ilk çeyreği itibariyle tablet satışlarında büyük bir düşüş yaşandı.

IDC tarafından yapılan analize göre, yılın ilk çeyreğinde 46.7 milyon tablet satışı yapıldı. Yıl bazında yüzde 10, çeyrek bazda ise yüzde 33 düşüş yaşandı. Önceki çeyrekte 70 milyon civarındaki satışın ardından yılın ilk çeyreğinde büyük bir düşüş yaşandığı görülüyor.

İlk çeyrek itibariyle Android modellerin payı yüzde 64, iPad modellerinin payı yüzde 22, Windows modellerinin payı ise yüzde 14 olarak gerçekleşmiş. Marka olarak baktığımızda ise Apple yüzde 22, Samsung yüzde 14, ucuz tabletler yüzde 28 orana sahip.

Ayrıca Bkz. "Microsoft, kurumlara yönelik taahhütlü Surface tablet satışlarına başlıyor"

Satışlarda elde edilen gelir göz önüne alındığında Android yüzde 41 pay ile lider durumda. iOS platformu yüzde 39 ile onu izlerken, Windows tabletler ise yüzde 20 pazar payına sahip. Platformlardaki ortalama fiyat etiketleri, satıştan elde edilen geliri de doğrudan etkiliyor.

Örneğin Windows tabletler yüzde 14 pazar payına sahipken, gelir anlamında yüzde 20 seviyesinde. Apple ise yüzde 22 pazar payına karşın gelirin yüzde 39’unu elde ediyor. Android tarafında ise gelirden pay yüzde 41 civarında.

Gerek tablet pazarında gerekse de bilgisayar pazarında ikisi bir arada melez tablet modelleri büyük ilgi görüyor ve üreticiler de yatırımlarını bu tarafa yapmaya başladı. Ayrıca Surface Pro ve iPad Pro modellerinin de yükselişini sürdürmesi bekleniyor. 

 

http://www.phonearena.com/news/IDC-says-tablet-shipments-continue-to-drop-but-hybrids-are-helping_id82060 Yorum Yaz
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javaprof 2 yıl en beğenilen
yakında tabletlerin yarısı windows 10 olacak kim age of empires varken clash of clans oynamak ister ki ya da undergraund varken asphalt 8 oynamayı
1 Yanıt Yanıtla +13
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mcrew 2 yıl
tablet alıp candy crash, travia oynuyor millet

hatta onu yapanlar yine iyi genelde bir çok kişinin evinin bir kenarında duruyor

öyle aktif bir kullanımı yok gibi, kurumsal sektörde çok iş görüyordur belki orasını bilemem

ama bireysel olarak tablet kadar telefonlar var zaten kim ne taşısın tableti yanında zaten telefonda hallediyor her şeyi.
tablet alıp candy crash, travia oynuyor millethatta onu yapanlar yine iyi genelde bir çok kişinin evinin bir kenarında duruyoröyle aktif ...
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A.F.Y.D 2 yıl
hayırlısı
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mavizaman 2 yıl
ben tablet almadan tablet piyasadan çekilecek.
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BekirTemel 2 yıl
ios tablet alıyorsun 5 yıl seni taşıyıp, günlük işlerini görüyor haliyle tablet piyasasında sürekli bir alışveriş olmuyor çoğu müşteri için, sonuç şaşırtmadı.
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Patren 2 yıl
laptoplar kadar güçlenirse microsoft yürür gider
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ciftkazmali 2 yıl
mladenbmv
nasıl kaybetmesin pazar patı insanların çoğu çocukları için alıyor tableti ve hafıza 8 gb zaten 4 gb sistem kullanıyor bir kaç tane oyun sonra hafıza doluyor ve hafıza kartı alsanda hafıza kartını atamıyorsun oyunu sistem izin vermiyor ve aileler bunla uraşıyor hafızaya kartına aktarman için rom atman gerek buda herkes yapamaz yapsada tablet garanti dışı kalıyor.ee 16 hafıza olanları ar onların fiyatlarıda pahalı işte bu yüzden tablet piyasası bitiyor.evde tablet var işten geliyorum oğlum yine telefonu kapıyor çünkü istediği kadar oyun yükleyemiyor tablete,bunu firmaların pazarlama satış departmanları görmüyorlar ha tableti çıkardık satsın diye bakıyorlar.500 tl ye tablet alcağına tlf al daha iyi.

dün sordum samsung tablet 850m ama 8 gb
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kadirirdem 2 yıl
çocuklara filan ucuz tablet alınır ama yüksek fiyatlarda ipadlerden başkası yalan...
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javaprof 2 yıl en beğenilen
yakında tabletlerin yarısı windows 10 olacak kim age of empires varken clash of clans oynamak ister ki ya da undergraund varken asphalt 8 oynamayı
1 Yanıt Yanıtla +13
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ozkn_s 2 yıl javaprof
javaprof

yakında tabletlerin yarısı windows 10 olacak kim age of empires varken clash of clans oynamak ister ki ya da undergraund varken asphalt 8 oynamayı

Gel şu işi hibrit sistemle halledelim.
Yani dual boot
Yani hem android hem windows keyfi

 age of empires'ta oynasın clash of clans'ta
undergraund'ta oynasın asphalt 8'de

Zaten asya firmaları bu işi hibrit sistemle çözmüş.bize keyfini çıkarmak düşer.
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mladenbmv 2 yıl
nasıl kaybetmesin pazar patı insanların çoğu çocukları için alıyor tableti ve hafıza 8 gb zaten 4 gb sistem kullanıyor bir kaç tane oyun sonra hafıza doluyor ve hafıza kartı alsanda hafıza kartını atamıyorsun oyunu sistem izin vermiyor ve aileler bunla uraşıyor hafızaya kartına aktarman için rom atman gerek buda herkes yapamaz yapsada tablet garanti dışı kalıyor.ee 16 hafıza olanları ar onların fiyatlarıda pahalı işte bu yüzden tablet piyasası bitiyor.evde tablet var işten geliyorum oğlum yine telefonu kapıyor çünkü istediği kadar oyun yükleyemiyor tablete,bunu firmaların pazarlama satış departmanları görmüyorlar ha tableti çıkardık satsın diye bakıyorlar.500 tl ye tablet alcağına tlf al daha iyi.
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Grkwnxs 2 yıl
Şu an bakıyorum da büyük firmaların adam gibi fiyat performans cihazı yok piyasada alttaki arkadaşın dediği gibi yeni tablet alırsam büyük ihtimalle chuwi teclast filan alırım 80-90 dolara 8 inç 1080p ekranlı cihaz satıyorlar samsung o fiyata 1 gb ramli 7 inç 720p ekranlı çöp tablet satıyor
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ozkn_s 2 yıl
Tablet pazarındaki düşüşün apple samsung ve sony tarafinda oldugu kesin.

Asya firmalari xiaomi,teclast, chuwi, ramos, onda ...içinse işler gayet tıkırında.

Apple samsung sony bu fiyat politikasiyla devam ederlerse bugunleri çok ararlar çok
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