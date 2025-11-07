Giriş
    JBL Tune 730BT kulaklık 76 saat kullanım süresi ile dikkat çekiyor

    JBL Tune 730BT kablosuz kulaklık modeli 76 saate varan kullanım süreleri, yapay zekâ destekli gürültü engelleme ve Bluetooth 6.0 teknolojisi ile satışa sunuluyor. 

    JBL Tune 730BT Tam Boyutta Gör
    Harman Kardon iştiraki JBL tarafından piyasaya sürülen Tune 730BT kablosuz kulaklık modeli oldukça uzun kullanım sürelerinin yanında yapay zekâ ile gürültü engellemesi ile alternatif olmayı amaçlıyor. 

    JBL Tune 730BT özellikleri ve fiyatı

    JBL Tune 730BT kablosuz kulaklık modeli 40mm dinamik sürücüler ile geliyor. Firmanın Pure Bass ses teknolojisi zengin bass ve temiz yüksek frekanslar sağlıyor. Gürültü engelleme yapay zekâ ile sağlanırken çift mikrofon görüşmelerde berraklık sunuyor. 

    Bluetooth 6.0 ile gecikmeleri en aza indiren kulaklık LC3 kodeki ile de yüksek ses kalitesinde yüksek enerji verimliliğini yakalayabiliyor. Tek şarj ile 76 saate kadar kullanılabilirken 5 dakikalık hızlı şarj ile 5 saatlik kullanım elde ediliyor. 

    Google Fast Pair, Microsoft Swift Pair ve Google Cihazımı bul teknolojileri ile uyumlu olan JBL Tune 730BT kablosuz kulaklık modeli 86$ civarında bir fiyat etiketi ile ilk olarak Japonya’da piyasaya sürüldü.
     

