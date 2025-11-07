JBL Tune 730BT kulaklık 76 saat kullanım süresi ile dikkat çekiyor

Mobil dünya, bilgisayar dünyası ve kripto paraların her türlüsü ile haşır neşir olan ekrem71, bu alanlardaki gelişmeleri yakından takip ederek DonanımHaber’de içerik üretiyor.

Tam Boyutta Gör Harman Kardon iştiraki JBL tarafından piyasaya sürülen Tune 730BT kablosuz kulaklık modeli oldukça uzun kullanım sürelerinin yanında yapay zekâ ile gürültü engellemesi ile alternatif olmayı amaçlıyor.

JBL Tune 730BT özellikleri ve fiyatı

JBL Tune 730BT kablosuz kulaklık modeli 40mm dinamik sürücüler ile geliyor. Firmanın Pure Bass ses teknolojisi zengin bass ve temiz yüksek frekanslar sağlıyor. Gürültü engelleme yapay zekâ ile sağlanırken çift mikrofon görüşmelerde berraklık sunuyor.

JBL Junior Free tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı 2 gün önce eklendi

Bluetooth 6.0 ile gecikmeleri en aza indiren kulaklık LC3 kodeki ile de yüksek ses kalitesinde yüksek enerji verimliliğini yakalayabiliyor. Tek şarj ile 76 saate kadar kullanılabilirken 5 dakikalık hızlı şarj ile 5 saatlik kullanım elde ediliyor.

Google Fast Pair, Microsoft Swift Pair ve Google Cihazımı bul teknolojileri ile uyumlu olan JBL Tune 730BT kablosuz kulaklık modeli 86$ civarında bir fiyat etiketi ile ilk olarak Japonya’da piyasaya sürüldü.



Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Mobil Teknolojiler

Kulaklık Haberleri

JBL Tune 730BT kulaklık tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı

Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: