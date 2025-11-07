JBL Tune 730BT kulaklık 76 saat kullanım süresi ile dikkat çekiyor

JBL Tune 730BT özellikleri ve fiyatı
JBL Tune 730BT kablosuz kulaklık modeli 40mm dinamik sürücüler ile geliyor. Firmanın Pure Bass ses teknolojisi zengin bass ve temiz yüksek frekanslar sağlıyor. Gürültü engelleme yapay zekâ ile sağlanırken çift mikrofon görüşmelerde berraklık sunuyor.
Bluetooth 6.0 ile gecikmeleri en aza indiren kulaklık LC3 kodeki ile de yüksek ses kalitesinde yüksek enerji verimliliğini yakalayabiliyor. Tek şarj ile 76 saate kadar kullanılabilirken 5 dakikalık hızlı şarj ile 5 saatlik kullanım elde ediliyor.
Google Fast Pair, Microsoft Swift Pair ve Google Cihazımı bul teknolojileri ile uyumlu olan JBL Tune 730BT kablosuz kulaklık modeli 86$ civarında bir fiyat etiketi ile ilk olarak Japonya’da piyasaya sürüldü.