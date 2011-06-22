Tablet pazarında ilk üç; Apple, Samsung ve Acer

Araştırma şirketlerinden DisplaySearch'ın analistlerinden Richard Shim'in hazırladığı son rapor, Galaxy Tab 10.1'le birlikte yarışın kızıştığı tablet pazarındaki son duruma ışık tutuyor. Rapora göre Apple, liderliğini sürdürürken; güçlü Androidi tabletleriyle Samsung ikinci sırada yer alıyor.

Apple, son çeyrekte 4.7 milyon iPad satışıyla 2010 yılından bu yana oturduğu liderlik koltuğundaki yerini sağlamlaştırırken; pazarın ikşnci büyük ismi Samsung aynı dönemde 850,000 adet tablet satışının altına imza attı. Pazarın üçüncü sırasında yer alan Acer ise 800,000'lik tablet satışı ile Samsung'u yakın markaja almış durumda.

Acer, gerçekleştirdiği bu satışla birlikte 2011 yılında satmayı öngördüğü tablet sayısını 5 ile 7 milyondan 2,5-3 milyona indirirken; J.P. Morgan analistlerinden Mark Moskowitz, sadece Acer'ın değil Apple dışındaki firmaların, iPad'e olan yüksek talep gibi yüksek talep yaratacak ürünler hazırlayamadıkları için tahminlerini aşağı çekmek zorunda kaldıklarını söylüyor.