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Tablet pazarında ilk üç; Apple, Samsung ve Acer

7 yıl
10,1b
1
18
Taşınabilir Bilgisayarlar
Shady
Haber Editörü
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Araştırma şirketlerinden DisplaySearch'ın analistlerinden Richard Shim'in hazırladığı son rapor, Galaxy Tab 10.1'le birlikte yarışın kızıştığı tablet pazarındaki son duruma ışık tutuyor. Rapora göre Apple, liderliğini sürdürürken; güçlü Androidi tabletleriyle Samsung ikinci sırada yer alıyor.

Apple, son çeyrekte 4.7 milyon iPad satışıyla 2010 yılından bu yana oturduğu liderlik koltuğundaki yerini sağlamlaştırırken; pazarın ikşnci büyük ismi Samsung aynı dönemde 850,000 adet tablet satışının altına imza attı. Pazarın üçüncü sırasında yer alan Acer ise 800,000'lik tablet satışı ile Samsung'u yakın markaja almış durumda.

Acer, gerçekleştirdiği bu satışla birlikte 2011 yılında satmayı öngördüğü tablet sayısını 5 ile 7 milyondan 2,5-3 milyona indirirken; J.P. Morgan analistlerinden Mark Moskowitz, sadece Acer'ın değil Apple dışındaki firmaların, iPad'e olan yüksek talep gibi yüksek talep yaratacak ürünler hazırlayamadıkları için tahminlerini aşağı çekmek zorunda kaldıklarını söylüyor.


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chircas 7 yıl
asus tf101 aldım aldığım güne nalet ettim (haşa) yanından bile geçmeyin derim. Harika görünüşünün arkasında berbat yavaş bi donanım adamı kanser etmeye yeter. İsteyen varsa satabilirim alalı daha 2 ay oldu faturası garantisi kutusu herşey tam. Mesaj tabilirsiniz.
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gidakontrol 7 yıl
Valla ben xoom aldım, ama kla ye yüzünden asus almadığıma hafif pişmanım. İkisi yaklaşık aynı fiyatti ama 3g var diye xoom aldım. Hız konusunda asusla xoom arasında baya fark ozaman, en ufak kasa olmuyor xoomda
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sansal07 7 yıl
Evet sonunda samsung galaxy tab 10.1 geldi 16 gb + 3g ile gelene tablet 1399 tl ile turkcellde bulunuyor ( peşin fiyatı ) Şahsen bende almayı düşünüyorum .. Sadece sorum ise sizce ipad mi almalıyım xoom mu yoksa samsung mu ? İpadi almak istememe yanım flash desteğinin bulunmaması ve telefon konuşması ve sms yapılamaması .. Peki sen bunları xoom ve galaxy tabda yapabiliyormusunu sorularını duyar gibiyim . Yaptığım araştırmalara göre örneğin motorola xoom root edilerek telefon konuşması ve sms atılabiliyormuş .. Tafsiyeleriniz için şimdiden teşekkürler .
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Cidelee 7 yıl
PSPro Gamer
nokia e65Hani Asusun Eee Pad Transformerı yok satıyordu, hani stok skıntısı yaşıyorlardı...
bence bu bir pazarlama stratejisi, insanlarin dikkatini cekebilmek icin yapilan birsey gibi daha cok, yoksa ben hic zannetmiyorum boyle bir cihazin apple ile kapisabilecegini

Ben zaten apple ile karşılaştırmadım. 2.ve 3. lükten bahsetmiştim Sony bile "Kral belli, ikinci kim?"dediğine göre apple ile karşılaştırmak doğru olmaz.
Vede dediğin gibi sanırım insanların dikkatini çekmek için pazarlama stratejisi olabilir.
Siz tartışın da Asus Eee Transformer'ın ekranı daha aydınlık ve parlak diğer tabletlere karşı. Şahsen ekran kalitesinde bu iki değere önem veriyorum.

Sanırım bu iki değere bir tek sen önem veriyorsun.Tableti sattıran parlaklığı değil uygulama mağzazı, işletim sistemi, pil ömrüdür.Parlaklık daha sonra gelir
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PSPro Gamer 7 yıl

nokia e65
PSPro Gamer
Orijinalden alıntı: nokia e65Hani Asusun Eee Pad Transformerı yok satıyordu, hani stok skıntısı yaşıyorlardı...
bence bu bir pazarlama stratejisi, insanlarin dikkatini cekebilmek icin yapilan birsey gibi daha cok, yoksa ben hic zannetmiyorum boyle bir cihazin apple ile kapisabilecegini

Ben zaten apple ile karşılaştırmadım. 2.ve 3. lükten bahsetmiştim Sony bile "Kral belli, ikinci kim?"dediğine göre apple ile karşılaştırmak doğru olmaz.
Vede dediğin gibi sanırım insanların dikkatini çekmek için pazarlama stratejisi olabilir.
Siz tartışın da Asus Eee Transformer'ın ekranı daha aydınlık ve parlak diğer tabletlere karşı. Şahsen ekran kalitesinde bu iki değere önem veriyorum.

Sanırım bu iki değere bir tek sen önem veriyorsun.Tableti sattıran parlaklığı değil uygulama mağzazı, işletim sistemi, pil ömrüdür.Parlaklık daha sonra gelir

apple derken diger urunleri de kastetmistim zaten :) bence apple da ayni stratejiyi kullaniyor olabilir cunku i4 cikti ciktigi gibi stokta yok dendi, ipad 2 cikti yine bitti hemen stoklar bence applein goz ardi edemeyecegi bir pazar turkiye coluk cocuk herkesin elinde apple cihazlari var, ya kasten az gonderiliyor hemen bitsin insanlar paniklesin daha cok satilsin daha cok reklami yapilsin diye ya da fazla gonderiliyordur da bilkom stok bitti diyerek sakliyor da olabilir fiyatlar dusmesin, sabit kalsin ya da tam aksine artsin diye :)
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siyahtemas 7 yıl
nokia e65
Hani Asusun Eee Pad Transformerı yok satıyordu, hani stok skıntısı yaşıyorlardı...

Arkadaşımda var o asus transformer, tam bir rezalet bence, inanılmaz yavaş ve tablet sınıfından çok uzak, ucube bir netbook havasında birşey olmuş. Çok şek bekliyordum asustan halbuki...
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Cidelee 7 yıl
Hani Asus'un Eee Pad Transformer'ı yok satıyordu, hani stok skıntısı yaşıyorlardı...
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PSPro Gamer 7 yıl

nokia e65
Hani Asus'un Eee Pad Transformer'ı yok satıyordu, hani stok skıntısı yaşıyorlardı...

bence bu bir pazarlama stratejisi, insanlarin dikkatini cekebilmek icin yapilan birsey gibi daha cok, yoksa ben hic zannetmiyorum boyle bir cihazin apple ile kapisabilecegini
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Mete Can Karahasan 7 yıl
nokia e65

Hani Asus'un Eee Pad Transformer'ı yok satıyordu, hani stok skıntısı yaşıyorlardı...

Nitekim dendiği gibi de çıktı.
Haber editörümüzün konusundan sadece 1 gün sonra açıklanan 2011 ilk üç ay sonuçlarında Digitimes'ın aktardığına göre Asus Eee TF101 Transformer 400,000 civarında adet üretildi.
Samsung gibi rakiplerinden geç sunulmasına rağmen, Apple'ın ardından ikinci.
Asus bu sene 2 milyondan fazla üretmeyi planlıyormuş. Nvidia Tegra 3 çipli yenisi de geliyor.

notebookcheck.net/...
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DH Misafiri 7 yıl
apple'ın olduğu alanda tartışmaya yer kalmıyor malesef adam gibi rakip çıkamadı apple'a ya da fanatik mi demeliyim?
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smart1978 7 yıl
Acer A500 ekrani 262 bin renk ile kalitesi vasattir...
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