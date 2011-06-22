Tablet pazarında ilk üç; Apple, Samsung ve Acer

Araştırma şirketlerinden DisplaySearch'ın analistlerinden Richard Shim'in hazırladığı son rapor, Galaxy Tab 10.1'le birlikte yarışın kızıştığı tablet pazarındaki son duruma ışık tutuyor. Rapora göre Apple, liderliğini sürdürürken; güçlü Androidi tabletleriyle Samsung ikinci sırada yer alıyor.
Apple, son çeyrekte 4.7 milyon iPad satışıyla 2010 yılından bu yana oturduğu liderlik koltuğundaki yerini sağlamlaştırırken; pazarın ikşnci büyük ismi Samsung aynı dönemde 850,000 adet tablet satışının altına imza attı. Pazarın üçüncü sırasında yer alan Acer ise 800,000'lik tablet satışı ile Samsung'u yakın markaja almış durumda.
Acer, gerçekleştirdiği bu satışla birlikte 2011 yılında satmayı öngördüğü tablet sayısını 5 ile 7 milyondan 2,5-3 milyona indirirken; J.P. Morgan analistlerinden Mark Moskowitz, sadece Acer'ın değil Apple dışındaki firmaların, iPad'e olan yüksek talep gibi yüksek talep yaratacak ürünler hazırlayamadıkları için tahminlerini aşağı çekmek zorunda kaldıklarını söylüyor.
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Ben zaten apple ile karşılaştırmadım. 2.ve 3. lükten bahsetmiştim Sony bile "Kral belli, ikinci kim?"dediğine göre apple ile karşılaştırmak doğru olmaz.
Vede dediğin gibi sanırım insanların dikkatini çekmek için pazarlama stratejisi olabilir.
Sanırım bu iki değere bir tek sen önem veriyorsun.Tableti sattıran parlaklığı değil uygulama mağzazı, işletim sistemi, pil ömrüdür.Parlaklık daha sonra gelir
apple derken diger urunleri de kastetmistim zaten :) bence apple da ayni stratejiyi kullaniyor olabilir cunku i4 cikti ciktigi gibi stokta yok dendi, ipad 2 cikti yine bitti hemen stoklar bence applein goz ardi edemeyecegi bir pazar turkiye coluk cocuk herkesin elinde apple cihazlari var, ya kasten az gonderiliyor hemen bitsin insanlar paniklesin daha cok satilsin daha cok reklami yapilsin diye ya da fazla gonderiliyordur da bilkom stok bitti diyerek sakliyor da olabilir fiyatlar dusmesin, sabit kalsin ya da tam aksine artsin diye :)
Arkadaşımda var o asus transformer, tam bir rezalet bence, inanılmaz yavaş ve tablet sınıfından çok uzak, ucube bir netbook havasında birşey olmuş. Çok şek bekliyordum asustan halbuki...
bence bu bir pazarlama stratejisi, insanlarin dikkatini cekebilmek icin yapilan birsey gibi daha cok, yoksa ben hic zannetmiyorum boyle bir cihazin apple ile kapisabilecegini
Nitekim dendiği gibi de çıktı.
Haber editörümüzün konusundan sadece 1 gün sonra açıklanan 2011 ilk üç ay sonuçlarında Digitimes'ın aktardığına göre Asus Eee TF101 Transformer 400,000 civarında adet üretildi.
Samsung gibi rakiplerinden geç sunulmasına rağmen, Apple'ın ardından ikinci.
Asus bu sene 2 milyondan fazla üretmeyi planlıyormuş. Nvidia Tegra 3 çipli yenisi de geliyor.
notebookcheck.net/...