Sızdırılan Galaxy Watch 8 görüntüleri, klasik tasarımın değiştirdiğini doğruluyor

Samsung'un merakla beklenen Galaxy Watch 8 serisi hakkında önemli tasarım detayları ortaya çıktı. Sızdırılan Samsung uygulamasındaki yeni görseller, şirketin yıllardır sürdürdüğü tamamen dairesel akıllı saat tasarımından vazgeçtiğini gösteriyor.
Samsung Galaxy Watch 8, tamamen yenilenen Squircle tasarımıyla geliyor
One UI 8 Watch yazılımında keşfedilen yeni görseller, hem Galaxy Watch 8 hem de Galaxy Watch 8 Classic modellerinde önemli tasarım değişiklikleri olacağını ortaya koyuyor. "Fresh8" ve "Wise8" kod adlarıyla anılan bu yeni modeller, Samsung'un daha önce piyasaya sürdüğü dairesel tasarımdan önemli ölçüde farklılaşıyor. Önceki Galaxy Watch modellerinde kayış bağlantıları için üstten ve alttan çıkıntılar bulunan tamamen yuvarlak bir gövde mevcutken, yeni görüntüler daha köşeli hatları olan "squircle" (kare-daire karışımı) bir tasarımı gözler önüne seriyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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