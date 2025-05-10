Sızdırılan Galaxy Watch 8 görüntüleri, klasik tasarımın değiştirdiğini doğruluyor

Samsung'un merakla beklenen Galaxy Watch 8 serisi hakkında önemli tasarım detayları ortaya çıktı. Sızdırılan Samsung uygulamasındaki yeni görseller, şirketin yıllardır sürdürdüğü tamamen dairesel akıllı saat tasarımından vazgeçtiğini gösteriyor.

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Samsung Galaxy Watch 8, tamamen yenilenen Squircle tasarımıyla geliyor

One UI 8 Watch yazılımında keşfedilen yeni görseller, hem Galaxy Watch 8 hem de Galaxy Watch 8 Classic modellerinde önemli tasarım değişiklikleri olacağını ortaya koyuyor. "Fresh8" ve "Wise8" kod adlarıyla anılan bu yeni modeller, Samsung'un daha önce piyasaya sürdüğü dairesel tasarımdan önemli ölçüde farklılaşıyor. Önceki Galaxy Watch modellerinde kayış bağlantıları için üstten ve alttan çıkıntılar bulunan tamamen yuvarlak bir gövde mevcutken, yeni görüntüler daha köşeli hatları olan "squircle" (kare-daire karışımı) bir tasarımı gözler önüne seriyor.

Tam Boyutta Gör Değişen tasarım konseptine rağmen yeni Galaxy Watch 8 serisi hala dairesel bir ekrana sahip olacak. Ancak saatin genel silüeti daha kare bir görünüme evrilirken, kontrol düğmeleri de daha belirgin şekilde dışarı taşıyor. Standart Galaxy Watch 8 modelinde önceki nesillerde olduğu gibi iki fiziksel düğme korunurken Watch 8 Classic versiyonunda Galaxy Watch Ultra'da görüldüğü üzere üç düğmeli bir tasarım tercih edilmiş görünüyor. Bu yeni görseller ışığında Watch 8 Classic'in Watch Ultra'dan nasıl ayrışacağını tam olarak belirlemek zor olsa da muhtemelen Samsung'un imzası haline gelen dönen çerçeve özelliğiyle farklılaşacağı düşünülüyor.

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