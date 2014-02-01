Tadaa SLR uygulaması iOS için yeniden ücretsiz yapıldı

Menschmaschine Publishing adlı geliştirici tarafından geliştirilen ve uzun zamandır markette yer alan Tadaa SLR uygulaması, kısa süre içerisinde ikinci kez ücretsiz yapıldı.





iOS 6.0 ve üstü cihazlar için hazırlanan Tadaa SLR, kişilerin çektikleri fotoğrafların seçilen maskeleme sonrası arka planını bulanıklaştırabiliyor ve böylece geliştiriciye göre DSLR ile çekilmiş benzeri fotoğralar elde edilebiliyor. Sade bir arayüz ile gelen uygulama, alt tarafında yer alan kontrol seçenekleriyle de ince ayarlara izin veriyor.





Daha önce 3,59$ fiyat etiketiyle satılan Tadaa SLR uygulamasın an itibariyle buradan ücretsiz olarak ulaşabilirsiniz.





https://itunes.apple.com/tr/app/id724662909?mt=8