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Tarlalarda sürücüsüz traktör dönemi başlıyor

Sürücüsüz araç teknolojileri giderek daha fazla alana giriş yapmaya başlıyor. Otomobil ve minibüsten sonra şimdi de çiftçiler için özel tasarlanan sürücüsüz traktör araziye çıkmak için gün sayıyor.
3 yıl (Son Güncelleme: 3 yıl)
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Diğer Bilim ve Teknoloji
Cihan Pehlivan
Haber Editörü
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Tarlalarda sürücüsüz traktör dönemi başlıyor
 
Amerika’nın Iowa eyaletinde düzenlenen Çiftlik Geliştirme Fuarı’nda (Farm Progress Show) görücüye çıkan Case IH tarafından geliştirilen konsept traktör, yetenekleriyle hem çiftçilerin işlerini kolaylaştırmayı hem de üretim maliyetlerini fazlasıyla azaltmayı hedefliyor.
Kabinsiz olarak tasarlanan araç çeşitli tarım ekipmanlarıyla sorunsuz olarak otonom şekilde çalışabiliyor. Üzerinde radar, GPS, yüksek çözünürlükte kamera ve LIDAR sensör sistemleri bulunan traktör ilk etapta bağlanan tarımsal ekipmanın genişliğini ölçerek nasıl hareket etmesi gerektiğini belirliyor ve kendine en doğru yolu çiziyor. Ardından önceden programlanan görevleri sırasıyla yerine getirmeye başlıyor. 

Daha fazla operasyonel verimlilik sağlanıyor 

Operatör bilgisayar başında uzaktan aracını izleyerek istediği an iş akışına ya da rotaya müdahale edebiliyor. Hareketli ve durağan engellerde sesli, görüntülü uyarı veren traktör ne yapılacağı bildirilene kadar geçici olarak motoru durduruyor.
Toprağı işleme, ilaçlama, ekme ve hasat gibi adımlarda klasik yöntemlere nazaran daha fazla operasyonel verimlilik sunan Case IH böylelikle üreticilerin maliyetleri büyük oranda düşürmesine katkı sağlıyor. Üstelik birkaç sürücüsüz traktör aynı arazi içerisinde ortak çalışma yürütebiliyorlar. Şimdilik konsept aşamasındaki proje şüphesiz sürücüsüz araç teknolojilerinin geleceği ve çiftçilik için de büyük önem taşıyor.

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1WAUXHALL 3 yıl en beğenilen
tarımda bile o kadar gerideyiz ki ama olsun köprümüz var durmak yok rte'ye tapmaya devam...
gavur(!) teknoloji geliştirir biz kullanırız çünkü köprümüz var.
tarımda bile o kadar gerideyiz ki ama olsun köprümüz var durmak yok rte'ye tapmaya devam...gavur(!) teknoloji geliştirir biz kullanırız çünkü köprümüz var.
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2 Yanıt Yanıtla +30
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Bukalemun 3 yıl
Yıldızlararası.
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BoRriZ 3 yıl 1WAUXHALL
thedukeof

tarımda bile o kadar gerideyiz ki ama olsun köprümüz var durmak yok rte'ye tapmaya devam...

gavur(!) teknoloji geliştirir biz kullanırız çünkü köprümüz var.


sen yıllar önce o köprüLeri yapsaydın da; RTE de teknoloji geliştirmeye kaynak ve zamanı ayırabilseydi.
thedukeoftarımda bile o kadar gerideyiz ki ama olsun köprümüz var durmak yok rte'ye tapmaya devam...gavur(!) teknoloji geliş...
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4 Yanıt Yanıtla +13
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1 Avatar
bestercan 3 yıl
Mazotun 4 lira olduğu devletin bundan %60 vergi aldığı Bi ülkede sen istediğin kadar yol yap köprü yap bu traktörler bu ülkeye yaklaşamaz. Devasa traktörler o kadar da az yakıt tüketecek değil.
Yollarırımız güzel duble duble??
Y..... Ama yapıyorlar
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XPerience 3 yıl
Bu tür teknolojiler geliştirilirken önüne de birçok problem çıkıyor. Başlangıçta çiftçiler için otonom traktörler kontrol açısından daha eziyetli olacaktır ama sonrasındaki gelişmelerle çözüme gidilir ve verimli hal alır. Merakla bekliyorum.
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SEO-Uzmanı 3 yıl
bu gidişle robotlar dikta olacak !
onların üretiği G.D.O. 'lu gıdaları
ya yiyeceksiniz, yada yiyeceksiniz !
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tuago 3 yıl
Savaştan yeni çıkmış fakir bir ülkede ilk iş olarak şarap ve bira fabrikası açıp her yere gereksiz ve çok pahallıya mal olan heykeller dikenlerin, şimdiki iktidara köprü ve yol yapıyor diye eleştirmesi çok anlamsız kalıyor. Bundan başka hizmet ve değer üretiyor diye bir hükümeti eleştirmekte bambaşka bir absürdlük. Nasıl bir kafaysa artık.


Ayrıca zamanında o yol ve köprüleri yapsaydınız bugün çok başka şeylerle uğraşıyor olurduk. Biriside 1950 den beri biz iktidarda değiliz demiş. 1944 yılında özel girişim olan Nuri Demirağ'ın uçak fabrikalarını kapatan İsmet İnönüdür.


1950 den sonra her on senede bir darbe tertipleyip sivil hükümetlere iş yaptırmayan da aynı zihniyettir. Hala bugün bile her projeye engel olmak için yırtınanlar da aynı zihniyetin devamıdır.
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1WAUXHALL 3 yıl tuago
tuago

Savaştan yeni çıkmış fakir bir ülkede ilk iş olarak şarap ve bira fabrikası açıp her yere gereksiz ve çok pahallıya mal olan heykeller dikenlerin, şimdiki iktidara köprü ve yol yapıyor diye eleştirmesi çok anlamsız kalıyor. Bundan başka hizmet ve değer üretiyor diye bir hükümeti eleştirmekte bambaşka bir absürdlük. Nasıl bir kafaysa artık.


Ayrıca zamanında o yol ve köprüleri yapsaydınız bugün çok başka şeylerle uğraşıyor olurduk. Biriside 1950 den beri biz iktidarda değiliz demiş. 1944 yılında özel girişim olan Nuri Demirağ'ın uçak fabrikalarını kapatan İsmet İnönüdür.


1950 den sonra her on senede bir darbe tertipleyip sivil hükümetlere iş yaptırmayan da aynı zihniyettir. Hala bugün bile her projeye engel olmak için yırtınanlar da aynı zihniyetin devamıdır.

keşke heryerde şarap ve bira fabrikası olsaydı da kendi öz kızından tahrik olan, bebeğe bile tecavüz edecek kadar yavşaklaşan araplaşmış zihniyetinizi hitler yöntemiyle yok edebilseydik...
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swat882 3 yıl tuago
tuago

Savaştan yeni çıkmış fakir bir ülkede ilk iş olarak şarap ve bira fabrikası açıp her yere gereksiz ve çok pahallıya mal olan heykeller dikenlerin, şimdiki iktidara köprü ve yol yapıyor diye eleştirmesi çok anlamsız kalıyor. Bundan başka hizmet ve değer üretiyor diye bir hükümeti eleştirmekte bambaşka bir absürdlük. Nasıl bir kafaysa artık.


Ayrıca zamanında o yol ve köprüleri yapsaydınız bugün çok başka şeylerle uğraşıyor olurduk. Biriside 1950 den beri biz iktidarda değiliz demiş. 1944 yılında özel girişim olan Nuri Demirağ'ın uçak fabrikalarını kapatan İsmet İnönüdür.


1950 den sonra her on senede bir darbe tertipleyip sivil hükümetlere iş yaptırmayan da aynı zihniyettir. Hala bugün bile her projeye engel olmak için yırtınanlar da aynı zihniyetin devamıdır.

Beyler çok fazla makarna yemeyin. Beyin hamurlaşıyor.


eksisozluk.com/...



"türk milleti, türk malı alın, türk parası türk ülkesinde kalsın!"
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kadirirdem 3 yıl
Anlaşılan ilerde her şey sürücüsüz olacak...
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zdniz 3 yıl
Bunu kullanabileçek arazi varmı bizde her yer dag taş açıkçası ege ve marmara bölgesinde yok diger bölgeleri bilmiyorum. Adamlar yapıyor ama örnek tarlanın uçu buçagı gözükmuyor bizde 5 dönüm bi yerde 3 dönüm bi yerde parça parça hep maliyeti kurtaramaz bikere. İlk çıktıgında 4 çeker alanlar hep icralık oldular ödeyemedikleri için gerisini siz düşünün...
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tahir40 3 yıl
Artık tarım işçilerinin çalışmasına gerek yok. Her işi makineler hallederken iş gücü ihtiyacı fabrikalardan sonra tüm sektörlerde azalmakta. Yakın gelecekte evleri de dev 3D yazıcılar basmaya başlayınca inşaat işçilerine de gerek kalmayacak.
Benim merak ettiğim nereye kadar? İnsanlar hayatlarını sürdürmek için gerekli parayı bulamayınca ne olacak? Parasal sistem nereye kadar devam ettirilebilir...
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V4LKyR 3 yıl
Siz buna traktör demişsiniz ama bu bildiğin Lamborghini'nin SUV aracı.
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DH Misafiri 3 yıl
Aselsanında sürücüsüz traktör çalışması var youtubeda videosu var.
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sdefd 3 yıl
traktör değil alien bu
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sürücüsüz traktör, otonom traktör ve
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