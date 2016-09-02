Tarlalarda sürücüsüz traktör dönemi başlıyor

Amerika’nın Iowa eyaletinde düzenlenen Çiftlik Geliştirme Fuarı’nda (Farm Progress Show) görücüye çıkan Case IH tarafından geliştirilen konsept traktör, yetenekleriyle hem çiftçilerin işlerini kolaylaştırmayı hem de üretim maliyetlerini fazlasıyla azaltmayı hedefliyor.

Kabinsiz olarak tasarlanan araç çeşitli tarım ekipmanlarıyla sorunsuz olarak otonom şekilde çalışabiliyor. Üzerinde radar, GPS, yüksek çözünürlükte kamera ve LIDAR sensör sistemleri bulunan traktör ilk etapta bağlanan tarımsal ekipmanın genişliğini ölçerek nasıl hareket etmesi gerektiğini belirliyor ve kendine en doğru yolu çiziyor. Ardından önceden programlanan görevleri sırasıyla yerine getirmeye başlıyor.

Daha fazla operasyonel verimlilik sağlanıyor

Operatör bilgisayar başında uzaktan aracını izleyerek istediği an iş akışına ya da rotaya müdahale edebiliyor. Hareketli ve durağan engellerde sesli, görüntülü uyarı veren traktör ne yapılacağı bildirilene kadar geçici olarak motoru durduruyor.

Toprağı işleme, ilaçlama, ekme ve hasat gibi adımlarda klasik yöntemlere nazaran daha fazla operasyonel verimlilik sunan Case IH böylelikle üreticilerin maliyetleri büyük oranda düşürmesine katkı sağlıyor. Üstelik birkaç sürücüsüz traktör aynı arazi içerisinde ortak çalışma yürütebiliyorlar. Şimdilik konsept aşamasındaki proje şüphesiz sürücüsüz araç teknolojilerinin geleceği ve çiftçilik için de büyük önem taşıyor.