Şiddetli jeomanyetik fırtına çiftçileri olumsuz etkiledi

Jeomanyetik fırtına çiftçileri vurdu
Çoğu insan için yaşanan jeomanyetik fırtına sadece gökyüzünün farklı renklere bürünmesinden ibaret olsa da GPS ve iletişim uyduları bu tip durumlardan olumsuz etkilenebilir. Son yirmi yılın en güçlü fırtınasının da bazı GPS sistemlerini geçici olarak devre dışı bıraktığı ve uydu tabanlı konumlandırma sistemleri ile elde edilen konum verilerinin hassasiyetini santimetre düzeyinde artırmak için kullanılan "Gerçek Zamanlı Kinematik" (RTK) sistemlerinin doğruluğunu bozduğu bildirildi.
Bu teknolojiler çiftçilerin kullandığı bazı modern traktörlerin çalışmasını engelliyor. Çiftçiler, GPS navigasyon sistemlerini kullanan traktörler ile son derece hassas ve düz hatlarda daha verili ekim yapabiliyor. Ancak GPS sistemlerinin geçici olarak bozulması ekim işlemlerinin de aksamasına neden oldu. Çiftçilerin aşırı derecede tehlikeye giren bu sistemleri kullanmaması uyarısında bulunuldu. Öte yandan bazı uzmanlar mısır ekimi için çiftçilerin kritik bir zaman diliminde olduğu ve hızlı bir şekilde ekim işlemlerini tamamlamaları gerektiğini belirtiyor. Belirtilenlere göre çiftçiler 15 Mayıs’a kadar ekim işlemlerini tamamlamak zorunda.
Jeomanyetik fırtınanın bugünden itibaren hafiflemesi bekleniyor. Şu anda yaşadığımız jeomanyetik fırtına son 20 yılda gözlemlenen en güçlü fırtına konumunda. Bu fırtınalar 1 ila 5 arasında bir "G" ölçeğinde sınıflandırılıyor; G1 küçük, G5 ise ekstrem noktadır. Mevcut fırtına ise G5 olarak sınıflandırılıyor. Böylesine güçlü fırtınalar Dünya’daki iletişim, uydu ve elektrik hatlarına zarar verebiliyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.