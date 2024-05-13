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    Şiddetli jeomanyetik fırtına çiftçileri olumsuz etkiledi

    Güneş’te yaşanan yoğun aktivite Dünya’ya güçlü bir jeomanyetik fırtına olarak yansıdı. Yaşanan jeomanyetik fırtına ise çiftçileri ve kritik ekim zamanlarını olumsuz etkiledi.
    Şiddetli jeomanyetik fırtına çiftçileri olumsuz etkiledi Tam Boyutta Gör
    Son birkaç gündür uzay hava durumu pek ideal halinde değil. Güneş’te yaşanan yoğun aktiviteler sonucunda uzaya ve Dünya’ya doğru saçılan yüklü parçacıklar gezegende son 20 yılın en güçlü jeomanyetik fırtınasına sebep oldu. Bu durum, GPS ve iletişim sistemlerinin düzgün bir şekilde çalışmasını aksatırken en olumsuz etkileri ise çiftçiler deneyimledi.

    Jeomanyetik fırtına çiftçileri vurdu

    Çoğu insan için yaşanan jeomanyetik fırtına sadece gökyüzünün farklı renklere bürünmesinden ibaret olsa da GPS ve iletişim uyduları bu tip durumlardan olumsuz etkilenebilir. Son yirmi yılın en güçlü fırtınasının da bazı GPS sistemlerini geçici olarak devre dışı bıraktığı ve uydu tabanlı konumlandırma sistemleri ile elde edilen konum verilerinin hassasiyetini santimetre düzeyinde artırmak için kullanılan "Gerçek Zamanlı Kinematik" (RTK) sistemlerinin doğruluğunu bozduğu bildirildi.

    Bu teknolojiler çiftçilerin kullandığı bazı modern traktörlerin çalışmasını engelliyor. Çiftçiler, GPS navigasyon sistemlerini kullanan traktörler ile son derece hassas ve düz hatlarda daha verili ekim yapabiliyor. Ancak GPS sistemlerinin geçici olarak bozulması ekim işlemlerinin de aksamasına neden oldu. Çiftçilerin aşırı derecede tehlikeye giren bu sistemleri kullanmaması uyarısında bulunuldu. Öte yandan bazı uzmanlar mısır ekimi için çiftçilerin kritik bir zaman diliminde olduğu ve hızlı bir şekilde ekim işlemlerini tamamlamaları gerektiğini belirtiyor. Belirtilenlere göre çiftçiler 15 Mayıs’a kadar ekim işlemlerini tamamlamak zorunda.

    Jeomanyetik fırtınanın bugünden itibaren hafiflemesi bekleniyor. Şu anda yaşadığımız jeomanyetik fırtına son 20 yılda gözlemlenen en güçlü fırtına konumunda. Bu fırtınalar 1 ila 5 arasında bir "G" ölçeğinde sınıflandırılıyor; G1 küçük, G5 ise ekstrem noktadır. Mevcut fırtına ise G5 olarak sınıflandırılıyor. Böylesine güçlü fırtınalar Dünya’daki iletişim, uydu ve elektrik hatlarına zarar verebiliyor.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Exadious 1 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 1 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.

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    emrahmt 3 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]

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    garez41 3 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 4 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 5 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 6 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 6 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 7 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 8 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 8 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 8 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 8 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 9 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 9 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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