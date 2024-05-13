Şiddetli jeomanyetik fırtına çiftçileri olumsuz etkiledi

Tam Boyutta Gör Son birkaç gündür uzay hava durumu pek ideal halinde değil. Güneş’te yaşanan yoğun aktiviteler sonucunda uzaya ve Dünya’ya doğru saçılan yüklü parçacıklar gezegende son 20 yılın en güçlü jeomanyetik fırtınasına sebep oldu. Bu durum, GPS ve iletişim sistemlerinin düzgün bir şekilde çalışmasını aksatırken en olumsuz etkileri ise çiftçiler deneyimledi.

Jeomanyetik fırtına çiftçileri vurdu

Çoğu insan için yaşanan jeomanyetik fırtına sadece gökyüzünün farklı renklere bürünmesinden ibaret olsa da GPS ve iletişim uyduları bu tip durumlardan olumsuz etkilenebilir. Son yirmi yılın en güçlü fırtınasının da bazı GPS sistemlerini geçici olarak devre dışı bıraktığı ve uydu tabanlı konumlandırma sistemleri ile elde edilen konum verilerinin hassasiyetini santimetre düzeyinde artırmak için kullanılan "Gerçek Zamanlı Kinematik" (RTK) sistemlerinin doğruluğunu bozduğu bildirildi.

Bu teknolojiler çiftçilerin kullandığı bazı modern traktörlerin çalışmasını engelliyor. Çiftçiler, GPS navigasyon sistemlerini kullanan traktörler ile son derece hassas ve düz hatlarda daha verili ekim yapabiliyor. Ancak GPS sistemlerinin geçici olarak bozulması ekim işlemlerinin de aksamasına neden oldu. Çiftçilerin aşırı derecede tehlikeye giren bu sistemleri kullanmaması uyarısında bulunuldu. Öte yandan bazı uzmanlar mısır ekimi için çiftçilerin kritik bir zaman diliminde olduğu ve hızlı bir şekilde ekim işlemlerini tamamlamaları gerektiğini belirtiyor. Belirtilenlere göre çiftçiler 15 Mayıs’a kadar ekim işlemlerini tamamlamak zorunda.

G5 seviyesindeki olağandışı jeomanyetik fırtına Dünya'ya ulaştı 1 gün önce eklendi

Jeomanyetik fırtınanın bugünden itibaren hafiflemesi bekleniyor. Şu anda yaşadığımız jeomanyetik fırtına son 20 yılda gözlemlenen en güçlü fırtına konumunda. Bu fırtınalar 1 ila 5 arasında bir "G" ölçeğinde sınıflandırılıyor; G1 küçük, G5 ise ekstrem noktadır. Mevcut fırtına ise G5 olarak sınıflandırılıyor. Böylesine güçlü fırtınalar Dünya’daki iletişim, uydu ve elektrik hatlarına zarar verebiliyor.

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Şiddetli jeomanyetik fırtına çiftçileri olumsuz etkiledi