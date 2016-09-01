Instagram’a yakınlaştırma (zoom) özelliği geldi

Instagram’ın sürprizleri hız kesmeden devam ediyor. Hatırlayacağınız gibi -her ne kadar Snapchat'e benzediği için eleştirilse de- Son dönemde yayınlanan güncellemelerle birlikte adeta yenilenme sürecine giren’ın sürprizleri hız kesmeden devam ediyor. Hatırlayacağınız gibi -her ne kadar Snapchat'e benzediği için eleştirilse de- Hikayeler özelliği ile sosyal ağa oldukça farklı bir pencere açan Instagram, daha sonra fotoğraflarda yapılan değişikliklerin taslak olarak kaydedilmesini sağlayan yeniliğini duyurmuştu.

Hemen ardından "Keşfet" bölümünde yer alan videoları yiyecek, kuşlar ve futbol gibi farklı kategoriler altında listelemeye başlayan platform, son olarak küçük işletmelerin potansiyel müşterilere daha kolay ulaşmaları ve ürün satışı yapabilmeleri için "İşletme Araçları" nı hayata geçirmişti.

Dün akşam saatlerin yayınlanan açıklamaya göre oldukça fazla istek alan yakınlaştırma (zoom) özelliğinin de artık Instagram’da kullanılabildiği duyuruldu. Böylelikle sosyal ağda paylaşılan tüm fotoğraf ve videoları dokunmatik ekranlardaki klasik iki parmak hareketiyle anında büyüterek daha yakından inceleyebileceksiniz. Ekran görüntüsü alma dönemini sona erdiren düzenleme şu an için ne yazık ki profil fotoğraflarında kullanılamıyor. İlk etapta iOS için yayınlanan güncellemenin yakın zamanda Android platformuna da geleceği belirtiliyor.