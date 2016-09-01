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Instagram’a yakınlaştırma (zoom) özelliği geldi

Son güncellemesiyle kullanıcılardan oldukça fazla istek alan yakınlaştırma özelliğine kavuşan Instagram'da artık video ve fotoğrafları ekran görüntüsü almadan kolaylıkla büyütebileceksiniz.
3 yıl (Son Güncelleme: 3 yıl)
17,2b
1
20
sosyal medya
Cihan Pehlivan
Haber Editörü
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Son dönemde yayınlanan güncellemelerle birlikte adeta yenilenme sürecine giren Instagram’ın sürprizleri hız kesmeden devam ediyor. Hatırlayacağınız gibi -her ne kadar Snapchat'e benzediği için eleştirilse de- Hikayeler özelliği ile sosyal ağa oldukça farklı bir pencere açan Instagram, daha sonra fotoğraflarda yapılan değişikliklerin taslak olarak kaydedilmesini sağlayan yeniliğini duyurmuştu.
Hemen ardından "Keşfet" bölümünde yer alan videoları yiyecek, kuşlar ve futbol gibi farklı kategoriler altında listelemeye başlayan platform, son olarak küçük işletmelerin potansiyel müşterilere daha kolay ulaşmaları ve ürün satışı yapabilmeleri için "İşletme Araçları"nı hayata geçirmişti.
Dün akşam saatlerin yayınlanan açıklamaya göre oldukça fazla istek alan yakınlaştırma (zoom) özelliğinin de artık Instagram’da kullanılabildiği duyuruldu. Böylelikle sosyal ağda paylaşılan tüm fotoğraf ve videoları dokunmatik ekranlardaki klasik iki parmak hareketiyle anında büyüterek daha yakından inceleyebileceksiniz. Ekran görüntüsü alma dönemini sona erdiren düzenleme şu an için ne yazık ki profil fotoğraflarında kullanılamıyor. İlk etapta iOS için yayınlanan güncellemenin yakın zamanda Android platformuna da geleceği belirtiliyor.

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Das Boot 3 yıl en beğenilen
70kb foto neyine yakınlaştırıyor millet
zaten tamamı filtre
Yanıtla +23
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Pi 3 yıl
Bir dunya insanin kullandigi boyle bir programda yakinlastirma yok muydu yani? Olaya bak. Tam komedi
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strathmorea 3 yıl
Neredeyse İnstagram ilk çıktığı zamandan beri dile getirdiğim bir eksiklikti bu. Bu kadar zaman sonra yakınlaştırma özelliğinin gelmesi çok geç fakat iyi bir özellik.
Neredeyse İnstagram ilk çıktığı zamandan beri dile getirdiğim bir eksiklikti bu. Bu kadar zaman sonra yakınlaştırma özelliğinin gelmesi çok geç fakat iyi bir öz...
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1 Yanıt Yanıtla +6
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Guest-3626416A3 2 yıl
Büyütmeye çalışırken yanlışlıkla beğenme qeyf
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SEO-Uzmanı 2 yıl
" henüz fotoğraf veya video yok ! "
"henüz fotoğraf veya video yok !"
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kk king 3 yıl Cihan Pehlivan
Cihan Pehlivan
 
Son dönemde yayınlanan güncellemelerle birlikte adeta yenilenme sürecine giren Instagram’ın sürprizleri hız kesmeden devam ediyor. Hatırlayacağınız gibi -her ne kadar Snapchat'e benzediği için eleştirilse de- Hikayeler özelliği ile sosyal ağa oldukça farklı bir pencere açan Instagram, daha sonra fotoğraflarda yapılan değişikliklerin taslak olarak kaydedilmesini sağlayan yeniliğini duyurmuştu.
 
Hemen ardından "Keşfet" bölümünde yer alan videoları yiyecek, kuşlar ve futbol gibi farklı kategoriler altında listelemeye başlayan platform, son olarak küçük işletmelerin potansiyel müşterilere daha kolay ulaşmaları ve ürün satışı yapabilmeleri için "İşletme Araçları"nı hayata geçirmişti.
 
Dün akşam saatlerin yayınlanan açıklamaya göre oldukça fazla istek alan yakınlaştırma (zoom) özelliğinin de artık Instagram’da kullanılabildiği duyuruldu. Böylelikle sosyal ağda paylaşılan tüm fotoğraf ve videoları dokunmatik ekranlardaki klasik iki parmak hareketiyle anında büyüterek daha yakından inceleyebileceksiniz. Ekran görüntüsü alma dönemini sona erdiren düzenleme şu an için ne yazık ki profil fotoğraflarında kullanılamıyor. İlk etapta iOS için yayınlanan güncellemenin yakın zamanda Android platformuna da geleceği belirtiliyor.
 


Bu yeni ve başarılı özelliklerin eklenmesinin sebebi İnstagram ve WhatsApp ı Facebook gibi büyük bir firmanın satın alması.
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daedlus 3 yıl
Nerdeyse tamamen prim amaçlı kullananların çok da umrunda olmayacak olay
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eligible 3 yıl
Ogınsta+ kullanıyorum uzun zamandır. Yakınlaşma ve vıdeo foto kaydı yapabiliyorsun. Adamların yeni getirdiği güncellemeyi uzunca bir zamandır fazlasıyla özellik katarak 3.parti yazılımcılar yapmış. Komedi....
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hobametin 3 yıl
Tel iphone 6s güncel versiyon olmasına rağmen zoom yapamıyorum neden olabilir acaba.
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Captain_Ivy 3 yıl
Ne ara geldi ne ara güncelledin kendini telefon?
güzel olmuş ama!
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ReDxxLiNe 3 yıl
İphone 5s var uygulama guncel ama bir turlu zoom yapmıyor. Yardım lütfen.
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Guaire 3 yıl
Maksimum 1080 piksel genişlikli fotoğraflar. Hatta bazılarını 750 pixel, 640 pixel olarak gönderiyor.

Zoom gelmişken bu boyutların da arttırılması lazım.

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by.eralp 3 yıl
İnstagram bu güncellemeleriyle sanırım sürekli hayatımızda olacak
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kadirirdem 3 yıl
baştan beri olmalıydı...
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Rabelisa 3 yıl
Bir de Android Whatsapp'taki profil fotoğraflarına zoom özelliği gelse keşke.
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pastadanadam 3 yıl
Instagram bütün karakteristik özelliklerini kaybediyor.
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