Snapchat milyonlarca beğeni alan Facebook sayfasını kapattı

Snapchat’i kopyaladığı gerekçesiyle sert eleştirilere maruz kalmıştı. Hatırlayacağınız gibi kısa süre önce hayata geçirilen Hikayeler özelliği ile kullanıcıların her anlarını takipçileriyle paylaşmalarını sağlayan Instagram, genel yapı itibariyle’i kopyaladığı gerekçesiyle sert eleştirilere maruz kalmıştı.

Snapchat’i misillemesi olarak yorumlanan olayda karşı atak çok gecikmeden geldi. Tüm bu tartışmalara rağmen hemen ardından Facebook da mobil uygulamasına eklediği filtre ve çıkartmalarla kısmen Snapchat’e benzer hizmet vermeye başlaması yaşanan gerginliği arttırdı. Mark Zuckerberg’ün bir türlü satın alamadığıolarak yorumlanan olayda karşı atak çok gecikmeden geldi.

Snapchat, Instagram Hikayeler yüzünden mi sayfasını kapattı?

6.5 milyon beğeniye sahip resmi Sürpriz bir kararla yaklaşıksahip resmi Facebook sayfasını kapatma kararı alan Snapchat kullanıcılar arasında büyük şaşkınlık yarattı. Söylenenlere göre son olarak 2013 yılında gönderi paylaşan Snapchat’in sosyal ağı aktif olarak kullanmadığı gerekçesiyle sayfayı kapattığı belirtiliyor.

Kulislerde dolaşan ve daha mantıklı gelen bir diğer iddia ise Snapchat’in Instagram Hikayeler yeniliği ile özellikle Mark Zuckerberg’e öfkelendiği ve bu yüzden Facebook sayfasını kapatılarak genç CEO’ya üstü kapalı mesaj gönderildiği ifade ediliyor. Eğer tahminler doğruysa önümüzdeki günlerde rekabet iyice kızışacak gibi görünüyor.