Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Sosyal Medya ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Snapchat milyonlarca beğeni alan Facebook sayfasını kapattı

Kendini kopyaladığı gerekçesiyle Instagram ile aralarında soğuk rüzgarlar esen Snapchat, sürpriz bir şekilde milyonlarca beğeni alan resmi Facebook sayfasını kapatma kararı aldı. Peki ama neden?
3 yıl (Son Güncelleme: 3 yıl)
11,1b
1
15
sosyal medya
Cihan Pehlivan
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Hatırlayacağınız gibi kısa süre önce hayata geçirilen Hikayeler özelliği ile kullanıcıların her anlarını takipçileriyle paylaşmalarını sağlayan Instagram, genel yapı itibariyle Snapchat’i kopyaladığı gerekçesiyle sert eleştirilere maruz kalmıştı.
Tüm bu tartışmalara rağmen hemen ardından Facebook da mobil uygulamasına eklediği filtre ve çıkartmalarla kısmen Snapchat’e benzer hizmet vermeye başlaması yaşanan gerginliği arttırdı. Mark Zuckerberg’ün bir türlü satın alamadığı Snapchat’i misillemesi olarak yorumlanan olayda karşı atak çok gecikmeden geldi.

Snapchat, Instagram Hikayeler yüzünden mi sayfasını kapattı?

Sürpriz bir kararla yaklaşık 6.5 milyon beğeniye sahip resmi Facebook sayfasını kapatma kararı alan Snapchat kullanıcılar arasında büyük şaşkınlık yarattı. Söylenenlere göre son olarak 2013 yılında gönderi paylaşan Snapchat’in sosyal ağı aktif olarak kullanmadığı gerekçesiyle sayfayı kapattığı belirtiliyor.
Kulislerde dolaşan ve daha mantıklı gelen bir diğer iddia ise Snapchat’in Instagram Hikayeler yeniliği ile özellikle Mark Zuckerberg’e öfkelendiği ve bu yüzden Facebook sayfasını kapatılarak genç CEO’ya üstü kapalı mesaj gönderildiği ifade ediliyor. Eğer tahminler doğruysa önümüzdeki günlerde rekabet iyice kızışacak gibi görünüyor.

Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
Halilowich 3 yıl en beğenilen
Tiki snepçi kızların tribi Snapchat'e bulaşmış :D
Yanıtla +16
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
ataince 3 yıl
Tavşan dağa küsmüş, dağın haberi olmamış.
1 Yanıt Yanıtla +12
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
sdc55 2 yıl
ciks bişi
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Infinitum 3 yıl
İkisinden de nefret ediyorum ama Facebook'un tekelleşme çabasına karşı koyduğu için Snapchat'i tebrik ederim. Zamanında Twitter'da Facebook'un satım alımına karşı koymuştu.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
by.eralp 3 yıl
INSTAGRAM kendi snapını yaparak bence olayı bitirdi
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Krone 3 yıl
Keşke şu Snapchat gibi saçma uygulamalar komple kalksa. Bir ara milletin bütün fotoğraflarını ve bilgilerini çaldırmıştı bunlar.
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
2K 3 yıl
Snapchat'i almak için iyi de para teklif etmişlerdi bence ilerde satmadığı için pişman olacak. Facebook'u böyle karşısına alması da onun için daha kötü sonuçlar doğuracaktır, Snapchat kim de Facebook'a kafa tutuyor.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Barni Moloztaş 3 yıl
Küstüm sana hööğ
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
XPerience 3 yıl
Asıl ürünü değiştirip yeni bir özellik gibi yazılımlarına eklediler ve farklılaşma yarattılar. Gel gör ki herkes biliyor kopya olduğunu ama ne denilebilir? Tepkileri doğal ancak piyasa böyle 😁
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
FOSTERthePEOPLE 3 yıl
adamlar açık açık snapchat'in varoluş nedenini kopyaladı, üstelik adını bile değiştirmeden. adamlar yoktan var etti bu konsepti, facebook geldi üstüne kondu. satın alıp yok etmeye çalışacaklardır kesin.
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Kara Börü 3 yıl
Bir kuşu da satın almayın be nefret ediyorum şu eli para görünce önüne geleni satın almaya çalışan firmacıklardan.
Microfost ve fakebok rahat bırakın piyasayı!
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
BekirTemel 3 yıl
''chat'' ha ismi bile itici
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Lordinarius 3 yıl
Yanlışlıkla onudamı sildiler acaba XD
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Yorum Yükle
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
Bloodin +177 Galatas4ray +104 Domatore +104 Tugrul_512bit +86 astegon +79 Mutlak.Sıfır +78 deoks +77 madmahmutd +76 Fenomenon +75 sistemli adam +73
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
11132 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
facebook, snapchat ve
6 etiket daha instagram instagram hikayeler sosyal medya Internet Cihan Pehlivan Popüler
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 3 yıl Apple, iPhone 7 için yıllardır kullanmadığı Twitter hesabını aktifleştirdi 3 yıl Warcraft'ın yönetmeni devam filmi fikrine sıcak bakıyor 3 yıl Yeni kanun hükmünde kararname (KHK) ile drone satın alanların kimlikleri bildirilecek 3 yıl Audi, Formula E'ye daha fazla ağırlık vereceğini duyurdu 3 yıl Vestel, Toshiba’nın Avrupa faaliyetlerini üzerine aldı 3 yıl Lenovo’dan K6 akıllı telefon serisi 3 yıl Juno Jüpiter'in kuzey kutbunu tarihte ilk kez görüntüledi "Jüpiter tanınmaz halde" 3 yıl Galaxy Note 7 için Samsung Türkiye’den açıklama 3 yıl 2si1 "Yanıcı" Teknoloji ve Oyun Programı 3 yıl Montblanc’dan zengin gerçeklik defteri ve akıllı kalem 3 yıl Kaby Lake işlemcili Acer Swift dizüstü bilgisayar serisi tanıtıldı 3 yıl TSK, Cobra Helikopterinden atılan UMTAS füzeli video yayınladı 3 yıl Alcatel, bağımsız çalışabilen sanal gerçeklik gözlüğünü duyurdu 3 yıl Project Ara modüler telefon projesi rafa kalktı 3 yıl Yeni elektronik kimliklerin dağıtılacağı tarih açıklandı 3 yıl DJI Osmo Mobile ile akıllı telefonunuz profesyonel kameraya dönüşüyor 3 yıl Tarlalarda sürücüsüz traktör dönemi başlıyor 3 yıl Beklenen oldu: Galaxy Note 7 satışları durdu! 3 yıl Sony Xperia XZ ön inceleme: "Yeni amiral gemi telefonun tüm detayları" 3 yıl Çift Snapdragon 830 yonga setli ve 12GB RAM’li telefonlar geliyor 3 yıl GÖRÜNTÜLENEN Snapchat milyonlarca beğeni alan Facebook sayfasını kapattı Sonraki Yeni Google telefonları 4 Ekim’de geliyor 3 yıl Dünya'nın en eski fosilleri Grönland'da keşfedildi 3 yıl Falcon 9 roketi işte böyle patladı (Yakın Çekim) 3 yıl Game of Thrones'un 7.sezonuna katılacak ilk isim belli oldu 3 yıl Steve Jobs CEO’luktan ayrıldıktan sonra televizyon projesi üzerinde çalışmış 3 yıl Lenovo Yoga 910: İnce çerçeveli ve 4K ekranlı dizüstü 3 yıl Huawei Nova serisi ile tanışın 3 yıl Vestel Venus V4’ten gizli bilgiler: sadece Donanımhaber’de! 3 yıl Falcon 9 roketi test sırasında patladı, Facebook'un uydusu harap oldu 3 yıl HTC One A9s resmiyet kazandı 3 yıl Samsung’da büyük şok: Note 7, milyar dolarlık zarara sebep olabilir 3 yıl Sony Xperia XZ: Yeni amiral gemisi ile tanışın 3 yıl Sony Xperia X Compact: Artık canavar değil 3 yıl USB Tip-C kablolara yerleşik HDMI desteği geliyor 3 yıl Türk Telekom CEO’u Rami Aslan beklenmedik hamle: görevi bırakıyor 3 yıl Instagram’a yakınlaştırma (zoom) özelliği geldi 3 yıl İrlanda kendini kurtarmak için Apple'ın cezasını temyize götürüyor 3 yıl Dropbox şifrenizi değiştirin: 68 milyon kişinin kullanıcı bilgisi çalındı 3 yıl HP’den hoparlör görünümlü masaüstü bilgisayar 3 yıl MSI Gaming Z GeForce GTX 1070 video inceleme Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
NASA, 'geceyle gündüzün buluştuğu'
DonanımHaber
Microsoft modern işletim sistemi vizyonunu
DonanımHaber
Bozulan musluğu kiracı mı yaptırır
DH Forum
[Beşiktaş 2019/2020 Sezonu] Genel Tartışma
DH Forum
Türkiye Espor Futbol Ligi Duyuruldu!
Bölüm Sonu Canavarı
iOS 13’ten ilk görüntüler geldi
DonanımHaber
Conan Unconquered PC Sistem Gereksinimleri
Bölüm Sonu Canavarı
DreamHack Masters 2019'un İlk CS:GO
Bölüm Sonu Canavarı
Alternatif Görünümler Geri Bildirim