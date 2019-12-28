Tarz sahibi performans: MMD, yepyeni Philips E1 monitör serisi ile karşınızda

Philips E1 monitörlerinin bir tarzı var

Şık ve zarif Philips E1 monitörleri, çağdaş ev ve iş yerlerini kusursuz bir biçimde tamamlayacak şekilde tasarlandı. Kavisli modeller (241E1SCA, 271E1SCA, 272E1CA, 322E1C, 325E1C ve 328E1CA) dış kenarında yalnızca 8.9 mm’lik ince bir ekrana ve daha da sürükleyici bir görüntüleme deneyimi için derin bir 1500R kavise sahip. Üstelik bu monitörler sadece göze de muhteşem görünen kullanışlı bir ayağa değil, aynı zamanda çalışma alanlarını derli toplu tutacak, zahmetsiz bir dahili kablo yönetim sistemine de sahip. IPS panele sahip düz ekran modelleri (245E1S ve 275E1S), canlı görüntülerin ve doğru renklerin yanı sıra daha da geniş görüntüleme açıları sunuyor.

Philips E1 monitörleri, hedefi görsel olarak tam on ikiden vuruyor

Philips E1 monitörleri, kullandığı çoklu yenilikçi teknolojiler ile nefes kesici görseller sunuyor. Full HD ile donatılmış modeller (241E1SCA, 271E1SCA, 272E1CA ve 322E1C) olağandışı, yaşam kadar gerçek görüntü kalitesi sunarken Quad HD ile donatılmış modeller ise (245E1S, 275E1S ve 325E1C) neredeyse ekrandan dışarı çıkacak yüksek performanslı CrystalClear görüntüler sunuyor. UltraClear 4K UHD teknolojisi ile donatılmış model (328E1CA) ise CAD, 3D grafik gibi ve asıl farkı ayrıntıların yarattığı her kullanım için özellikle uygun olan, harika bir doğruluk sunuyor. Modellerin bazılarında (245E1S, 325E1C ve 328E1CA) ayrıca daha geniş bir renk yelpazesi ve daha gerçekçi bir görüntüleme için Ultra Wide-Color Teknolojisi bulunuyor. E1 ürün grubunun tamamı SmartContrast sayesinde zengin, kapkara siyahlar sağlıyor. Bütün modeller, Adaptive Sync/AMD FreeSync teknolojisinin akıcı, yapaylık içermeyen aksiyonuna ve oyun deneyimini iyileştirmek için özellikle OSD üzerinden hızlı erişimli, Philips’in yeni oyun inovasyonu SmartImage oyun moduna sahip.

Philips E1 monitörleri kullanıcı odaklı İster evde ister işte olsun, günümüz kullanıcıları çoklu görev yürütme konusunda hem çok yönlü hem de becerikli, bu da Philips E1 ürün grubunu sevmek için bir başka sebep. Bağlantıdaki en son standartları karşılamak için tasarlanmış bu monitörler, pek çok kullanışlı özellik de sunuyor. Modelin hangisi olduğuna bağlı olarak, özellikler arasında HDMI ve DisplayPort bağlantısı, geriye uyumluluk için VGA bağlantısı, multimedya için dahili stereo hoparlörler ve daha fazlası da bulunuyor. Kullanıcılara sunacak pek çok şeyi bulunan Philips E1 monitörleri, uzun saatler süren kullanımın sonunda bile optimal konforu garantileyecek çözümler de sunuyor. LowBlue Modu zararlı kısa dalga boyundaki mavi ışığı azaltıyor, FlickerFree teknolojisi parlaklığı düzenliyor ve daha rahat ve keyifli bir görüntüleme deneyimi için rahatsız eden titremeyi ortadan kaldırıyor. Ayarlanabilir ayak ise kullanıcıların tam istediği açıya uygun olacak şekilde, -5/20° eğilebilir, böylece boyun ve sırt ağrısı azalır.

Philips E1 monitörleri çevre konusunda duyarlıdır

Philips E1 ürün grubu çevre konusunda da hassas. Kurşun ve cıva gibi zararlı maddeleri hiç içermeyen bu monitörler, RoHS uyumlu ve %100 geri dönüşümlü ambalaj malzemesinden oluşuyor. Ayrıca modellerin bazıları Energy Star 7.0 sertifikasına da sahip. Şık, sürükleyici, zengin özelliklere sahip Philips E1 monitör serisinin fiyatları ve piyasaya çıkış tarihleri için aşağıdaki tabloyu inceleyebilirsiniz. Daha fazla bilgi için, lütfen Philips websitesini ziyaret edin ya da Philips monitörlerini Facebook, Twitter ya da Instagram’dan takip edin.

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