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    LG, dördüncü nesil tandem OLED teknolojili ilk monitörünü tanıttı

    LG Display, Primary RGB Tandem teknolojisini kullanan yeni dördüncü nesil OLED panellerinin seri üretimine başladı ve bu paneli kullanacak ilk monitörünü duyurdu.

    LG, dördüncü nesil tandem OLED teknolojili ilk monitörünü tanıttı Tam Boyutta Gör
    LG Display, Primary RGB Tandem teknolojisini kullanan yeni dördüncü nesil OLED panellerinin seri üretimine başladı. 27 inç büyüklüğünde olan paneller, 1500 nit maksimum parlaklığa ulaşıyor ve 280 Hz yenileme hızını destekliyor.

    LG UltraGear 27GX700A özellikleri

    Doğal olarak bu paneli kullanan ilk monitör LG markalı olacak. UltraGear OLED 27GX700A isimli monitör, 2560x1440 piksel çözünürlük, %99,5 DCI-P3 renk gamı ve 0,03 ms GtG tepki süresi sunuyor. Ayrıca, VESA DisplayHDR True Black 500 ve VESA ClearMR 13000 sertifikalarıyla yüksek kontrast ve hareket netliği sağlıyor.

    Monitör ayrıca, ekran parlamasını %99 azaltan ultra düşük yansımalı ayna teknolojisine sahip. Yeni panelin, üçüncü nesil OLED panellere göre yaklaşık %20 enerji verimliliğine sahip olduğu belirtiliyor.

    Monitör ayrıca göz sağlığını korumak için titreşimsiz çalışma, parlama azaltma, düşük mavi ışık özelliklerinin yanı sıra, tam sahne göz koruması için UL sertifikasını barındırıyor ve Eyesafe CPF60 standartlarını karşılıyor.

    Monitörün çıkış tarihi ve fiyatı hakkında ise henüz bir bilgi bulunmuyor.

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