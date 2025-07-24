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    Uygun fiyatlı 2K oyuncu monitörü arayanlara AOC'den güçlü bir alternatif

    AOC, oyunculara hitap eden yeni bir 2K monitörü dikkat çeken bir fiyatla satışa sundu. 144Hz yenileme hızı ve yüksek renk doğruluğu ile hem performans hem de görsel kalite arayanlara hitap ediyor.

    AOC'den uygun fiyatlı 2K oyun monitörü geliyor Tam Boyutta Gör

    Uygun fiyatlı monitörleriyle bilinen AOC, 2K çözünürlük ve yüksek tazeleme oranını bir araya getiren yeni oyuncu monitörünü piyasaya sürdü. Q24G50F adıyla satışa sunulan bu model, yalnızca 104 dolarlık fiyat etiketiyle dikkat çekiyor. AOC, bu modelle bütçesini zorlamadan kaliteli bir oyun deneyimi yaşamak isteyen kullanıcıları hedef alıyor.

    23.8 inç boyutundaki IPS ekran, 2560x1440 piksel çözünürlük sunuyor ve 144Hz yenileme hızıyla akıcı bir görüntüleme sağlıyor. 8 bit renk derinliği desteğiyle birlikte %99 sRGB ve %92 DCI-P3 renk gamını kapsayan panel, fabrika çıkışlı kalibrasyon sayesinde hem oyun hem de yaratıcı işler için uygun bir renk doğruluğu vaat ediyor. Ekran parlaklığı 350 nit seviyesine ulaşırken, 1300:1 kontrast oranı ile detaylı görüntüler elde edilebiliyor. HDR10 desteği de mevcut, ancak bu destek temel düzeyde bir HDR performansı anlamına geliyor.

    Oyuncular için özel olarak geliştirilen pek çok özellik Q24G50F modelinde yer alıyor. Adaptive Sync teknolojisi sayesinde yırtılmasız bir oyun deneyimi sağlanırken, 4ms tepki süresi ve bulanıklık azaltıcı yazılımlar da hızlı sahnelerde avantaj sunuyor. Karanlık sahnelerde detayları öne çıkaran Dark Boost modu, renk ayarı özelliği ve nişangah yerleşimi gibi eklentiler ise rekabetçi oyunlarda fark yaratmayı hedefliyor.

    Tasarım tarafında ise sade bir çizgi benimsenmiş. Monitör yalnızca öne ve arkaya eğilebilen (-5° ila 23° arası) bir standa sahip. Ancak kullanıcı isterse ürünü 100x100 mm VESA desteği sayesinde farklı askı kollarına veya duvara da monte edebiliyor. Bağlantı noktaları arasında bir HDMI 2.0, bir DisplayPort 1.4 ve bir adet 3.5 mm kulaklık girişi bulunuyor. Cihazın ağırlığı standıyla birlikte 3.43 kg, standsız kullanıldığında ise 2.65 kg olarak ölçülüyor.

    Yüksek çözünürlük, hızlı tazeleme oranı ve makul fiyatı bir araya getiren Q24G50F, giriş seviyesinde oyun performansından ödün vermek istemeyen kullanıcılar için güçlü bir alternatif olacağa benziyor.

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    MDK 2 saat önce

    30km ile viraj dönsede görsek

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    vixx 19 saat önce

    2 boyutlu araba yapmışlar

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    Paetzold 21 saat önce

    Başta bakınca garip geldi gözüme, iyimiş yinede

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    CagriSR 1 gün önce

    gözüm bozuldu sandım ya

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