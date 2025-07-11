Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    AOC, 4K 160Hz ve FHD 320Hz destekli yeni oyuncu monitörünü satışa sundu

    AOC, oyunculara yönelik geliştirdiği yeni 31.5 inçlik monitörü U32G4’ü satışa sundu. 4K çözünürlükte 160Hz ve Full HD’de 320Hz yenileme hızı sunan model, yüksek görsel kaliteyle geliyor.

    AOC, 4K 160Hz ve FHD 320Hz özelliklerine sahip monitörü satışta Tam Boyutta Gör

    AOC, oyun dünyasına yönelik yeni 31.5 inçlik monitörü U32G4’ü kullanıcılarla buluşturdu. Yaklaşık 418 dolarlık fiyatla satışa sunulan model, hem görüntü kalitesi hem de hız açısından üst düzey bir deneyim vadediyor. Fast IPS panele sahip monitör, 4K çözünürlükte 160Hz, Full HD’de ise 320Hz tazeleme hızı sunarak hem görsel derinlik hem de rekabetçi performans arayanlara hitap ediyor.

    Tepki süresi 1 milisaniyeye kadar düşen U32G4, ekran yırtılmalarını önleyen Adaptive Sync desteğiyle birlikte geliyor. AOC’nin MBRSync teknolojisi de hareketli sahnelerde netlik sağlıyor. Renk doğruluğuna önem verenler için %95 DCI-P3 ve %99 sRGB desteği sunulmuş. HDR400 sertifikasıyla birlikte 450 nit parlaklığa ulaşan monitör, kutusundan fabrika kalibrasyonlu olarak çıkıyor ve her birim için özel kalibrasyon raporu da veriliyor.

    Cihaz, oyun içi detayları artırmak için karanlık sahne güçlendirme, nişancı modu ve FPS sayacı gibi işlevsel araçlarla donatılmış. Tüm bu özellikler AOC’nin G-Menu yazılımı üzerinden özelleştirilebiliyor. Bağlantı tarafında ise iki HDMI 2.1 ve bir DisplayPort 1.4 girişi yer alıyor; bu sayede yeni nesil konsollarla tam uyumluluk sağlanıyor. Ergonomik stant tasarımı, döndürme ve pivot desteğiyle konforu da ihmal etmiyor.

    Göz yorgunluğunu azaltmak için donanımsal düşük mavi ışık filtresi ve titreşimsiz DC karartma teknolojisi kullanılan model, uzun süreli kullanımda da sağlığı gözetiyor.

    Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: DH App Gallery Uygulamasını İndir DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Sessiz Video Tercihleri
    Otomatik yükle ve oynat
    Video bitince sonrakine geç
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Güneş paneli kurulumunu hızlandıran robot

    Profil resmi
    turkelvis 17 saat önce

    Kurumsal ve büyük ölçekli şirketler için çok iyi.

    N
    netscan 23 saat önce

    teşekkürler

    S
    sonsabah 2 gün önce

    normal.. dünyanın yüzde 95 i google arama motoru kullaniyor bana göre

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Anlık Fırsatlar
    Son 15 Dakika'da ve En Son Tıklananlar
    Son 15 Dakikanın En Çok Tıklananları
    Son Tıklanan Sıcak Fırsatlar
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    mutlu son masajı nedir youtube geçmişimde izlemediğim videolar var superonline altyapı sorgulama debriyaja basınca ses gelmesi laboratuvarda çalışan meslekler

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    10.000 TL Altındaki Telefonlar
    Redmi 13C
    Redmi 13C
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    30.000 TL Üstündeki Laptoplar
    Asus Zenbook A14
    Asus Zenbook A14
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Üst Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum