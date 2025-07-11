AOC, 4K 160Hz ve FHD 320Hz destekli yeni oyuncu monitörünü satışa sundu

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AOC, oyun dünyasına yönelik yeni 31.5 inçlik monitörü U32G4’ü kullanıcılarla buluşturdu. Yaklaşık 418 dolarlık fiyatla satışa sunulan model, hem görüntü kalitesi hem de hız açısından üst düzey bir deneyim vadediyor. Fast IPS panele sahip monitör, 4K çözünürlükte 160Hz, Full HD’de ise 320Hz tazeleme hızı sunarak hem görsel derinlik hem de rekabetçi performans arayanlara hitap ediyor.

Tepki süresi 1 milisaniyeye kadar düşen U32G4, ekran yırtılmalarını önleyen Adaptive Sync desteğiyle birlikte geliyor. AOC’nin MBRSync teknolojisi de hareketli sahnelerde netlik sağlıyor. Renk doğruluğuna önem verenler için %95 DCI-P3 ve %99 sRGB desteği sunulmuş. HDR400 sertifikasıyla birlikte 450 nit parlaklığa ulaşan monitör, kutusundan fabrika kalibrasyonlu olarak çıkıyor ve her birim için özel kalibrasyon raporu da veriliyor.

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Cihaz, oyun içi detayları artırmak için karanlık sahne güçlendirme, nişancı modu ve FPS sayacı gibi işlevsel araçlarla donatılmış. Tüm bu özellikler AOC’nin G-Menu yazılımı üzerinden özelleştirilebiliyor. Bağlantı tarafında ise iki HDMI 2.1 ve bir DisplayPort 1.4 girişi yer alıyor; bu sayede yeni nesil konsollarla tam uyumluluk sağlanıyor. Ergonomik stant tasarımı, döndürme ve pivot desteğiyle konforu da ihmal etmiyor.

Göz yorgunluğunu azaltmak için donanımsal düşük mavi ışık filtresi ve titreşimsiz DC karartma teknolojisi kullanılan model, uzun süreli kullanımda da sağlığı gözetiyor.

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AOC, 4K 160Hz ve FHD 320Hz özelliklerine sahip monitörü satışta

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