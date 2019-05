Taylor Swift'in yeni klibi YouTube rekorlarını alt üst etti

Taylor Swift'in intikam dolu yeni müzik videosu "Look What You Made Me Do" yayınlandığı ilk 24 saat içinde 43 milyondan fazla görüntüleme alarak YouTube rekorlarını alt üst etti.

YouTube, Salı günü yaptığı açıklamada, Taylor Swift'in yeni klibinin büyük bir çıkış yaptığını ve 2013 yılında Güney Koreli şarkıcı PSY'nin Gentleman isimli şarkısının elinde bulundurduğu 36 milyonluk rekoru kırdığını söyledi. Popüler şarkıcı bu sayede YouTube tarihine ismini yazdırmış oldu.

Dakikada ortalama 30 bin kez izlendi

YouTube, saatlik görüntüleme sayısı 3 milyondan fazla olan videonun ilk 24 saatlik süreçte dakikada ortalama 30.000 kez görüntülendiğini söyledi. Haberin hazırlandığı saatlerde videonun görüntülenme sayısının 72 milyona ulaştığını belirtelim.

Hatırlayacağını üzere Latin şarkıcı Luis Fonsi'nin 2017 yılına damga vuran hit şarkısı Despacito, 8 ayda 3 milyardan fazla izlenerek YouTube tarihinin en çok dinlenen şarkısı olmuştu. Bakalım Swift'in yeni çalışması bu rekoru da kırmayı başarabilecek mi? Look What You Made Me Do isimli şarkının klibini aşağıda bulabilirsiniz.

