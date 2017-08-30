Taylor Swift'in yeni klibi YouTube rekorlarını alt üst etti

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Taylor Swift'in intikam dolu yeni müzik videosu "Look What You Made Me Do" yayınlandığı ilk 24 saat içinde 43 milyondan fazla görüntüleme alarak YouTube rekorlarını alt üst etti.Ayrıca Bkz. "Windows telefonlara son darbe Flipboard'dan geldi"
YouTube, Salı günü yaptığı açıklamada, Taylor Swift'in yeni klibinin büyük bir çıkış yaptığını ve 2013 yılında Güney Koreli şarkıcı PSY'nin Gentleman isimli şarkısının elinde bulundurduğu 36 milyonluk rekoru kırdığını söyledi. Popüler şarkıcı bu sayede YouTube tarihine ismini yazdırmış oldu.
Dakikada ortalama 30 bin kez izlendi
YouTube, saatlik görüntüleme sayısı 3 milyondan fazla olan videonun ilk 24 saatlik süreçte dakikada ortalama 30.000 kez görüntülendiğini söyledi. Haberin hazırlandığı saatlerde videonun görüntülenme sayısının 72 milyona ulaştığını belirtelim.
Hatırlayacağını üzere Latin şarkıcı Luis Fonsi'nin 2017 yılına damga vuran hit şarkısı Despacito, 8 ayda 3 milyardan fazla izlenerek YouTube tarihinin en çok dinlenen şarkısı olmuştu. Bakalım Swift'in yeni çalışması bu rekoru da kırmayı başarabilecek mi? Look What You Made Me Do isimli şarkının klibini aşağıda bulabilirsiniz.
http://www.highsnobiety.com/2017/08/29/taylor-swift-youtube-record-most-streams-first-24-hours/ Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Kesinlikle hükümet yanlısı değilim ancak sen ve senin gibiler oldukça itici hale gelmeye başladı. Bu konu evet eleştirilecek bir konu ancak yeri burası değil. Bunu buraya yazarak ne yaptın? Demokrasi mi getirdin? Adalet? Ülkeyi mi kalkındırdın? Dur dur ben sana söyleyim amacın biraz artı almak üste çıkmak...
Diğer konularda da alakası olmamasına rağmen buna benzer mesajların var mesela windows phone son haberinde. Ama orda tutmamış galiba.
Üzülerek söylüyorum ki malesef yobaz olmak, gerici olmak A veya B ya da C partisine oy vermekle olunmuyor. Ben de yalaka, uyuyan tiplerden iğreniyorum ancak görünen o ki böyle haraketler yaparsan bir farkın kalmıyor.
İstediğin biraz artı almaksa verebilirim sorun yok.
Hükümet yanlısı yada akp chp vs gibi hiç bir siyasi partiyi savunmuyorum ama yeter artık bi bitmediniz a....