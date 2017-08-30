Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Diğer ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Taylor Swift'in yeni klibi YouTube rekorlarını alt üst etti

Amerikalı şarkıcı Taylor Swift'in "Look What You Made Me Do" isimli yeni klibi 24 saatte 43 milyondan fazla görüntüleme alarak YouTube tarihine geçmeyi başardı...
1 yıl
11,7b
1
24
Diğer
Onur Seven
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Taylor Swift'in intikam dolu yeni müzik videosu "Look What You Made Me Do" yayınlandığı ilk 24 saat içinde 43 milyondan fazla görüntüleme alarak YouTube rekorlarını alt üst etti.
Ayrıca Bkz. "Windows telefonlara son darbe Flipboard'dan geldi"
YouTube, Salı günü yaptığı açıklamada, Taylor Swift'in yeni klibinin büyük bir çıkış yaptığını ve 2013 yılında Güney Koreli şarkıcı PSY'nin Gentleman isimli şarkısının elinde bulundurduğu 36 milyonluk rekoru kırdığını söyledi. Popüler şarkıcı bu sayede YouTube tarihine ismini yazdırmış oldu.

Dakikada ortalama 30 bin kez izlendi

YouTube, saatlik görüntüleme sayısı 3 milyondan fazla olan videonun ilk 24 saatlik süreçte dakikada ortalama 30.000 kez görüntülendiğini söyledi. Haberin hazırlandığı saatlerde videonun görüntülenme sayısının 72 milyona ulaştığını belirtelim.
Hatırlayacağını üzere Latin şarkıcı Luis Fonsi'nin 2017 yılına damga vuran hit şarkısı Despacito, 8 ayda 3 milyardan fazla izlenerek YouTube tarihinin en çok dinlenen şarkısı olmuştu. Bakalım Swift'in yeni çalışması bu rekoru da kırmayı başarabilecek mi? Look What You Made Me Do isimli şarkının klibini aşağıda bulabilirsiniz.

http://www.highsnobiety.com/2017/08/29/taylor-swift-youtube-record-most-streams-first-24-hours/ Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
Guest-00EEAC8A8 1 yıl en beğenilen derepaca
derepaca
O küvetin içi hoşaf dolu olsa 43 milyar izlenme olurdu..
Şimdi bi hoşaf klibi yayınlasak 80 milyon izlenme garanti..
Kimse bizim sabrımızı sınamaya kalkmasın..
8043

Kesinlikle hükümet yanlısı değilim ancak sen ve senin gibiler oldukça itici hale gelmeye başladı. Bu konu evet eleştirilecek bir konu ancak yeri burası değil. Bunu buraya yazarak ne yaptın? Demokrasi mi getirdin? Adalet? Ülkeyi mi kalkındırdın? Dur dur ben sana söyleyim amacın biraz artı almak üste çıkmak...
Diğer konularda da alakası olmamasına rağmen buna benzer mesajların var mesela windows phone son haberinde. Ama orda tutmamış galiba.
Üzülerek söylüyorum ki malesef yobaz olmak, gerici olmak A veya B ya da C partisine oy vermekle olunmuyor. Ben de yalaka, uyuyan tiplerden iğreniyorum ancak görünen o ki böyle haraketler yaparsan bir farkın kalmıyor.
İstediğin biraz artı almaksa verebilirim sorun yok.
derepacaO küvetin içi hoşaf dolu olsa 43 milyar izlenme olurdu..Şimdi bi hoşaf klibi yayınlasak 80 milyon izlenme garanti..Kimse bi...
Devamını Gör
Yanıtla +88
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
BekirARSLAN 1 yıl derepaca
derepaca
O küvetin içi hoşaf dolu olsa 43 milyar izlenme olurdu..
Şimdi bi hoşaf klibi yayınlasak 80 milyon izlenme garanti..
Kimse bizim sabrımızı sınamaya kalkmasın..
8043

Hükümet yanlısı yada akp chp vs gibi hiç bir siyasi partiyi savunmuyorum ama yeter artık bi bitmediniz a....
derepacaO küvetin içi hoşaf dolu olsa 43 milyar izlenme olurdu..Şimdi bi hoşaf klibi yayınlasak 80 milyon izlenme garanti..Kimse bi...
Devamını Gör
Yanıtla +36
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
bkaakco 1 yıl
PSY'nin başarısı daha büyüktür benim gözümde. Çünkü PSY Taylor kadar bilinmiyordu.
Yanıtla +26
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Beğenilen Yorum
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
Kartal Göz 1 yıl
Müzik leş. Haber değeri olmayan bir zorlama haber (!)
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Hendrik Johannes Cruijff 1 yıl
Şarkı %0
Bilgisayar Teknolojisi %50
Cinsellik %30
Makyaj %20
Yanıtla +2
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Guest-55913A58C 1 yıl
1955'ler-1960'lar Amerika'sı kalmadı. Şimdi bu dandik şarkı ile The Beatles, The Doors, Guns n'Roses bir mi?
Yanıtla +2
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
kartal172 1 yıl
Bana göre kötü olmuş. Bunun yerine sanatını konuşturanlar var herkes biliyor. Müzik dediğin şiirden laftan çok müzik olmalıdır.
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Dodge 1 yıl
Klip için iyi emek harcanmış ancak şarkı gerçekten kötü.İlk günler fazla izlenmiş olmasına rağmen youtube da en çok izlenenler arasına gireceğini düşünmüyorum.
Yanıtla +2
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
drserk 1 yıl
Dh neyin rekorunu haber yapacağını şaşırdı.. Rekor sürede açılmayan dh asıl kendini haber yapsa yeridir
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
soskay 1 yıl
Desposito bir kez daha izledim
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
DH Misafiri 1 yıl
Çok önemli bir donanım haberi.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
axaxa 1 yıl
Çöpün karşılığı
Yanıtla +3
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
L.o.T.u.S 1 yıl
kıyamet alameti gibi klip

Yanıtla +2
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Yorum Yükle
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
12 Angry Men +398 Redeemertr +326 V4LKyR +299 KoşanBalık +210 madmahmutd +201 MacGyver. +182 Informed +155 WB +145 serdar_k +132 Txrboz +129
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
11714 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
youtube, müzik ve
11 etiket daha taylor swift şarkı rekor klip look what you made me do izlenme Diğer Internet Onur Seven MPopüler Popüler
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 1 yıl Google kendi zengin gerçeklik girişimini kurdu 1 yıl Anker’den Google Assistant destekli akıllı hoparlör 1 yıl Hackerlar Game of Thrones sızıntılarını kullanarak malware yayıyor 1 yıl Amazon ve Microsoft dijital asistan konusunda işbirliği yapıyor 1 yıl Samsung'un teknoloji ve ürün deneyim merkezi 837'yi gezdik 1 yıl Samsung Gear Fit 2 Pro ön inceleme 1 yıl Intel Xeon W işlemcilerini duyurdu 1 yıl Samsung Gear Sport akıllı saat ön inceleme videosu 1 yıl Acer şimdiye kadarki en ince hepsi bir arada bilgisayarını duyurdu 1 yıl Samsung Gear Fit 2 Pro artık resmi 1 yıl Microsoft Mixed Reality Steam desteği ile geliyor 1 yıl Skype'a gerçek zamanlı kod editörü geldi 1 yıl Google Play Protect, logo haline geliyor 1 yıl Yapay zeka ''Buz ve Ateşin Şarkısı'' serisinin yeni kitabını yazdı 1 yıl Acer Switch 7 Black Edition: Dünyanın ilk entegre grafikli fansız notebooku 1 yıl AMD Radeon RX Vega 64 ve 56 kutudan çıkıyor 1 yıl Google, seyahatiniz için ucuz uçak bileti seçenekleri sunacak 1 yıl İlk suya dayanıklı BlackBerry klavyesiz olarak geliyor 1 yıl Apple, 4K Apple TV için her bir filme 30 dolar isteyebilir 1 yıl Logitech düşük gecikmeli kablosuz klavye ve faresini tanıttı 1 yıl GÖRÜNTÜLENEN Taylor Swift'in yeni klibi YouTube rekorlarını alt üst etti Sonraki PES 2018'in Demosu Yayınlandı 1 yıl Llano davası AMD’ye 30 milyon dolara mal oldu 1 yıl Uber, Hindistan'daki sürücülere ücretsiz sigorta sağlayacak 1 yıl Windows telefonlara son darbe Flipboard'dan geldi 1 yıl Game of Thrones 7. sezon finali ile yeni bir rekora imza attı 1 yıl YouTube logosu yıllar sonra yenilendi 1 yıl Apple ile patent kavgası Qualcomm başkanını koltuğundan etti 1 yıl Google, Play Store'dan 300 Android uygulamasını güvenlik gerekçesiyle kaldırdı 1 yıl Makyajlanan BMW i3, performans odaklı yeni modelle geldi 1 yıl PCIe 4.0 bu yıl geliyor, 5.0 ise 2019’da bizlerle olacak 1 yıl Instagram albümlerine yatay ve dikey format desteği geldi 1 yıl Intel’in 6 çekirdekli mobil işlemcisi benchmark testinde ortaya çıktı 1 yıl Domino's Pizza, siparişleri otonom otomobil ile teslim edecek 1 yıl Galaxy S8 ve Galaxy S8+ için Edge Aydınlatması özelliği güncellendi 1 yıl Çift kameralı Samsung Galaxy J7+ videoyla sızdı 1 yıl Google'ın hatası Japonya'nın yarısını internetsiz bıraktı 1 yıl Pembe renkli Galaxy Note 8 geliyor 1 yıl Audi elektrikli otomobillerin menzilini güneş hücreleriyle arttıracak 1 yıl Google Haritalar’a küçültülebilir pencere özelliği eklendi 1 yıl DJI, drone'larında güvenlik açığı bulanları ödüllendirecek Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Huawei, Android ve Windows işletim
DonanımHaber
Efsane geri dönüyor! Terminator: Dark
DonanımHaber
Minecraft Earth Artırılmış Gerçeklik
Bölüm Sonu Canavarı
Sony PS5 ile PS4 Pro'nun Yükleme Sürelerini
Bölüm Sonu Canavarı
VPG Türkiye Espor FIFA Pro Clubs Ligi
Bölüm Sonu Canavarı
Huawei'ye bir yaptırım daha: Telefonlarında
DonanımHaber
İilk defa telefon alacağım pişman olmak
DH Forum
★ Redmi Note 7★ SATIŞA ÇIKTI
DH Forum
Alternatif Görünümler Geri Bildirim