Teknolojinin Kadın Liderleri ödüllendirildi

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21. yüzyılın bilişim teknolojilerinde çığır açıcı gelişmelerin yaşandığı bir yüzyıl olduğu kadar cinsiyet eşitliği ve kadınların ekonomik olarak güçlendirilmesinin de yüzyılı olduğuna inanan Microsoft, kadın girişimcileri desteklemeye devam ediyor. Bu hedef doğrultusunda kadın girişimciliğini geliştirmek; ekonomik ve sosyal yaşamda kadının konumunu güçlendirmek amacıyla çalışmalar yapan Türkiye Kadın Girişimciler Derneği (KAGİDER) işbirliğine giden Microsoft, Teknolojinin Kadın Liderleri yarışmasını hayata geçirdi. 8 farklı kategoride verilen ödüllere her yaştan ve çalışma seviyesinden 300’ü aşkın başvuru gerçekleşti. Kadınlara yönelik ilk teknoloji ödül programı olan ve ortaokul-lise öğrencilerinden profesyonel yöneticilere kadar her yaş ve meslek grubundan kadınların aday olabilmesiyle hem sektöre hem de kadınların ekonomiye katılmasına yeni bir dinamizm katan Teknolojinin Kadın Liderleri Ödülleri’nde birbirinden özel başarı hikâyeleri gün yüzüne çıktı.

Genç kızlar yarıştı

Bu yıl ilk kez gerçekleştirilen yarışmada Geleceğin Teknoloji Yıldızı Adayı, Genç Teknoloji Yıldızı, Bilişimde Fark Yaratan Kadın Lider, Yılın Başarılı Kadın Girişimcisi, Yılın Başarılı Kadın Yazılım Geliştiricisi, Yılın Başarılı Kadın CIO’su, Engelleri Aşan Kadın, Yılın Başarılı Kadın Eğitimcisi ödülünün yanında bir de Jüri Özel Ödülü verildi.

Ortaokul veya lise düzeyinde bilişim teknolojilerine gönül vermiş, bu konuda katıldığı programlarla, gösterdiği başarılarla fark yaratmış kız öğrencilere verilen Geleceğin Teknoloji Yıldızı Adayı kategorisinin birinciliğini 19 yaşındaki Ayyüce Demirbaş kazandı. Malatya Özel Rahime Batu Anadolu Lisesi 12. sınıf öğrencisi olan Ayyüce Demirbaş, 8. sınıf öğrencisiyken Microsoft’un Açık Akademi projesiyle tanıştı ve programlama öğrendi. Bir yazılım kulübü kurarak arkadaşlarıyla birlikte Windows Store uygulamaları geliştirmeye başladı. Kendisini geliştirmenin yanı sıra arkadaşlarının da bilişim çalışmalarına destek verdi.

Bilişim teknolojileri alanında çalışmaları ile fark yaratan, bu alanda arkadaş gruplarıyla bilgi birikimini ve deneyimlerini paylaşan, çevresinde değer yaratan üniversite öğrencisi kız öğrencilerin aday olduğu Genç Teknoloji Yıldızı ödülüne ise Ağustos 2014’te Kadın Bilişimci Platformu’nu kuran Büşra Emirli layık görüldü. Büşra Emirli, Kadın Bilişimci Platformu ile üniversitelerde bilişim ile ilgili bölümlerde okuyan genç kadın bilişimci adaylarının, mezun olduktan sonra bilişim sektöründe daha aktif rol oynamaları ve karşılaştıkları zorluklar karşısında yılmamaları için çalışıyor.

Girişimci, yazılımcı, bilişim yöneticisi kadınlar

Bilişim teknolojilerini kullanarak iş dünyasında fark yaratan, AR-GE ve inovasyon kültürünün gelişmesini destekleyen, yenilikçi, cesur ve büyüme odaklı, son 3 yılda startup kurmuş girişimci kadınlar ise Yılın Başarılı Kadın Girişimcisi kategorisinde yarıştı. 1984 doğumlu olan Hande Çilingir, üniversite yıllarından itibaren farklı sektörler için teknoloji tabanlı çözümler üreten bir girişimci profili çizdi. 2012 yılında dört arkadaşıyla beraber Omnichannel Marketing & Web/Mobil Kişiselleştirme Platformu olan Insider'ı kurdu ve 2014 yılında Endeavor Entrepreneur Yılın Girişimcisi ödülünü aldı.

Yazılım teknolojileri alanında uzman, uygulama pazarını takip eden, en yeni teknolojilerle başarılı projelere imza atmış başarılı kadın yazılımcı ödülü Yılın Başarılı Kadın Yazılım Geliştiricisi, işaret dilini yazıya çeviren program yazan Neval Çam’ın oldu. Çam’ın yazdığı programla, işitme engelliler işaret dilini bilmeyen kişilerle de iletişim kurabiliyor.

Yılın Başarılı Kadın CIO’su ödülüne 26 havalimanı ve 21 şirketin bilişim yönetiminden sorumlu olan TAV Havalimanları Holding CIO’su Binnur Güleryüz Onaran layık görüldü. 4 temel bilişim trendinin Sosyal Ağlar, Mobilite, Büyük Veri ve Bulut Bilişim olduğunu düşündüğünden bu alanlarda önemli stratejik kararlar alarak şirketin bu rekabetçi ortamda bir start-up ruhu ile hızlı ve cesur hareket edip yeni ürünler geliştirilmesini sağlayarak sektörde hem yerel hem de uluslararası liderlik rolüne bürünmesinin önünü açmıştır.

Çocukların kod yazımıyla ilgili çalışmalarıyla Bahçeşehir Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Fakültesi, Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi bölüm başkanı Doç. Dr. Şirin Karadeniz Yılın Başarılı Kadın Eğitimcisi Ödülü’nün sahibi oldu. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından Bilişim Teknolojileri ve Yazılım dersi müfredat geliştirme komisyonuna davet edilen Karadeniz, çocuklar ve gençler için yazılım derslerinin yaygınlaşabilmesi adına çalışmalarını sürdürmektedir.

Engellere aldırmadı

Fiziksel engellere rağmen, teknolojinin gücü ile çevresinde fark yaratan ve örnek olan başarılı kadın liderlerin ödüllendirildiği Engelleri Aşan Kadın kategorisinde ise eğitim, sosyal ve iş hayatındaki bütün önyargıları başarıyla aşan görme engelli TRT çalışanı Çiğdem Erdik ödül kazandı. Bilgisayarında tüm Office programlarını başarıyla kullanan Çiğdem Erdik, iş süreçlerini TRT’de çalışan diğer herkes gibi aktif bir şekilde yönetebiliyor. Aynı zamanda evli ve iki çocuk annesi olan Erdik, hayatın her alanında engellere meydan okumaya devam ediyor.

Yazılım ihracında kadın liderler

Bilişim sektörüne hizmet veren, tedarik zincirinde katma değer yaratan, başarılı projelere liderlik etmiş kadın yöneticilerin aday olduğu Bilişimde Fark Yaratan Kadın Lider ise 7 ülkede 9 ofise sahip global bir finans sektörü yazılım firması olarak uzmanlaşmış olan VeriPark Türkiye’nin Genel Müdürü Aslı Derbent Özkan oldu. Derbent Özkan, lider Türk bankalarının yanında Barclays, Deutschebank gibi bankaların da aralarında olduğu global finans dünyasının dijital bankacılık hizmet altyapısını sağlıyor.

Microsoft Türkiye – KAGİDER Teknolojinin Kadın Liderleri Ödülleri’nde Jüri Özel Ödülü’ne layık bulunan kadın ise bilişim sektöründe büyük bir başarı hikayesini gerçekleştiren Nur Gökman oldu. THY’de görev yaptığı yıllarda THY’nin yazılım ihraç eden bir kuruluş haline gelmesine öncülük eden; halen Hitit Bilgisayar’ın ortağı ve CEO’su olarak görev yapan Nur Gökman, Türkiye’nin yazılım ihraç eden bir ülke olmasına liderlik eden kadınlardan biri olarak ödüle layık görüldü.

Kadınlar daha çok desteği hak ediyor

Microsoft Türkiye KAGİDER Teknolojinin Kadın Liderleri Ödülleri töreninde konuşan Microsoft Türkiye Genel Müdürü Murat Kansu, Türkiye’nin küresel bilişim pazarındaki payını daha yukarılara çekerek dijital dönüşümü yakalaması ve bir bilişim merkezine dönüşmesini arzu ettiklerini belirtti. Kansu, sözlerine şöyle devam etti: “Çocuklar, gençler, kadınlar ve girişimciler bu amacı desteklemek üzere odaklandığımız ana grupları oluşturuyor. Bu doğrultudaki çalışmalarımızın parçası olarak Teknolojinin Kadın Liderleri ödüllerini de her yıl düzenli olarak vereceğiz. Öte yandan Microsoft’un insan kaynakları politikasının temelinde çeşitlilik kavramı yer alıyor. İnsan kaynağındaki bu çeşitliliğin önemli bir halkasını da kadınlar oluşturuyor. Mensubu olduğumuz teknoloji sektöründe kadınların yeteneklerinden daha çok yararlanmaya ihtiyacımız var. Kadınlar, bu sektörde gerçekten başarılılar. Ancak daha çok desteği hak ediyorlar. Biz KAGİDER’le birlikte Teknolojinin Kadın Liderleri Ödülü’nün hem sektörümüze hem kadınlara büyük bir enerji vereceğine inanıyoruz. Kadınlara yönelik teknoloji ödülleri programımızı tasarlarken bunun yalnızca profesyoneller için olmamasına özen gösterdik. Kategorilerimizi belirlerken ilham verecek liderlerin çıkmasını amaçladık.”

Genç kızların bilime ilgisi teşvik edilmeli

Türkiye’de yeterli sayıda yazılım uzmanı yetişmediğine dikkat çeken Murat Kansu, “Ekonomik boyutta dünyanın en büyük 17’inci ekonomisi olmamıza rağmen global BT pazarında ülke olarak payımız %1.YASED’in 2014 araştırmasına göre bilgi ve iletişim teknolojileri sektöründeki 1 birimlik büyüme, Türkiye ekonomisinde 1,8 birimlik büyümeyi tetikleyerek, sektörün yüksek çarpan etkisini ortaya koyuyor. Mobil abone sayısı, internet kullanıcı oranlarındaki artış ve genç nüfusu ile Türkiye bugün mevcut tabloyu değiştirebilecek güce ve avantajlı bir konuma sahip. Bu alanlarda nitelikli insan gücünün yetiştirilmesi için güçlü bir altyapımız ve insan kaynağımız mevcut. Her yıl 5 bin bilgisayar mühendisi mezun oluyor ve Endüstri 4.0’’ı yakalamak için bu sayıyı daha da yukarılara taşımamız gerekiyor” dedi. Genç kızların mühendislik eğitimlerine ilgilerinin çok düşük olduğuna, 5 bin mezunun sadece yüzde 15’ini kızların oluşturduğuna dikkat çeken Kansu, “Elektronik-Elektrik mühendisliği gibi bölümlerde de kadın mezunların sayısı en fazla yüzde 30’u buluyor. Bilimi ve mühendisliği genç kızlar ve öğrenciler için ilgi çekici hale getirmek istiyoruz. Her yıl yapacağımız bu ödül töreninin bu bakımdan çok değerli olduğunu düşünüyoruz ve 5 yıl sonra yarışmamıza 300 değil 3 bin başvuru yapılı hale geldiğinde, bugün bu salondaki birlikteliğimizin önemi çok daha iyi anlaşılacak” dedi.

Teknoloji cinsiyet uçurumunu kapatıyor

Türkiye Kadın Girişimciler Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Sanem Oktar, teknolojinin kadınlarla erkekler arasındaki eşitsizlik uçurumunu kapatma ve koşulları eşitleme şansı en çok yaklaşılan bir alan olarak öne çıktığına dikkat çekti. Bununla birlikte teknolojiye ve bilgiye erişimde eşit fırsatları yakalamaktan hala çok uzak olunduğuna dikkat çeken Oktar, şu değerlendirmelerde bulundu: “Bilgisayar ve internet kullanım oranlarına baktığınızda kadınlar ve erkekler arasında uçurumu görüyorsunuz. Yalnızca ülkemizde değil dünyanın her yerinde bilim, teknoloji, mühendislik ve matematik alanları, hala erkek mesleği olarak görülüyor. İşte bu algıyı kırmak için, teknolojinin kadın liderlerini görmeye ve duymaya ihtiyacımız vardı. Biz KAGİDER olarak onların var olduğunu ve çok güçlü olduğunu biliyorduk elbette. Bu proje ile herkes duysun, herkes bilsin istedik. Daha fazla kadın birbirini duysun, birbirine ilham olsun, güç olsun istedik.

Teknolojinin Kadın Liderleri Ödülleri’nin kadınlarla olduğu gibi Türkiye ekonomisine de aynı düzeyde katkı yapacağına inanıyoruz. Zira akıllı şirketler gibi akıllı ülkeler de kadın istihdamına yatırım yapıyor. Türkiye dördüncü sanayi devriminde sahada yer almak istiyorsa kadınları göz ardı etmemeli. Eğer kadınlar erkeklerle eşit derece istihdama katılıyor olsaydılar, Türkiye’nin gayrisafi yurtiçi hasılası bugün yüzde 30 daha büyük olacaktı. Bu zengin insan kaynağımızı heba etmeyelim.

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