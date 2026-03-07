Giriş
    Turkcell’in net kârı 17,8 milyar TL oldu: 2026 yatırım yılı olacak

    Turkcell, 2025’te gelirini 241 milyar TL’ye çıkarırken net kârını 17,8 milyar TL’ye yükseltti. Şirket, 2026’da satış gelirlerinin yaklaşık yüzde 25’ini yatırımlarına ayırmayı planlıyor.

    Turkcell’in net kazancı 17,8 milyar TL oldu Tam Boyutta Gör

    Türkiye’nin önde gelen telekomünikasyon şirketlerinden Turkcell, 2025 yılına ait operasyonel ve finansal sonuçlarını açıklarken 2026 dönemine yönelik stratejik hedeflerini de paylaştı. Şirket, geride kalan yılda hem abone sayısında hem de finansal göstergelerde önemli büyüme kaydederken 2026’da gelirin yüzde 25’i yatırıma ayıracak.

    Yıl boyunca önemli yatırımlara imza attıklarını söyleyen Turkcell Genel Müdürü Dr. Ali Taha Koç, “Tarihi 5G ihalesinde 160 MHz ile en yüksek kapasiteyi alan operatör olduk. Mobil abone bazımızı 39,1 milyona taşırken; yıllık 2,4 milyon net faturalı abone kazanımıyla son 26 yılın rekorunu kırdık... Veri merkezi ve bulut alanındaki liderliğimizi, Türkiye’nin ilk hiper ölçekli bulut bölgesini kurmak üzere Google Cloud iş birliği ile taçlandırdık.” dedi.

    Net kâr yüzde 22 arttı

    Turkcell’in açıkladığı finansal sonuçlara göre şirketin konsolide gelirleri 2025 yılında yıllık bazda yüzde 10,7 artarak 241 milyar TL’ye yükseldi. Aynı dönemde şirketin FAVÖK marjı 1,2 puan artışla yüzde 43,1 seviyesine çıktı. Şirketin sürdürülen faaliyetlerden elde ettiği net kâr ise yüzde 22,6 artarak 17,8 milyar TL olarak kaydedildi.

    2025 yılı boyunca 809 bin net mobil abone kazanımı elde eden şirket, toplam mobil abone sayısını 39,1 milyona çıkardı. Özellikle faturalı abone tarafında dikkat çekici bir artış yaşandı. Turkcell, yıllık 2,4 milyon net faturalı abone kazanarak son 26 yılın en yüksek artışını gerçekleştirdi. Böylece şirketin faturalı abone sayısı 31,5 milyona, faturalı abonelerin toplam mobil abone içindeki payı ise yüzde 81’e yükseldi.

    Fiber erişim 6,3 milyon

    Turkcell, fiber erişim ağını da genişletmeye devam etti. 2025 yılı boyunca 405 bin yeni haneye fiber erişim sağlayan şirketin toplam kapsaması 6,3 milyon haneye çıktı.

    Turkcell’in net kazancı 17,8 milyar TL oldu Tam Boyutta Gör
    Bu dönemde 119 bin net fiber abone kazanımı elde edilirken, bireysel fiber aboneler içinde 100 Mbps ve üzeri hızları kullananların oranı yüzde 57’ye yükseldi.

    Turkcell’in veri merkezi ve bulut hizmetlerine yaptığı yatırımların toplamı 585 milyon euroya ulaştı. Şirketin bu alanda sunduğu hizmetlerden 4 binden fazla kurum yararlanıyor.

    Veri merkezi ve bulut hizmetlerinden elde edilen gelirler ise dikkat çekici biçimde arttı. 2024 yılında 3,5 milyar TL seviyesinde olan gelirler, 2025 sonunda 5,1 milyar TL’ye yükseldi. Bu segmentte reel bazda yüzde 45 büyüme gerçekleşti.

    Turkcell ayrıca Google Cloud ile 3 milyar dolarlık ortak yatırım kapsamında Türkiye’de hiper ölçekli bir bulut bölgesi kurmayı hedefliyor.

    2026’da da yatırımlara devam edilecek

    Turkcell, 2026 yılı için yüzde 5 ile yüzde 7 arasında gelir artışı hedefliyor. Aynı dönemde FAVÖK marjının yüzde 40 - yüzde 42 aralığında gerçekleşmesi öngörülüyor. Şirket ayrıca yatırım harcamalarının satış gelirlerine oranının yaklaşık yüzde 25 seviyesinde olacağını açıkladı. Bu yatırım planlarının büyük bölümü 5G altyapısı, fiber ağ genişletmesi, veri merkezleri, bulut teknolojileri ve yenilenebilir enerji projelerine ayrılacak.

    5G hizmeti 1 Nisan’da başlıyor

    Turkcell, 16 Ekim’de gerçekleştirilen 5G ihalesinde 160 MHz frekans kapasitesi alarak en geniş bant genişliğine sahip operatör olduğunu açıkladı. Şirket, bu kapasitenin en yakın rakibe göre yaklaşık yüzde 25 daha fazla olduğunu belirtiyor.

    Turkcell aynı zamanda 5G uyumlu yeni nesil Superbox modem ile fiber altyapının bulunmadığı bölgelerde kablosuz olarak fiber hızında internet erişimi sunmayı planlıyor.

    Öte yandan Turkcell, rüzgar ve güneş enerjisi projelerine devam ediyor. Şirketin yenilenebilir enerji santrallerinin toplam aktif kapasitesi 87 MW seviyesine ulaştı. Turkcell, sosyal sorumluluk projelerine yaptığı yatırımları da sürdürdü. Şirket son 10 yılda toplumsal fayda projelerine toplam 13 milyar TL kaynak ayırdı.

