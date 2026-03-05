Giriş
    Vodafone’dan Xiaomi ve Meta ile 5G iş birliği!

    Vodafone, MWC 2026'da önemli iş birlikleri duyurmaya devam ediyor. Vodafone, Xiaomi akıllı gözlükleri Türkiye’de satışa sunan ilk operatör olacak. Ayrıca Meta uygulamaları kotadan yemeyecek.

    Vodafone’dan Xiaomi ve Meta ile 5G iş birliği Tam Boyutta Gör
    Barselona’da düzenlenen Mobil Dünya Kongresi MWC 2026’da Vodafone Türkiye önemli iş birliği anlaşmalarına imza attı. Meta ve Xiaomi ile yapılan iş birlikleri kapsamında müşterilere 5G’de çeşitli avantajlar sunulacak.

    Meta uygulamaları Vodafone Red'liler sınırsız!

    Vodafone Türkiye’nin Meta ile yaptığı iş birliği kapsamında Meta’nın sık kullanılan uygulamalarından WhatsApp, Instagram, Facebook ve Messenger’da Vodafone Red’liler sınırsız internet kullanımı fırsatı elde edecek. Red’li müşterilerin bu uygulamalardaki data kullanımları, tarifelerindeki paketlerinden eksilmeyecek.

    Türkiye’de 5G hizmeti 1 Nisan 2026’da kullanıma sunulacak. Müşteriler Meta uygulamalarında 5G ile daha yüksek hızda indirme ve yükleme yaparken kotadan yeme korkusu yaşamayacak. Bu platformlarda doyasıya gezinebilecek.

    Xiaomi akıllı gözlükler ilk kez Vodafone'da

    Vodafone’dan Xiaomi ve Meta ile 5G iş birliği Tam Boyutta Gör
    Bir başka iş birliği kapsamında ise Vodafone, Xiaomi’nin yeni nesil teknoloji ürünlerini müşterilerine sunacak. Buna göre Vodafone, Türkiye’de Xiaomi akıllı gözlükleri satışa sunan ilk operatör olacak. Vodafone, Xiaomi akıllı gözlüklerden akıllı saatlere, ev sistemlerinden ses ürünlerine, birçok ekosistem ürününde 5G’nin sunduğu yüksek hız ve düşük gecikme süresiyle kullanıcı deneyimini zenginleştirerek tam bağlantılı yaşamı ve 5G deneyimini Türkiye’nin her köşesine ulaştırmayı hedefliyor.

    Vodafone Türkiye CEO’su Engin Aksoy, şunları söyledi:

    “Vodafone olarak, 5G’ye geçiş sürecinde yalnızca altyapıyı değil, müşterilerimizin dijital iletişimini de odağımıza alıyoruz. Global teknoloji ortaklarıyla kurduğumuz stratejik işbirlikleri sayesinde Türkiye’de 5G kullanımını artırmayı, sosyal etkileşimi güçlendirmeyi ve dijital iletişimi herkes için erişilebilir kılmayı hedefliyoruz. Bu doğrultuda, popüler sosyal medya uygulama ve servis işbirlikleri gerçekleştiriyoruz. Amacımız, yalnızca 5G altyapısını yaygınlaştırmak değil, müşterilerimizin 5G destekli sosyal iletişim deneyimine hazır olmasını sağlamak. Dünyanın bir numaralı 5G markası olarak, dünyanın en güçlü teknoloji oyuncularıyla bir araya gelerek dijital dünyanın potansiyelini Türkiye’de gerçek deneyimlere dönüştürmeye devam edeceğiz.”

    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Robot din adamı Japonya'da göreve başladı

    Profil resmi
    Thomas Anderson 4 saat önce

    dinimizi robotlardan öğrenecek değiliz

    E
    erdogduknn 4 saat önce

    tüm sistemini hırsızlık üzerine kurmuş bir ülkeden bahsediyoruz, şaşırmadım

