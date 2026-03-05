Vodafone’dan Xiaomi ve Meta ile 5G iş birliği!

Meta uygulamaları Vodafone Red'liler sınırsız!
Vodafone Türkiye’nin Meta ile yaptığı iş birliği kapsamında Meta’nın sık kullanılan uygulamalarından WhatsApp, Instagram, Facebook ve Messenger’da Vodafone Red’liler sınırsız internet kullanımı fırsatı elde edecek. Red’li müşterilerin bu uygulamalardaki data kullanımları, tarifelerindeki paketlerinden eksilmeyecek.
Türkiye’de 5G hizmeti 1 Nisan 2026’da kullanıma sunulacak. Müşteriler Meta uygulamalarında 5G ile daha yüksek hızda indirme ve yükleme yaparken kotadan yeme korkusu yaşamayacak. Bu platformlarda doyasıya gezinebilecek.
Vodafone Türkiye CEO’su Engin Aksoy, şunları söyledi:
"Vodafone olarak, 5G'ye geçiş sürecinde yalnızca altyapıyı değil, müşterilerimizin dijital iletişimini de odağımıza alıyoruz. Global teknoloji ortaklarıyla kurduğumuz stratejik işbirlikleri sayesinde Türkiye'de 5G kullanımını artırmayı, sosyal etkileşimi güçlendirmeyi ve dijital iletişimi herkes için erişilebilir kılmayı hedefliyoruz. Bu doğrultuda, popüler sosyal medya uygulama ve servis işbirlikleri gerçekleştiriyoruz. Amacımız, yalnızca 5G altyapısını yaygınlaştırmak değil, müşterilerimizin 5G destekli sosyal iletişim deneyimine hazır olmasını sağlamak. Dünyanın bir numaralı 5G markası olarak, dünyanın en güçlü teknoloji oyuncularıyla bir araya gelerek dijital dünyanın potansiyelini Türkiye'de gerçek deneyimlere dönüştürmeye devam edeceğiz."
dinimizi robotlardan öğrenecek değiliz
tüm sistemini hırsızlık üzerine kurmuş bir ülkeden bahsediyoruz, şaşırmadım