Vodafone Türkiye, MWC 2026'da 5 büyük teknoloji deviyle iş birliği yaptı

Tam Boyutta Gör Dünya genelinde en fazla ülkede 5G hizmeti sunan mobil operatör Vodafone, bu deneyimi Türkiye’ye taşımak için gün sayıyor. MWC 2026’da açıklamalar yapan Vodafone Türkiye CEO’su Engin Aksoy, 5G hazırlıkları ve Google, Samsung, Xiaomi gibi firmalarla yapılan iş birlikleri hakkında bilgiler paylaştı.

Teknoloji devleriyle Türkiye'ye özel iş birliği

Vodafone, Türkiye’deki müşterilere daha iyi hizmet sunabilmek için MWC 2026’da 5 büyük teknoloji deviyle iş birliği anlaşması yaptığını açıkladı. Google ile yapılan anlaşma kapsamında Vodafone müşterilerine ücretsiz YouTube Premium üyeliği sunulacak. Meta iş birliği kapsamında WhatsApp, Instagram, Facebook'ta sınırsız internet kullanımı avantajı ile 5G destekli sosyal iletişim deneyimi sunulacak. Samsung iş birliğiyle 5G'li cihazlarda avantajlı teklifler sunulacak. Huawei ve Xiaomi iş birlikleriyle, 5G ile yaşanacak teknoloji dönüşümünü yeni nesil ürün portföyleriyle desteklenecek.

Vodafone Grubu’nun “Daha iyi bir gelecek için bağlantı” vizyonuyla tüm dünyada yürüttüğü faaliyetlere vurgu yapan Engin Aksoy, şunları söyledi:

“Bugün, Avrupa ve Afrika'nın en büyük telekom ve teknoloji şirketlerinden biriyiz. Toplamda 60 ülkenin 15'inde kendi markamızla faaliyet gösteriyoruz. 330 milyondan fazla bireysel müşteriye ve 4,7 milyon işletmeye hizmet sunuyoruz. Dünya genelinde 230 milyondan fazla cihazı birbirine bağlıyoruz. Avrupa'nın en büyük mobil ağlarından birine sahibiz. Aynı zamanda 52 milyon haneye süper hızlı bağlantı sağlayan, Avrupa'nın en hızlı büyüyen fiber ağlarından birini işletiyoruz. Dahası, deniz tabanında bulunan 1 milyon kilometre uzunluğunda kabloyla, dünya genelinde milyonlarca kişinin bağlantıda kalmasını sağlıyoruz. Geçen yıl yine Barselona’da duyurduğumuz AST SpaceMobile işbirliğiyle, bu yılın sonuna kadar akıllı telefonların doğrudan uydu üzerinden bağlantı kurabildiği bir hizmeti devreye alacağız. Vodafone’un bu global gücü bağımsız kurumlar tarafından da onaylanıyor. Gartner’a göre, IoT alanında 11 yıldır dünya lideriyiz; 20 ülkede sanayi dönüşümünde lideriz. umlaut'a göre, 6 ülkede 4.5G ve 5G lideriyiz. Gartner Magic Quadrant raporlarında da Yönetilen IoT ve M2M hizmetlerinde hem uygulama yeteneği hem de vizyon bütünlüğü kategorilerinde liderliğimizi sürdürüyoruz.”

“Türkiye’de 20’nci yaşımızı kutluyoruz”

Vodafone’un Türkiye’de 20'nci yaşını kutladığını ifade eden Engin Aksoy, şöyle devam etti:

“Cumhuriyet tarihinin en büyük uluslararası doğrudan yatırımcılarından biriyiz. Bugüne kadar yaptığımız toplam yatırımın reel değeri 480 milyar TL'yi aştı. Son 5 yılda şebekemize 80 milyar TL'nin üzerinde yatırım yaptık; kapasitemizi üç kattan fazla artırdık. Bugün 30 bin baz istasyonuyla nüfusun %99,81'ini kapsıyor, 25 milyondan fazla bireysel müşterimize en iyi dijital deneyimi sunmak için çalışıyoruz. Diğer yandan, 2,1 milyon KOBİ'nin ve 6 bin büyük kurumun teknoloji ortağıyız. Hem global deneyimimizi Türkiye'ye getiriyoruz, hem de Türkiye'deki başarılı uygulamalarımızı ihraç ediyoruz. Türk mühendislerinin geliştirdiği Vodafone Happy sadakat platformunu Portekiz, Romanya, Almanya, İspanya, İtalya, İrlanda, Çekya ve Gürcistan'a ihraç ettik. Müşteri deneyiminden şebeke yönetimine her alanda yapay zekâdan yararlanarak süreçlerimizi daha verimli hale getiriyoruz. Bugün sistemlerimizde 100'den fazla yapay zekâ modeli çalışıyor. Veri merkezleri tarafında da önemli yatırımlarımız var. Önümüzdeki günlerde DAMAC Digital ortaklığıyla 150 milyon dolar yatırımla İzmir’de yeni bir veri merkezi açacağız. Ankara'daki veri merkezimizin kapasitesini de 18 milyon avroluk yatırımla kayda değer ölçüde artırıyoruz. Yenilenebilir enerjiye yöneliyoruz. YEO Teknoloji işbirliğiyle 100 milyon dolarlık bir güneş enerjisi santrali projesi yürütüyoruz. Sosyal alanda Vodafone Vakfı çatısı altında yaptığımız çalışmalarla 2007'den bu yana yaklaşık 4,5 milyon kişinin hayatına dokunduk; yaklaşık 2 milyar TL'lik sosyal katkı sağladık. Uluslararası bağımsız itibar ölçümleme kuruluşu olan RepTrak'e göre 2025 yılını sektörümüzün en yüksek itibara sahip kurumu olarak kapattık. Türkiye'nin itibarı en yüksek kurumları arasında ön sıralarda yer aldık.”

“5G için heyecanlıyız”

Türkiye’de 5G için geri sayıma başladıklarını söyleyen Engin Aksoy, şu açıklamada bulundu:

“5G’yi Türkiye pazarına yönelik yeni bir yatırım ve hizmet fırsatı olarak görüyoruz. 5G yetkilendirme ihalesi için yaptığımız yatırımla, Türkiye’ye 2025 yılında yapılan en büyük üçüncü uluslararası doğrudan yatırıma imza attık. Şimdi de çok güçlü bir yatırım programıyla müşterilerimize en iyi 5G hizmetini vermeyi hedefliyoruz. Son 5 yıldır 5G için yoğun bir biçimde çalışıyoruz. Bu süreçte, yalnızca baz istasyonlarımızı değil; çekirdek şebeke, yazılımlar, veri merkezleri ve saha operasyonlarımızı 5G'ye uygun hale getirdik. Türkiye'nin ilk canlı 5G hologram konserinden 5G’nin Vodafone Sultanlar Ligi ve Milletler Ligi kapsamında şahin gözü sistemine entegre edilmesine ve gaming alanında dünyada bir ilk olan Vodafone FreeZone 5G Kıtalar Arası Brawl Stars Turnuvası’na kadar pek çok çalışmaya imza attık. Tüm bu hazırlıklarımız, 5 kıtada 5G deneyimimizden edindiğimiz global gücümüzle şekillendi. Bugün, dünya genelinde en fazla ülkede 5G hizmeti veren mobil operatör markasıyız. 1 Nisan’da Türkiye ile birlikte toplam 23 ülkede Vodafone markasıyla 5G hizmeti veriyor olacağız. 5G bizim için bir ‘ilk adım’ değil, globalde öğrendiğimizi, test ettiğimizi ve ölçeklediğimizi Türkiye’ye taşıdığımız ‘bir sonraki adım’ olacak. Tüm bu avantajlarımız sayesinde 1 Nisan itibarıyla 81 il ve 922 ilçeyi 5G ile buluşturacağız. Bu, kapsama ve kullanıcı sayısı itibarıyla Vodafone’un dünyada yaptığı en büyük 5G lansmanı olacak. 5G ile hızlanacak dijital devrime global tecrübemizle, yerel uygulama gücümüzle, sağlam altyapımızla dünden hazırız.”

