Turkcell ve ZTE/Netaş’tan 5G ve Wi-Fi 7 destekli yeni nesil Superbox 5G

Tam Boyutta Gör Barselona'da düzenlenen MWC 2026 etkinliğinde Turkcell ile ZTE/NETAŞ arasında 5G destekli Superbox cihazlar için iş birliği anlaşması imzalandı. Müşterilere ZTE’nin 5G ve Wi-Fi 7 destekli Superbox 5G cihazları sunulacak.

Turkcell 5G Superbox; sabit internet altyapısına ihtiyaç duymadan, 1 Nisan 2026 tarihinden itibaren 5G şebekesi üzerinden fiber hızında internet deneyimi sunacak. Cihazlar şimdiden satışa çıktı.

5G ve Wi-Fi 7 bir arada

ZTE/Netaş tarafindan sunulan yeni nesil 5G + Wi-Fi 7 Superbox çözümü, 5G altyapısı üzerinden Gigabit seviyesinde veri hızları sağlarken; Wi-Fi 7 desteği ile ev ve ofis içinde daha yüksek kapasite, daha geniş kapsama alanı ve çoklu cihaz senaryolarında optimize edilmiş bağlantı performansı sunmayı hedefliyor. 5G ile şebeke hızı artarken, Wi-Fi 7 ile de kablosuz ağ kalitesi artacak. Böylece yoğun tüketimde yaşanan sorunlar 5G Superbox sayesinde ortadan kalkacak.

Turkcell Şebeke Teknolojilerinden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Prof. Dr. Vehbi Çağrı Güngör, iş birliği hakkında şunları söyledi:

“Turkcell olarak, 5G’nin hayatımıza girmesiyle birlikte müşterilerimize her ortamda, kaliteli ve yüksek hızlı geniş bant deneyimi sunmak için çalışmalarımızı hızlandırıyoruz. ZTE/Netaş ile geliştirdiğimiz yeni 5G Superbox, 5G’nin olduğu her yerde fiber hızında internet hizmeti sunarak Türkiye’nin dijitalleşme yolculuğuna önemli bir katkı sağlayacak.”

ZTE Avrupa Başkanı Lin Zhi, “Turkcell ile gerçekleştirdiğimiz bu iş birliği, ileri teknolojiye sahip FWA çözümlerimizi Türkiye’deki kullanıcılarla buluşturmak adına önemli bir adım. 5G ve Wi-Fi 7’nin birleşimiyle sunulan bu yeni nesil çözüm, ev ve ofislerde üstün bağlantı performansını mümkün kılarken operatörlerin geleceğe hazır altyapılar kurmasına da destek sağlayacak,” dedi.

