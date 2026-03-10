Giriş
    Türk Telekom, 1.550 TL’ye sınırsız 5G internet sunacak

    Türkiye’nin önde gelen operatörlerinden Türk Telekom, 5G için yeni nesil tarifelerini duyurdu. Şirket, yeni tarifelerle ilk defa sınırsız mobil internet deneyimi sunmaya başlıyor.

    Türk Telekom, 1.550 TL’ye sınırsız 5G internet sunacak Tam Boyutta Gör
    Türk Telekom, “Herkes için 5G” vizyonuyla 5G’ye geçiş öncesinde mobilde sunduğu yeni nesil tarifeleri duyurdu. Yeni tarifeler, yüksek hız ve düşük gecikme avantajı sunan 5G interneti, kullanıcıların erişimine açıyor. Şirket, yeni tarifeleriyle birlikte ilk defa sınırsız deneyim de sunmaya başlıyor.

    Yeni nesil tarifeler 850 TL’den başlıyor

     Yeni tarifeler, her ay farklı miktarlarda mobil internet, sınırsız konuşma ve mesajlaşma imkanı sağlıyor. Sosyal medya ve mesajlaşma uygulamalarında sınırsız veri kullanımı içeriyor. Müşteriler ayrıca ayda üç kez yurt dışında ek ücret ödemeden tarifelerini kullanabiliyor, tek tuşla özel müşteri hizmetlerine erişebiliyor ve YouTube Premium, Tivibu Go, Muud Premium gibi dijital servislerden ücretsiz faydalanabiliyor. Ayrıca 500 TL hediye çeki (Amazon, Apple Store veya Google Play’de geçerli) veriliyor.

    Tarifeler şu şekilde:

    • Yeni Nesil Prime 50 GB: 50 GB mobil internet, her yöne sınırsız konuşma ve SMS, Instagram, Facebook, YouTube, X’te sınırsız internet, WhatsApp’ta sınırsız mesajlaşma. Fiyatı: 850 TL.
    • Yeni Nesil Prime 75 GB: 75 GB mobil internet, sınırsız konuşma ve SMS, sosyal medya ve WhatsApp’ta sınırsız veri. Fiyatı: 950 TL.
    • Yeni Nesil Prime 100 GB: 100 GB mobil internet, sınırsız konuşma ve SMS, sosyal medya ve WhatsApp’ta sınırsız kullanım. Fiyatı: 1.050 TL.
    • Yeni Nesil Prime 150 GB: 150 GB mobil internet, sınırsız konuşma ve SMS, sosyal medya ve WhatsApp’ta sınırsız kullanım. Fiyatı: 1.250 TL.
    • Yeni Nesil Prime Sınırsız: Sınırsız mobil internet, her yöne sınırsız konuşma ve SMS, WhatsApp’ta sınırsız mesajlaşma. Fiyatı: 1.550 TL.

    Türk Telekom Pazarlama ve Müşteri Deneyimi Genel Müdür Yardımcısı Zeynep Özden, yaptığı açıklamada “Türkiye’nin dijital geleceğini inşa eden Türk Telekom olarak, 1 Nisan itibarıyla başlayacak olan 5G dönemine liderlik ediyoruz. Türk Telekom olarak 5G’deki gücümüzü; güçlü fiber alt yapımızdan, Türkiye’yi saran fiber ağımıza bağlı baz istasyonlarımızdan ve 5G’de müşteri başına en yüksek kapasite kullanım hakkına sahip olmamızdan alıyoruz. Bu gücü müşteri deneyimine yansıtabilme ve Türk Telekom 5G’yi tüm müşterilerimiz için erişilebilir kılma vizyonumuzun bir parçası olarak ise "Herkes için 5G" diyor ve müşterilerimizin ek ücret ödemeden, mevcut tarifeleriyle 5G’den faydalanmalarını sağlıyoruz. 5G’ye bir adım kala, Türk Telekom 5G’den sınır tanımadan faydalanmak isteyen müşterilerimiz için "Yeni Nesil Tarifeleri" hayata geçiriyoruz ve Türk Telekom’da bir ilk olarak Sınırsız Mobil İnternet devrini başlatıyoruz. Sınırsız internetin yanı sıra ayda 3 kez günlük ücret ödemeyen tarifeleri yurt dışında da kullanabilme, tek tuşla özel Müşteri Hizmetleri ve ücretsiz dijital servisler gibi birçok ayrıcalığı da müşterilerimizle buluşturuyoruz. Türkiye’nin dijital geleceğinin mimarı olarak, 5G çağında da öncü rolümüzle teknolojiyi herkesle buluşturmaya ve ülkemizi geleceğe taşımaya devam edeceğiz” dedi.

    Robot din adamı Japonya'da göreve başladı

    Profil resmi
    Conduran 1 gün önce

    ahaha buddadroid

    Profil resmi
    gonuldagi 2 gün önce

    Niye herşeyi yapay zekaya soruyorsun o zaman.

    Profil resmi
    Thomas Anderson 5 gün önce

    dinimizi robotlardan öğrenecek değiliz

    E
    erdogduknn 5 gün önce

    tüm sistemini hırsızlık üzerine kurmuş bir ülkeden bahsediyoruz, şaşırmadım

