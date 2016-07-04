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Teknolojinin yol ile imtihanı "Hangi navigasyonu kullanmalı"

2 yıl
35,4b
1
Mobil Uygulamalar
Kısa Bağlantı Iframe Kodu
Berkan Sezer "berkans"
Video Editörü
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Bayram trafiğinin ilk gününde tatile çıkmak üzere İstanbul'dan yola çıktık. Seyahatimiz boyunca yol durumlarını ve navigasyon uygulamalarının faydalarını sizler için inceledik.


İstanbul'dan tatil için yola çıktık. Osmangazi köprüsünden geçip bağlantı otoyolundan Gemlik'e çıkmaya çalıştık. Daha sonra ise önce Bursa ve sonrasında Marmaris'e devam ettik. Yol boyunca navigasyon uygulamalarını takip ettik. Başkalarının 10 saatte gelebildiği yollara biz sadece 4 saat 30 dakikada vardık. Tüm yaşadıklarımız ve navigasyon uygulamaları ile kazandığımız süreler videomuzda.
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İstan34bul 2 yıl en beğenilen
Onu bunu bilmemde 10 numara anlatım olmuş izlerken hem keyif aldım hemde çok çok güldüm.

Anlatım çok bağlayıcı ve güzel.

İlk defa böyle güzel etkileyici bir anlatım gördüm adam doğallığını vermiş. Hani ara ara yorumlarınız yokmu tam uymuş ben zevkle izledim

Onu bunu bilmemde 10 numara anlatım olmuş izlerken hem keyif aldım hemde çok çok güldüm.Anlatım çok bağlayıcı ve güzel.İlk defa böyle güz...
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Guest-F2673E0F4 2 yıl
Here maps kesinlikle olmalıydı testte
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InViSiBLePLaYeR 2 yıl
İstanbul'da mis gibi araba kirliliği gitti şehir boşaldı trafik yok keşke hep böyle olsa ama nerdeeee...
1 Yanıt Yanıtla +16
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2 Avatar Avatar
plastic_angel 2 yıl
Here maps kötü, istanbul içinde ana yolların yan yollar ile birleşmelerinde çok sıkıntı yaşadım, kilometrelerce zarar uğrattı beni :) tamam arayüzü çok güzel ve kullanışlı ama navigasyon sistemi berbat.
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Dovahkiin 2 yıl
Video gayet eğlenceli ve bilgilendirici olmuş. Elinize sağlık.

Bana 5-6 saatlik yollar bile ne kadar korkutucu geliyor. 19 saat nedir?
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serci244 2 yıl
Google maps candır apple acayip kötü yandex i hiç test etmedim ama video ya gorr fena değil.google üniversite sınavlarında hep hayatimi kurtardı apple yüzünden az daha başka yerlere gidiyordum karsimda 3 yol var apple 2 gösteriyordu gibi saçma sapan şeyler.
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9unkarekoku 2 yıl
Adama helal olsun bi test için 19 saatlik yol yapmış :-)
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mustiabi 2 yıl
Berkan beyin marmarise vardığı sırada biz istanbul büyükçekmeceden yola çıktı. Saat 11 gibi akyakadaydık. Ki arada bayram namazı ve dinlenmelerimiz var.(en az 2 saat) gidiş yolunda navigasyon uygulamaları batırdı sadece yandex te köprü vardı oda köprüden sonra yolu değiştirmeye çalıştı.(trafik olmamasına rağmen) hatta otabanın bir kısmında yolu tanımlayamadığı için aracı ters ters falan götürmeye başladı baya çuvalladı. Dönüş yolunda dalyan izmir 3.5 saat sürdü. izmirde vakit geçirdik gece yola çıkmak için 09.07 de 23:30 da izmirden yola çıktık 7:20 da büyükçekmecedeydik ki 2 saatten falan dinlenme molası verdik. Yollar gayet boştu. Dönüş yolunda google mapse köprü ve yolları eklenmişti. Navigasyon bakımınından sıkıntı yaşamadık.
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DSGNRY 2 yıl
Keşke şu Apple Haritalar Adam olsa da bir uygulama daha silebilsek (Google maps)
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Stand Alone 2 yıl
Maps Here cidden başarılı, bende alışkanlık olduğu için Google Maps kullanıyorum. Bu arada Berkan Sezer'in videoları cidden kaliteli. Bir ekrem71'e bakın bir de şu adama...
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huseyinadukeeee 2 yıl
Telefondaki navigasyon neyinize yetmiyor?
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ufo 2 yıl
O otoban bitse de 3 5 saatte izmire varamazsiniz. Kopru kocaelinin dilovasi mevkiinde. Gidis min 45 dakka(dunki gibi kilit olursa 3 saat kopruye giris icin beklersiniz)
Kopru girisinden izmir 433 km olcak. 100le gitseniz 4.3 saat. Hadi 120 ile gittin. 4 de. Kopruye varisi da ekle.. giselerde bariyer var mecbur duracaksin onu da ekle.
Basarim 200le diyen dangalaklara da eds lerin hizla takildigini tunellerde hiz radari oldugu hatirlatir mutlu gunler dilerim.
Yol bitince cok rahat olacak. Dumduz. Otoban. İyi ki yapildi. Lafim yok. Siyasi bisey de soylemiyorum ama matematik ortada 3 - 3.5 saatte gidemezsiniz ( butun radarlari yerim öküz gibi basarim derseniz ayri)
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20likcivi 2 yıl ufo
ufo
O otoban bitse de 3 5 saatte izmire varamazsiniz. Kopru kocaelinin dilovasi mevkiinde. Gidis min 45 dakka(dunki gibi kilit olursa 3 saat kopruye giris icin beklersiniz)
Kopru girisinden izmir 433 km olcak. 100le gitseniz 4.3 saat. Hadi 120 ile gittin. 4 de. Kopruye varisi da ekle.. giselerde bariyer var mecbur duracaksin onu da ekle.
Basarim 200le diyen dangalaklara da eds lerin hizla takildigini tunellerde hiz radari oldugu hatirlatir mutlu gunler dilerim.
Yol bitince cok rahat olacak. Dumduz. Otoban. İyi ki yapildi. Lafim yok. Siyasi bisey de soylemiyorum ama matematik ortada 3 - 3.5 saatte gidemezsiniz ( butun radarlari yerim öküz gibi basarim derseniz ayri)

Dostum otoban da zaten hız limiti 120 bu yüzden ceza yemezsin ve İstanbul trafiğini hesaba katamazsin çünkü bilemezsin sonuncu olarak adamlar tabi ki otobanin başlangıç noktasını alıyor yani İstanbul içinde harcadığın vakit ayrı. Sonuç olarak 420 km saatte 120 ile gidersen 3.5 saat eder.
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muratilmaz 2 yıl
Here maps den uzak durun derim ben,yandex maps fena sayılmaz.
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