Teknolojinin yol ile imtihanı "Hangi navigasyonu kullanmalı"

Bayram trafiğinin ilk gününde tatile çıkmak üzere İstanbul'dan yola çıktık. Seyahatimiz boyunca yol durumlarını ve navigasyon uygulamalarının faydalarını sizler için inceledik.

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İstanbul'dan tatil için yola çıktık. Osmangazi köprüsünden geçip bağlantı otoyolundan Gemlik'e çıkmaya çalıştık. Daha sonra ise önce Bursa ve sonrasında Marmaris'e devam ettik. Yol boyunca navigasyon uygulamalarını takip ettik. Başkalarının 10 saatte gelebildiği yollara biz sadece 4 saat 30 dakikada vardık. Tüm yaşadıklarımız ve navigasyon uygulamaları ile kazandığımız süreler videomuzda.