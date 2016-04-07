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Teknotel'in Yeni Web Sitesi Yayında!

TEKNOTEL Telekom web sitemiz www.teknotel.com artık yeni yüzü ile yayında! Yeni web sitemiz kurumsal ve daha dinamik arayüzüyle sizlerle buluşuyor. Yeni web sayfamız mobil cihazlar ile de tam uyumlu.
3 yıl
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1
1
Web Siteleri
Ahmet Gözütok
Haber Müdürü
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Teknotel'in Yeni Web Sitesi Yayında!
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Kurumsal ve daha dinamik arayüzüyle sizlerle buluşan web sitemizde Teknotel’in CLOUD, İNTERNET, DATA CENTER ve HOSTING başlıkları altında sunduğu kurumlara özel hizmetleri hakkında bilgilere ulaşabilir, dilerseniz iletişim bölümlerinden bizlerle her an iletişime geçebilirsiniz.

Tablet ve cep telefonlarınız için uygun tasarlanmış arayüz üzerinden kolayca erişebileceğiniz  teknotel.com’dan Cloud Sunucu, Kurumsal Hosting Paketleri, Alan Adı ve Ek Hizmetleri de en hızlı şekilde satın alabilir aynı gün içerisinde servislerden yararlanmaya başlayabilirsiniz.

Ayrıca, TEKNOTEL ile ilgili güncel haberleri, yenilikleri, kampanyaları ve hizmetlerimizi takip edebilmek için web sayfamızın altında yer alan bizden haber alın bölümüne e-posta adresini bırakmanız yeterli.

Sizi web sitemizi ziyaret etmeye bekliyoruz. www.teknotel.com


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canocan_07 3 yıl
Bu ne saçma bir haberdir yahu. Bu kadar mı paragöz oldunuz.
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