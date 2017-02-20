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Telefonu için VR gözlüğü olanlara uygulama önerileri

2 yıl
24,1b
1
Cep Telefonu Diğer
Kısa Bağlantı Iframe Kodu
Burak Şolt
Video Editörü
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Telefonlarınızla kullanabileceğiniz VR kasklar oldukça ucuzladı. Hatta Alcatel IDOL 4 gibi modellerle birlikte ücretsiz olarak dahi veriliyorlar. Bu videomuzda telefon ve kaskla yapılabilecekler var


VR, Virtual Reality, Türkçesiyle sanal gerçeklik şüphesiz görüntüleme teknolojileri arasında günümüzün en popüleri, stüdyolar ve bağımsız içerik üreticilerin VR içerikler konusundaki yatırımları, dolayısıyla daha çok içerikle beraber popülerliği katlanarak devam edecek gibi.

Sanal gerçekliği bilgisayar üzerinden deneyimlemek masraflı bir iş, yeni olmaları dolayısıyla pahalı VR gözlükler, bir de bu gözlükleri besleyebilecek güçte bir kasa toplayayım derken yaklaşık 10 bin liralık bir maliyetle karşılaşıyorsunuz. Bilgisayar çözümü VR gözlükler kadar geniş açılı ve net olmasa da bu deneyimi yaşamanın bir yolu var, o da günlük yaşamımızın bir parçası olan telefonlarımızın ekranı ve bu ekranlardan faydalanan bir gözlük.

Elimizde Alcatel IDOL 4’ün kendisi ve yenilikçi kutusu, VR gözlüğü var. Telefonun içinden çıktığı bu kutu aslında bir VR gözlük. Lens odak ayarı olmadığı için gözlüklü bir kullanıcıysanız gözlükle beraner kullanıyorsunuz, kafa bandıyla da kafanıza iyice oturtuyorsunuz.

Şimdi bu gözlükle neler yapabileceğinize bakalım biraz. Oyun, evet VR sektörünün gelişmesindeki en büyük rolü oyunlar oynuyor zira oyuncular, kendilerini oyunların içindeymiş gibi etraflarını görüp, kendilerini o atmosferin içerisinde hissetmek istiyorlar. Alcatel’in hem kendi VR mağazası hem de Google Play’de seçenek bol, günlük eğlence odaklı oyunlar bu tür gözlüklerde en oynanası oyunlar şahsen, oturarak veya ayakta oyun atmosferini yaşayabiliyorsunuz.

Korku, YouTube’daki 360 derece videolar ve uygulama marketlerinde en çok korku türünde içerik görüyoruz. Bu tür kişiyi görsel ve işitsel anlamda ciddi anlamda etkiliyor. Kısa film üreticileri, küçük stüdyolar veya büyük yapımcılar olsun, elinizdeki gözlüğün görüş açısı geniş ve kullandığınız telefondaki ekranın piksel yoğunluğu yüksek olunca sanal gerçekliği dolu dolu yaşayabiliyorsunuz böyle içeriklerde.

Gezmek, farklı yerleri görmek zaman ve para isteyen şeyler, VR, yani sanal gerçeklik ise birebir yaşatmıyor belki ama görmeyi istediğiniz yerler hakkında merağınızı da bir nebze gidermiyor değil. Mesela Abant gölü, çoğumuz duymuşuzdur ama tam olarak nasıl bir yer olduğunu şahsen tasavvur edememiştim, gördüğünüz üzere tertemiz bir göl ve etrafındaki yoğun yeşil bitki örtüsü, gerçekten hoş görünüyor, dediğim gibi birebir gidip görmek gibi değil ama “buraya gidilebilir” fikrini edinmek için yeterli görünüyor.

İşin bir de eğitim ve bilimsel tarafı var. Ay ve Mars’ı ele alalım, elimizde yazılı, basılı, görselli, videolu bir sürü içerik var belki ama o atmosferin içerisinden bir gözle deneyimlemek farklı. VR işte burada sadece bir eğlence aracı olmaktan çıkıyor, Ay ve Mars’ın yüzeyi, coğrafi yapısı, o gezegenlerden dünyanın nasıl göründüğü konusunda en azından bir fikir sahibi olabiliyorsunuz. Daha da açılıp güneş sistemindeki gezegenlerin konumları, görünümleri ve haklarındaki bilgilere sesli bir biçimde de erişebiliyorsunuz. Uzay eğitim alanındaki örneklerden sadece biri, öğretilebilecek her şey sanal gerçeklik için bir malzeme.

Ekstrem sporlar, kişisel ya da maddi sebepler olabilir, fiziksel anlamda bu tür sporları yapamıyor olabilir veya sadece “acaba nasıl bir şey?” diye merak ediyor olabilirsiniz, VR bu merağınızı bir miktar giderebilir. Mesela hava dalışı, özel kıyafetlerle, yamaçlardan, serbest dalış yapılabilecek her yerden heyecan dolu bir deneyimi yaşamak veya bir formula aracında, sürücünün gözünden bir pisti turlamak, birebir deneyimlemek gibi değil elbette ama nasıl bir heyecan yaşanabileceğini görmek bile güzel.
VR, virtual reality, yani sanal gerçeklikle üretilebilecek, görsel içeriğin haddi hesabı yok, lakin henüz tüketilebilecek o kadar içerik yok. Bu videonun çekildiği tarih itibarıyla sanal gerçekliği tam anlamıyla yaşamak ciddi para isteyen bir şey. Telefonunuzun ekranı ve uyumlu bir sanal gerçeklik gözlüğüyle bir HTC Vive veya Oculus Rift’teki netliği, görüş açılarını ve deneyimi yakalayamıyorsunuz belki ama neler vaat ettikleri konusunda iyi bir fikir edinebiliyor, içeriğine göre keyifli anlar yaşayabiliyorsunuz, durum böyle olunca rahatlıkla sanal gerçekliğe yatırım yapan üreticilerin ve telefonların önünün açık olduğunu söyleyebilirim.

Böylelikle bir videomuzun daha sonuna gelmiş olduk, bir sonraki videoda görüşmek üzere hoşçakalın.

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2 Avatar Avatar
DH Misafiri 2 yıl
Sanal gerçeklik gözlükleri hakkında bir sorum var. Bu gözlükleri monoküler bireyler yani bir gözü görmeyen veya bir gözünde görme kaybı olan kişiler kullanabilir mi?
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fikrettekmen 2 yıl
Samsung VR + (oculus) gözlük kullananlar için tavsiyem var ancak İnternette resmini veya tanıtımını göremedim ama Oculus uygulamalar ekranına Roller Coaster yazarsanız kolayca indirebilirsiniz, uygulama 10 numara gerçekten içindeymişsiniz hissi veriyor. Yalnız midesi olur olmaz herşeye bulanan arkadaşlar indirmesin

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BlackLead 2 yıl
kardeş şu oyunların uygulamaların adlarını da versenize bu ne böyle ?? Ne yapacağımızı bizde biliyoruz zaten uygulama adı oyun adı lazım.
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WarSaw 2 yıl
bence traş
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shadowtr 2 yıl
Burak niye Mesut Çevik gibi anlatıyorsun. Kendi tarzını yansıtsan daha hoş olur bence.
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slayshot 2 yıl
İyide hani öneri? VR gözlüğü olan kişiler zaten bu düşüncelerle satın alıyor, en azından %90ı. 4 dakika 33 saniye uygulama ismi vereceksiniz diye bekledim. "Bomboş bir video"dan daha ileriye gidemez malesef yorumum.
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Rensjem 2 yıl
Vr Player Pro
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feiter 2 yıl
Video ölmüş.
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nefendim 2 yıl
Şolttttt ve gol :D
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umitsayman 2 yıl
uygulama adı göremedim???
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