Temmuz ayında 5 milyon iPad 2 üretilecek

Haziran ayıyla birlikte sona eren 2011 mali yılı 3.çeyreğin ekonomik verilerini 26 Temmuz'da açıklayacak olan Apple, Digitimes'ın haberine göre, Temmuz ayında 5 milyon adet iPad 2 üretimi gerçekleştirecek.

Geçtiğimiz ay üretilen iPad 2 olduğunu iddia eden Digitimes, haberinde, Cando, Sintek Photronic, Chimei Innolux, TPK Holding ve Wintek'in bu ay 5 milyon dokunmatik sensör tedarik edeceğini ifade etti.

Apple, resmi açıklamasına göre, 2011 mali yılının 2.çeyreğinde 4.7 milyon adet iPad satışı gerçekleştirmeyi başarmıştı.