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Temmuz ayında 5 milyon iPad 2 üretilecek

7 yıl
5,7b
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3
iPad
Shady
Haber Editörü
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Haziran ayıyla birlikte sona eren 2011 mali yılı 3.çeyreğin ekonomik verilerini 26 Temmuz'da açıklayacak olan Apple, Digitimes'ın haberine göre, Temmuz ayında 5 milyon adet iPad 2 üretimi gerçekleştirecek.

Geçtiğimiz ay üretilen iPad 2 olduğunu iddia eden Digitimes, haberinde, Cando, Sintek Photronic, Chimei Innolux, TPK Holding ve Wintek'in bu ay 5 milyon dokunmatik sensör tedarik edeceğini ifade etti.

Apple, resmi açıklamasına göre, 2011 mali yılının 2.çeyreğinde 4.7 milyon adet iPad satışı gerçekleştirmeyi başarmıştı.


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séquestre 7 yıl
Hadi bakalım ..
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hardtracker 7 yıl
harbinur
bu arada beklenen tarayici tabanli jailbreak cikti.www.jailbreakme.com

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hardtracker 7 yıl
bu arada beklenen tarayici tabanli jailbreak cikti.
www.jailbreak.com
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