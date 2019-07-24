Tencent, retro oyun akışı hizmeti Antstream'e yatırım yaptı

Oyun akışı hizmetleri, endüstrinin bir sonraki büyük işi olarak gösteriliyor ve şirketler artık bu yöne yatırımlarını kaydırmış durumdalar. Bunun son örneği ise retro oyun akışı hizmeti Antstream Arcade'e yatırım yapan Tencent diyebiliriz.

Birçok şirket yatırım yaptı

Kickstarter kampanyası tarafından finanse edilen Antstream Arcade, dünyanın en çok satan bilgisayarları Commodore 64 ve Amiga gibi efsaneleşmiş makinelerde popüler olan 2 binden fazla retro klasiğini, aylık abonelik şeklinde kullanıcılara sunuyor. Şimdilik İngiltere'de faaliyet gösteren şirket bu hizmeti aylık 12.5 dolar veya tüm yıl abone olmak şartıyla ayda 9.9 dolardan kullanıcılarına sunuyor. Yapılan açıklamalara göre de bu yıl ABD'de hizmete başlayacak. Tam Boyutta Gör Başlangıçta birkampanyası tarafından finanse edilen Antstream Arcade, dünyanın en çok satan bilgisayarlarıvegibi efsaneleşmiş makinelerde popüler olanretro klasiğini, aylık abonelik şeklinde kullanıcılara sunuyor. Şimdilik'de faaliyet gösteren şirket bu hizmeti aylık 12.5 dolar veya tüm yıl abone olmak şartıyla ayda 9.9 dolardan kullanıcılarına sunuyor. Yapılan açıklamalara göre de bu yıl'de hizmete başlayacak.

https://www.cnbc.com/2019/07/22/netflix-for-retro-games-chinas-tencent-leads-investment-in-antstream.html

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Sistemde yer alan buarkadaşlar arasında oynanabileceği gibi, dünya çapındaki diğer oyuncular arasında da oynanabiliyor. Şirketin şimdiye kadarveşirketlerinden finans desteği aldığı belirtilirken, son yatırımın ise Çinli dev şirket'ten geldiği ifade edildi. Antstream Arcade CEO'su'ın konuyla ilgili açıklaması ise şu şekilde: "Tencent'in yolculuğumuza bu kadar erken yatırım yaparak potansiyelimizi anladığı için gerçekten ayrıcalıklıyız. Tencent ailesinin bir parçası olmaktan gurur duyuyoruz."