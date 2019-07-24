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Tencent, retro oyun akışı hizmeti Antstream'e yatırım yaptı

Bu yıl ABD'ye gelecek olan ve klasikleşmiş oyunların modern cihazlarda oynanmasını sağlayan retro oyun akışı hizmeti Antstream Arcade, Çinli teknoloji devi Tencent'ten önemli bir yatırım aldı.
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Uğur Seven
Teknoloji Editörü
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Oyun akışı hizmetleri, endüstrinin bir sonraki büyük işi olarak gösteriliyor ve şirketler artık bu yöne yatırımlarını kaydırmış durumdalar. Bunun son örneği ise retro oyun akışı hizmeti Antstream Arcade'e yatırım yapan Tencent diyebiliriz.

Birçok şirket yatırım yaptı

Başlangıçta bir Kickstarter kampanyası tarafından finanse edilen Antstream Arcade, dünyanın en çok satan bilgisayarları Commodore 64 ve Amiga gibi efsaneleşmiş makinelerde popüler olan 2 binden fazla retro klasiğini, aylık abonelik şeklinde kullanıcılara sunuyor. Şimdilik İngiltere'de faaliyet gösteren şirket bu hizmeti aylık 12.5 dolar veya tüm yıl abone olmak şartıyla ayda 9.9 dolardan kullanıcılarına sunuyor. Yapılan açıklamalara göre de bu yıl ABD'de hizmete başlayacak.
Tencent, retro oyun akışı hizmeti Antstream'e yatırım yaptı
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Sistemde yer alan bu retro oyunlar arkadaşlar arasında oynanabileceği gibi, dünya çapındaki diğer oyuncular arasında da oynanabiliyor. Şirketin şimdiye kadar Riot Games, Epic Games, Activision Blizzard, Ubisoft, Supercell ve Paradox Interactive şirketlerinden finans desteği aldığı belirtilirken, son yatırımın ise Çinli dev şirket Tencent'ten geldiği ifade edildi. Antstream Arcade CEO'su Steve Cottam'ın konuyla ilgili açıklaması ise şu şekilde: "Tencent'in yolculuğumuza bu kadar erken yatırım yaparak potansiyelimizi anladığı için gerçekten ayrıcalıklıyız. Tencent ailesinin bir parçası olmaktan gurur duyuyoruz."

https://www.cnbc.com/2019/07/22/netflix-for-retro-games-chinas-tencent-leads-investment-in-antstream.html Yorum Yaz
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