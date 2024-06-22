Tam Boyutta Gör Apple, geçen yıl Avrupa Birliği Dijital Pazarlar Yasası'nın (DMA) yürürlüğe girmesinin ardından App Store'da oyun akışı hizmetlerinin kapısını açtı. Ancak önümüzdeki hafta iOS ve iPadOS'a gelecek bu tür ilk hizmet, sıkı retro oyunculara hitap edecek.

iPhone'da retro oyun oynamak kolaylaşıyor

Halihazırda Xbox, Windows, Android ve Amazon cihazları gibi çeşitli platformlarda mevcut olan Antstream, aralarında Missile Command, Sam & Max Hit the Road, Asteroids ve Super'in de bulunduğu isteğe bağlı olarak oynanabilen 1.300'den fazla retro oyundan oluşan bir kataloğa sahip.

Artık Apple'ın mobil cihazları için, PlayStation Portable'a odaklanan RetroArch, Delta ve PPSSPP dahil olmak üzere birçok mükemmel retro oyun emülatörü mevcut. Antstream, Evercade oyun konsolları serisine benzer, yasal olarak lisanslı retro oyunlardan oluşan bir kütüphaneye sahip. Böylece kullanıcıların kendi oyun konsollarını bulmak için web'in karanlık köşelerini ziyaret etmelerine gerek kalmayacak.

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Antstream hizmeti aracılığıyla sunulan 1.300'den fazla oyunla bile gerçekten oynamak isteyeceğiniz bir şey bulmak için biraz araştırma yapmanız gerekebilir. 27 Haziran'da App Store'da kullanıma sunulduktan sonra sınırlı bir süre için abonelikler ayda 3,99 ABD dolarına veya yılda 29,99 ABD dolarına indirilecek. Bu, Antstream'in genellikle ücretlendirdiği aylık 4,99 ABD doları veya yıllık 39,99 ABD dolarından biraz daha ucuz.

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Yüzlerce lisanslı retro oyunu ilk kez Apple cihazlarda olacak