Yüzlerce lisanslı retro oyunu ilk kez Apple cihazlarda olacak

iPhone'da retro oyun oynamak kolaylaşıyor
Halihazırda Xbox, Windows, Android ve Amazon cihazları gibi çeşitli platformlarda mevcut olan Antstream, aralarında Missile Command, Sam & Max Hit the Road, Asteroids ve Super'in de bulunduğu isteğe bağlı olarak oynanabilen 1.300'den fazla retro oyundan oluşan bir kataloğa sahip.
Artık Apple'ın mobil cihazları için, PlayStation Portable'a odaklanan RetroArch, Delta ve PPSSPP dahil olmak üzere birçok mükemmel retro oyun emülatörü mevcut. Antstream, Evercade oyun konsolları serisine benzer, yasal olarak lisanslı retro oyunlardan oluşan bir kütüphaneye sahip. Böylece kullanıcıların kendi oyun konsollarını bulmak için web'in karanlık köşelerini ziyaret etmelerine gerek kalmayacak.
Antstream hizmeti aracılığıyla sunulan 1.300'den fazla oyunla bile gerçekten oynamak isteyeceğiniz bir şey bulmak için biraz araştırma yapmanız gerekebilir. 27 Haziran'da App Store'da kullanıma sunulduktan sonra sınırlı bir süre için abonelikler ayda 3,99 ABD dolarına veya yılda 29,99 ABD dolarına indirilecek. Bu, Antstream'in genellikle ücretlendirdiği aylık 4,99 ABD doları veya yıllık 39,99 ABD dolarından biraz daha ucuz.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.