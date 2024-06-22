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    Anlık Bildirim

    Yüzlerce lisanslı retro oyunu ilk kez Apple cihazlarda olacak

    Dünyanın en büyük klasik oyun koleksiyonuna sahip olan Antstream Arcade, 27 Haziran'da Atari, Amiga ve Nintendo konsollarından 1.300'ün üzerinde retro oyunla App Store'da satışa sunulacak.
    Yüzlerce lisanslı retro oyunu ilk kez Apple cihazlarda olacak Tam Boyutta Gör
    Apple, geçen yıl Avrupa Birliği Dijital Pazarlar Yasası'nın (DMA) yürürlüğe girmesinin ardından App Store'da oyun akışı hizmetlerinin kapısını açtı. Ancak önümüzdeki hafta iOS ve iPadOS'a gelecek bu tür ilk hizmet, sıkı retro oyunculara hitap edecek.

    iPhone'da retro oyun oynamak kolaylaşıyor

    Halihazırda Xbox, Windows, Android ve Amazon cihazları gibi çeşitli platformlarda mevcut olan Antstream, aralarında Missile Command, Sam & Max Hit the Road, Asteroids ve Super'in de bulunduğu isteğe bağlı olarak oynanabilen 1.300'den fazla retro oyundan oluşan bir kataloğa sahip.

    Artık Apple'ın mobil cihazları için, PlayStation Portable'a odaklanan RetroArch, Delta ve PPSSPP dahil olmak üzere birçok mükemmel retro oyun emülatörü mevcut. Antstream, Evercade oyun konsolları serisine benzer, yasal olarak lisanslı retro oyunlardan oluşan bir kütüphaneye sahip. Böylece kullanıcıların kendi oyun konsollarını bulmak için web'in karanlık köşelerini ziyaret etmelerine gerek kalmayacak.

    Antstream hizmeti aracılığıyla sunulan 1.300'den fazla oyunla bile gerçekten oynamak isteyeceğiniz bir şey bulmak için biraz araştırma yapmanız gerekebilir. 27 Haziran'da App Store'da kullanıma sunulduktan sonra sınırlı bir süre için abonelikler ayda 3,99 ABD dolarına veya yılda 29,99 ABD dolarına indirilecek. Bu, Antstream'in genellikle ücretlendirdiği aylık 4,99 ABD doları veya yıllık 39,99 ABD dolarından biraz daha ucuz.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Exadious 2 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 3 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.

    Profil resmi
    emrahmt 4 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 5 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 5 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 6 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 7 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 7 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 8 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 9 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 9 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 9 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 10 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 10 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 10 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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