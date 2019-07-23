Google kullanıcıların "yüz verilerini" 5 dolara satın alıyor

Yüz tanıma teknolojisi kullanan herhangi bir yazılım, onu çalıştıran yapay zekayı (AI) düzgün bir şekilde eğitmek için yeterli miktarda veriye ihtiyaç duyar. Veri toplamak Google'ın her zaman açık ara önde olduğu bir konu ancak şirket yaklaşmakta olan Pixel 4 akıllı telefonunun yüz tanıma özelliğini geliştirmek için farklı yöntemlere de başvurmuş durumda.

5 dolarlık hediye kartı

ZDNet'in haberine göre Google ülke genelindeki halka açık alanlarda saha elemanlarını çalıştırıyor ve bu görevliler, insanlara Google'ın yeni bir yüz tanıma teknolojisi üzerinde çalıştığını ve bu teknolojiyi geliştirmek için yüz tanıma verileri topladıklarını belirtiyorlar. Karşılığında sundukları şey ise hediye kartı.

https://www.zdnet.com/article/google-bought-my-friends-face-for-5/

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Google çalışanlarının bu teklifini kabul eden insanlaraveya'ta kullanılmak üzerehediye kartı veriliyor. Bu aşamadan sonra teklifi kabul edenlerin yüzleriprototipi de olabileceği düşünülen bir akıllı telefonla her açıdan görüntüye alınarak. Google'ın Pixel 4 telefonlarda kullanılmak üzerebenzeri bir yüz tanıma teknolojisi geliştirdiğine dair raporlar yayınlanmıştı. Şirketin, sokaktaki insanlarınihtiyaç duymasının nedeni olarak da bu gösteriliyor.