Google kullanıcıların "yüz verilerini" 5 dolara satın alıyor

Teknoloji Editörü
Yüz tanıma teknolojisi kullanan herhangi bir yazılım, onu çalıştıran yapay zekayı (AI) düzgün bir şekilde eğitmek için yeterli miktarda veriye ihtiyaç duyar. Veri toplamak Google'ın her zaman açık ara önde olduğu bir konu ancak şirket yaklaşmakta olan Pixel 4 akıllı telefonunun yüz tanıma özelliğini geliştirmek için farklı yöntemlere de başvurmuş durumda.
5 dolarlık hediye kartı
ZDNet'in haberine göre Google ülke genelindeki halka açık alanlarda saha elemanlarını çalıştırıyor ve bu görevliler, insanlara Google'ın yeni bir yüz tanıma teknolojisi üzerinde çalıştığını ve bu teknolojiyi geliştirmek için yüz tanıma verileri topladıklarını belirtiyorlar. Karşılığında sundukları şey ise hediye kartı.Google çalışanlarının bu teklifini kabul eden insanlara Amazon veya Starbucks'ta kullanılmak üzere 5 dolarlık hediye kartı veriliyor. Bu aşamadan sonra teklifi kabul edenlerin yüzleri Pixel 4 prototipi de olabileceği düşünülen bir akıllı telefonla her açıdan görüntüye alınarak kaydediliyor. Google'ın Pixel 4 telefonlarda kullanılmak üzere Face ID benzeri bir yüz tanıma teknolojisi geliştirdiğine dair raporlar yayınlanmıştı. Şirketin, sokaktaki insanların yüz verilerine ihtiyaç duymasının nedeni olarak da bu gösteriliyor.
https://www.zdnet.com/article/google-bought-my-friends-face-for-5/ Yorum Yaz Paylaş Tweetle