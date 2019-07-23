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Google kullanıcıların "yüz verilerini" 5 dolara satın alıyor

Teknoloji devi Google, yaklaşmakta olan akıllı telefon modeli Pixel 4'ün yüz kilidi özelliğini geliştirmek için, kullanıcıların yüz verilerini 5 dolarlık hediye kartı karşılığında satın alıyor.
2 sa.
5,2b
212
8
Cep Telefonları
Uğur Seven
Teknoloji Editörü
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Yüz tanıma teknolojisi kullanan herhangi bir yazılım, onu çalıştıran yapay zekayı (AI) düzgün bir şekilde eğitmek için yeterli miktarda veriye ihtiyaç duyar. Veri toplamak Google'ın her zaman açık ara önde olduğu bir konu ancak şirket yaklaşmakta olan Pixel 4 akıllı telefonunun yüz tanıma özelliğini geliştirmek için farklı yöntemlere de başvurmuş durumda.

5 dolarlık hediye kartı

ZDNet'in haberine göre Google ülke genelindeki halka açık alanlarda saha elemanlarını çalıştırıyor ve bu görevliler, insanlara Google'ın yeni bir yüz tanıma teknolojisi üzerinde çalıştığını ve bu teknolojiyi geliştirmek için yüz tanıma verileri topladıklarını belirtiyorlar. Karşılığında sundukları şey ise hediye kartı.
Google çalışanlarının bu teklifini kabul eden insanlara Amazon veya Starbucks'ta kullanılmak üzere 5 dolarlık hediye kartı veriliyor. Bu aşamadan sonra teklifi kabul edenlerin yüzleri Pixel 4 prototipi de olabileceği düşünülen bir akıllı telefonla her açıdan görüntüye alınarak kaydediliyor. Google'ın Pixel 4 telefonlarda kullanılmak üzere Face ID benzeri bir yüz tanıma teknolojisi geliştirdiğine dair raporlar yayınlanmıştı. Şirketin, sokaktaki insanların yüz verilerine ihtiyaç duymasının nedeni olarak da bu gösteriliyor.

https://www.zdnet.com/article/google-bought-my-friends-face-for-5/ Yorum Yaz
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profecco 2 sa. en beğenilen
Güzelliğin 5 para etmez şu bendeki yüz verin olmasa.
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DH Misafiri 1 sa.
Saf mısınız siz fotoğrafınızı da fişletiyorsunuz. Adam zaten isminizi, adresinizi, arkadaşlarınızı, konumunu biliyor, yüzünü de ver, olsun bitsin?
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Yamyam Ceset 1 sa. yeni yorumcu DH Misafiri
ben dnalarimi irk testi ayagina amerikaya gonderdim poku yediniz ilerde abd bu bilgilerden yararlanip hepimizin dna haritasini cikartacak abdlileri oldurmeyen ama turkleri zehirleyen ilac yapip havadan fis fis puskurtecek uzerinize hehahahahaha
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Spider_hip 1 sa.
Yüz vermemek lazım bunlara.
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OverClocK1ng 1 sa.
Al, yüzümü de al. Başka ne istersin? Bi donumuz kaldı.
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ercmaster 2 sa.
Bak depolamıyoruz, herşey yasal, biz bile parayla alıyoruz. Cümlesinin reklamıdır. Yedik mi? He he yedik..
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yorumculuklar 2 sa.
Google'ın böyle bir şeye ihitiyacı mı var ya bana haber fazla sahte geldi, Google ile bağdaşmasını anlamlandıramadım. Google Fotoğraflar'da milyonlarca insan zaten paylaşıyor yüz verisini. Belki özel bir sensörün algılama yöntemini geliştirmek için yapıyorlar heralde.
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alaz1903 2 sa. yorumculuklar
Öncelikle yüz verileri fotoğraf değildir ve haber de sahte değildir.
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profecco 2 sa. en beğenilen
Güzelliğin 5 para etmez şu bendeki yüz verin olmasa.
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