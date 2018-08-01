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Tesettür abiyelerde hangi renkler yeni sezonda moda?

Güzel bir tesettür abiye modeli tercih gerçekleştirilirken elbette farklı çeşitleri altında seçim yapmanın önemi çok büyüktür. Tesettür abiye satın alırken nelere dikkat edilmelidir?
9 ay
564
1
Web Siteleri
Yusuf Akbaş
Yazar
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Güzel bir tesettür abiye modeli tercih gerçekleştirilirken elbette farklı çeşitleri altında seçim yapmanın önemi çok büyüktür. Fakat burada asıl önemli etkenlerden biri şüphesiz model ile birlikte uyum sağlayacak harika rengidir. Tüm hanımların kendi ten rengi ile hoş bir izlenim oluşturacak, gardıroplarda farklı giysiler ile birlikte güzel bir kombin yaratacak ve ayrıca modeliyle tarzı ederim oluşturacak renk kapsamındaki abiyeler mutlaka tercih edilmelidir. O yüzden geçen seneye oranla moda uzmanları daha zengin bir renk kapsamında abiye modellerini, birbirinden güzel desenli aksesuar seçenekleri eşliğinde piyasaya sunulmuş durumdadır. Uygun fiyatlar dahilinde ve kaliteli kumaş yapısı altında yaz aylarında terleme veya hiçbir rahatsızlık hissetmeden güven içerisinde şık bir izlenim altında bu abiyeler tercih edilebilir.

Yeni sezonda tercih edebilecek harika renkler ile abiyeler

Birbirinden farklı model seçenekleri dahilinde ve harika desen ile atışmalar kapsamında hazırlanmış abiye çeşitleri, aynı zamanda muhteşem renkleri altında da bu yıl ön plana çıkıyor. Özellikle petrol mavisi ve krem rengi ile birlikte gül kurusu gibi seçenekler harika bir izlenim yaratıyor. Diğer taraftan gri, fuşya rengi ve somon ile birlikte pudra; mint ya da İndigo gibi renkler de birçok değişik model yapısı altındaki abiyeler eşliğinde tercih edilebilir. Tabii her sene hanımları mutlaka tercih ettiği renkler arasında siyah ve beyaz renkli abiyeler de güzel bir izlenim ortaya çıkarıyor. Bütün bunlar haricinde mürdüm, mor ya da lacivert ile bebe mavisi kapsamında da hanımlar kendi zevklerine bağlı kalarak güzel bir abiye seçimi yapabilirler.

Tüm hanımlara yakışacak harika abiye çeşitleri

Tabii güzel bir model ve renk ile birlikte uyum sağlamış abiyesi seçenekleri tercih ederken, mutlaka bu konuda hanımlar kendi ten rengine çok dikkat etmelidir. Diğer taraftan değişik aksesuar seçenekleri ile birlikte renk konusunda uyum sağlayacak, farklı seçenekler ile kombin yaratacak abiyelerin de tercih edilmesi önemlidir. Uygun fiyat seçenekleri ve özel malzeme yapısı kapsamında harika abiye modelleri yeni sezon eşliğinde tüm hanımları bekliyor. Üstelik bu uygun bütçe dahilinde birden fazla abiye satın alarak gardıroplar doldurulabilir.

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