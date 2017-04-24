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Tesla Model X'in kapısı açılmadı sürücüler ölümle burun buruna geldi

Şubat ayında Çin'de gerçekleşen kazada, Tesla Model X sahibi aracın arka kapılarının açılmadığını ve ölümün kıyısında döndüklerini söyleyerek Tesla'dan 1 milyon dolarlık tazminat talebinde bulundu.
2 yıl (Son Güncelleme: 2 yıl)
4,1b
1
24
Otomobil Teknolojileri
Furkan Babur
Yazar
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Tesla Model X'in kapısı açılmadı sürücüler ölümle burun buruna geldi
 

ABD'nin en değerli otomobil üreticisi olan Tesla, otonom araç sektörünün en önemli oyuncusu konumunda ancak yine de zaman zaman Tesla marka otomobillerin kazalarına ve bu kazalar sonucunda araç sahiplerini şirkete açtığı davalara şahit olabiliyoruz. Bir araç sahibi tarafından Tesla'ya açılan son dava ise otonom teknolojisi ile ilgili değil. Araç sahibinin iddiasına göre Model X'in martı kanat kapıları gerektiği gibi çalışmadı ve aracın içindekiler ölümden döndü.


Geçtiğimiz şubat ayında Çin'de gerçekleşen kazada saatte 75 kilometre hızla giden Model X'in sürücüsü bir anda kontrolü kaybedince araç 180 derece döndü ve yoldaki başka bir otomobile çarparak durabildi. Çarpmanın etkisiyle aracın ön kısmı yanmaya başlayınca aracın içindeki sürücü ve arka koltuktaki araç sahibi ve sevgilisi bataryanın patlayacağından endişe etti ve kapıları açarak çıkmaya çalıştı. Bu esnada öndeki kapılar sorunsuzca açılırken arkada bulunan martı kanatı kapılar açılmadı ve arka koltuktaki kişiler de aracı ön kapıdan terk etmek zorunda kaldı.


''Kaza Rüyalarıma Giriyor'' 

Olayın üstünden 2 aydan uzun bir süre geçse de o korku dolu dakikaları aklından çıkaramadığını söyleyen araç sahibi Tesla'dan 1 milyon dolarlık tazminat talebinde bulundu. Kapıların açılmaması nedeniyle ölümle burun buruna geldiğini belirten araç sahibi fiziksel yaralanmalardan ziyade yaşadığı psikolojik travmaya dikkat çekti ve kazanın hala rüyalarına girdiğini söyledi.


Tazminat talebinin ardından Tesla da hemen bir açıklama yaptı. İlk olarak sürücü ve yolcuların hayatının tehlikede olmadığını belirten Tesla, kazanın yüksek bir hızda gerçekleştiğini ve böylesine bir kazada benzin depolu araçlardaki yanma/patlama ihtimalinin elektrikli araçlardan daha yüksek olduğunun altını çizdi. Model X'in arka kapılarında acil çıkış düğmesi bulunduğunu da açıklayan Tesla, 1 milyon dolarlık tazminatı kabul edemeyeceklerini dile getirdi.


Yetkililer ve Tesla kazayla ilgili araştırmalarını hala sürdürürken araç sahibinin tazminat talebini mahkemeye taşıması bekleniyor.

https://electrek.co/2017/04/23/tesla-model-x-fire-crash-falcon-wing-doors-stuck/ Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
***Leopard*** 2 yıl en beğenilen
Adam şu an başka şeylerle meşgul , ilişmeyin

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2 Yanıt Yanıtla +51
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melrock 2 yıl
çarpışmalı kaza sonrası kapısı açılmayan her araç sürücüsü otomobil firmalarına dava açsa ohohohoho.... zaten kurtarma ekipleri de hidrolik kesici ve açıcıları spor olsun diye bulundurup , kullanıyorlar.
çarpışmalı kaza sonrası kapısı açılmayan her araç sürücüsü otomobil firmalarına dava açsa ohohohoho.... zaten kurtarma ekipleri de hidrolik kesici ve açıcıları...
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Yanıtla +27
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OverClocK1ng 2 yıl
Meyve veren ağacı taşlarlar. Böyle bir olayın insanların paraya çok ihtiyacı olan Çin'de olması benim midemi bulandırıyor. Adam doğru söylemiyor olabilir. Zira Çin'de son zamanlarda giden arabaların önüne atlayıp, araba kendisine çarptı diyerek para isteyen, dava açarım diyen insanlar var. Bu da onlardan olabilir...
424.000 tane sonuç çıkıyor olması doğruluyor: google.com.tr/...
Bu da tek videoda bir sürü atlayan: dailymotion.com/...
Meyve veren ağacı taşlarlar. Böyle bir olayın insanların paraya çok ihtiyacı olan Çin'de olması benim midemi bulandırıyor. Adam doğru söylemiyor olabilir. Zira ...
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1 Yanıt Yanıtla +14
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BlindGuardianNN 2 yıl
zorlamı aldınız
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WarSaw 2 yıl
kaza rüyalarına giriyormuş :))) peki hiç daha önce 1milyon dolar rüyalarına giriyormuydu gravat
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kadirirdem 2 yıl
Bu tarz haberlere inanasım gelmiyor nedense firmaya oyun oynuyorlar gibi geliyor bana...
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tahir40 2 yıl
İnsanların tazminat almak için kendilerini lüks araçların önüne attığı hatta ailem para alsın diye intihar ettiği, insan hayatının çok bol olduğundan hiç bi kıymeti olmadığı bi ülkede çok inandırıcı gelmiyor bana :)
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kayra39 2 yıl
Çaprazdan görünce makyajlı linea zannetim.
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DigitalWorld 2 yıl
Gözlüklerimi takmam lazım.
Yanma kısmını nasıl görmedim ya.
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DigitalWorld 2 yıl
Şimdi benim anlamadığım. Herhangibir araç ile saatte 75km hız ile giderken 180 derece dönüp başka bir araca çarpınca kapılar sıkışmıyor mu?
Ne lüks araçlar gördük kapıları sıkışmış. Öyle bir şey sık sık olmasa bu kurtarma ekiplerinde çelik kesici makaslar ne arıyor? :D
Ki acil çıkış butonu da varmış.
Bu arada bu görsel bu habere ait değil.
Yani sonuçta araç yanmamış anladığım kadarı ile. Adamlar paniklemiş kapıyı açmayı becerememişler. Ya da araba 180 derece döndüğünde karşı şeritten gelen araba ile yan yana durmuşlardır doğal olarak diğer araca dayalı olan kapı açılmamıştır.
Ulan işe bak. O kadar akıllı araba ile git kaza yap. Sonra tazminat iste. Yok arkadaş çinliler de amerikalılar gibi başladı.
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Hemican 2 yıl DigitalWorld
DigitalWorld
Şimdi benim anlamadığım. Herhangibir araç ile saatte 75km hız ile giderken 180 derece dönüp başka bir araca çarpınca kapılar sıkışmıyor mu?
Ne lüks araçlar gördük kapıları sıkışmış. Öyle bir şey sık sık olmasa bu kurtarma ekiplerinde çelik kesici makaslar ne arıyor? :D
Ki acil çıkış butonu da varmış.
Bu arada bu görsel bu habere ait değil.
Yani sonuçta araç yanmamış anladığım kadarı ile. Adamlar paniklemiş kapıyı açmayı becerememişler. Ya da araba 180 derece döndüğünde karşı şeritten gelen araba ile yan yana durmuşlardır doğal olarak diğer araca dayalı olan kapı açılmamıştır.
Ulan işe bak. O kadar akıllı araba ile git kaza yap. Sonra tazminat iste. Yok arkadaş çinliler de amerikalılar gibi başladı.

Hocam tabi simdi aciklamada firma acil cikis butonu var diyor ama olay su sekilde:
Kapi elektrikli yani elektrik varsa dugmeye basip aciyorsunuz guzel ama bir de elektrik yoksa durumu var:
Tesla nin kendi kullanim kitapcigindan alinti:
OPENING THE FALCON WING DOORS WITHOUT
POWER
Without 12 volt power, the falcon wing doors can only be opened
from the inside of the vehicle. Remove the speaker grill from the
door and pull the mechanical release cable down and towards the
front seat, as shown below. After the latch has released, manually
lift up the doors.

Diyorki once hoperlorun izgarasini cikart. Oradaki kabloyu cek, sonra kapiyi manual olarak acabilirsin.
Simdi dusunun hadi diyelim surucu klavuzu okudu ama arka koltukta oturan ya arkadastir ya cocuktur ya aileden baska biridir vs. aracin sahibi degildir. Simdi o insan nerden bilebilir hoperlorun izgarisini sokmesi gerektigini. Ayrica o izgarayi elle sokmek kolay mi onu da bilmiyoruz tabi.
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Rajeesh 2 yıl
sen kaza yapıyon suçlusu tesla mı yani?
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Moueson 2 yıl
Tesla bu haberlerin önünü kapatmalı ! Marka imajına ciddi şekilde zarar veriyor.
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OverClocK1ng 2 yıl
Meyve veren ağacı taşlarlar. Böyle bir olayın insanların paraya çok ihtiyacı olan Çin'de olması benim midemi bulandırıyor. Adam doğru söylemiyor olabilir. Zira Çin'de son zamanlarda giden arabaların önüne atlayıp, araba kendisine çarptı diyerek para isteyen, dava açarım diyen insanlar var. Bu da onlardan olabilir...
424.000 tane sonuç çıkıyor olması doğruluyor: google.com.tr/...
Bu da tek videoda bir sürü atlayan: dailymotion.com/...
1 Yanıt Yanıtla +14
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ceo-tr 2 yıl OverClocK1ng
OverClocK1ng

Meyve veren ağacı taşlarlar. Böyle bir olayın insanların paraya çok ihtiyacı olan Çin'de olması benim midemi bulandırıyor. Adam doğru söylemiyor olabilir. Zira Çin'de son zamanlarda giden arabaların önüne atlayıp, araba kendisine çarptı diyerek para isteyen, dava açarım diyen insanlar var. Bu da onlardan olabilir...
424.000 tane sonuç çıkıyor olması doğruluyor:
google.com.tr/...

Bu da tek videoda bir sürü atlayan:
dailymotion.com/...


tam sopalıklar
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