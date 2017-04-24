Tesla Model X'in kapısı açılmadı sürücüler ölümle burun buruna geldi

ABD'nin en değerli otomobil üreticisi olan Tesla, otonom araç sektörünün en önemli oyuncusu konumunda ancak yine de zaman zaman Tesla marka otomobillerin kazalarına ve bu kazalar sonucunda araç sahiplerini şirkete açtığı davalara şahit olabiliyoruz. Bir araç sahibi tarafından Tesla'ya açılan son dava ise otonom teknolojisi ile ilgili değil. Araç sahibinin iddiasına göre Model X'in martı kanat kapıları gerektiği gibi çalışmadı ve aracın içindekiler ölümden döndü.





Geçtiğimiz şubat ayında Çin'de gerçekleşen kazada saatte 75 kilometre hızla giden Model X'in sürücüsü bir anda kontrolü kaybedince araç 180 derece döndü ve yoldaki başka bir otomobile çarparak durabildi. Çarpmanın etkisiyle aracın ön kısmı yanmaya başlayınca aracın içindeki sürücü ve arka koltuktaki araç sahibi ve sevgilisi bataryanın patlayacağından endişe etti ve kapıları açarak çıkmaya çalıştı. Bu esnada öndeki kapılar sorunsuzca açılırken arkada bulunan martı kanatı kapılar açılmadı ve arka koltuktaki kişiler de aracı ön kapıdan terk etmek zorunda kaldı.





''Kaza Rüyalarıma Giriyor''

Olayın üstünden 2 aydan uzun bir süre geçse de o korku dolu dakikaları aklından çıkaramadığını söyleyen araç sahibi Tesla'dan 1 milyon dolarlık tazminat talebinde bulundu. Kapıların açılmaması nedeniyle ölümle burun buruna geldiğini belirten araç sahibi fiziksel yaralanmalardan ziyade yaşadığı psikolojik travmaya dikkat çekti ve kazanın hala rüyalarına girdiğini söyledi.





Tazminat talebinin ardından Tesla da hemen bir açıklama yaptı. İlk olarak sürücü ve yolcuların hayatının tehlikede olmadığını belirten Tesla, kazanın yüksek bir hızda gerçekleştiğini ve böylesine bir kazada benzin depolu araçlardaki yanma/patlama ihtimalinin elektrikli araçlardan daha yüksek olduğunun altını çizdi. Model X'in arka kapılarında acil çıkış düğmesi bulunduğunu da açıklayan Tesla, 1 milyon dolarlık tazminatı kabul edemeyeceklerini dile getirdi.





Yetkililer ve Tesla kazayla ilgili araştırmalarını hala sürdürürken araç sahibinin tazminat talebini mahkemeye taşıması bekleniyor.

https://electrek.co/2017/04/23/tesla-model-x-fire-crash-falcon-wing-doors-stuck/