    Geely Galaxy M7 PHEV tanıtıldı: Elektrikte 225 km, toplam 1.730 km menzil

    Geely, yeni şarj edilebilir hibrit SUV modeli Geely Galaxy M7’yi tanıttı. Model, 225 km elektrikli menzil ve 1.730 km toplam menzil iddiasıyla uzun yol verimliliğine odaklanıyor.

    Geely Galaxy M7 PHEV tanıtıldı: İşte tasarımı ve özellikleri Tam Boyutta Gör
    Geely, Galaxy serisinin yeni modeli Geely Galaxy M7’yi sahaya sürmeye hazırlanıyor. Orta boy PHEV SUV sınıfında konumlanan model, özellikle uzun elektrikli menzil ve düşük yakıt tüketimi hedefiyle geliştirildi. Aracın satışlarının Nisan ayında başlaması bekleniyor.

    Galaxy M7’de 1.5 litrelik atmosferik benzinli motor ile elektrik motorunun birleştiği bir şarj edilebilir hibrit sistem görev yapıyor. Benzinli motor 110 hp güç üretirken, 29.8 kWsa kapasiteli LFP batarya sayesinde araç CLTC ölçümüne göre 225 km tamamen elektrikli menzil sunabiliyor. Depo ve bataryanın birlikte kullanılmasıyla toplam menzil ise 1.730 km’ye kadar ulaşıyor.

    Geely Galaxy M7 PHEV tanıtıldı: İşte tasarımı ve özellikleri Tam Boyutta Gör
    Modelde ayrıca yüksek verimli termal yönetim sistemi ve hızlı şarj destekli “Aegis Golden Brick” batarya paketi yer alıyor. Geely, yeni nesil enerji yönetim sistemi sayesinde yakıt tüketiminin yaklaşık yüzde 15 azaltıldığını belirtiyor.

    Tasarım tarafında M7, serinin büyük SUV modeli olan Geely Galaxy M9’dan izler taşıyor. 4.770 mm uzunluğa sahip araç, 2.785 mm aks mesafesiyle geniş bir yaşam alanı sunuyor. İç mekânda büyük dokunmatik ekran, dijital gösterge paneli, Flyme Auto işletim sistemi, 256 renkli ambiyans aydınlatması, 23 hoparlörlü ses sistemi ve 50 W kablosuz şarj gibi donanımlar yer alıyor.

    Kapışılan 9.000 euro'luk elektrikli araba

    Profil resmi
    rfve 22 saat önce

    Türkiyede gelmez malsesef gelse bile 1,2m den aşağı sattırmazlar. Bize ucuz araba haram çünkü [resim]

    Profil resmi
    Emin Oral 1 gün önce

    Hafif araç çitlenbik gibi, ne yalan söyleyeyim araç çok hoşuma gitti, şehir içinde ideal bir araç

    E
    erhanakansel 2 gün önce

    bence pastadan ciddi bir pay alabilir

    Profil resmi
    maligezgin 2 gün önce

    hiç fena değil evin 2. arabası olur

