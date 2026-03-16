Geely Galaxy M7 PHEV tanıtıldı: Elektrikte 225 km, toplam 1.730 km menzil

Galaxy M7’de 1.5 litrelik atmosferik benzinli motor ile elektrik motorunun birleştiği bir şarj edilebilir hibrit sistem görev yapıyor. Benzinli motor 110 hp güç üretirken, 29.8 kWsa kapasiteli LFP batarya sayesinde araç CLTC ölçümüne göre 225 km tamamen elektrikli menzil sunabiliyor. Depo ve bataryanın birlikte kullanılmasıyla toplam menzil ise 1.730 km’ye kadar ulaşıyor.
Tasarım tarafında M7, serinin büyük SUV modeli olan Geely Galaxy M9’dan izler taşıyor. 4.770 mm uzunluğa sahip araç, 2.785 mm aks mesafesiyle geniş bir yaşam alanı sunuyor. İç mekânda büyük dokunmatik ekran, dijital gösterge paneli, Flyme Auto işletim sistemi, 256 renkli ambiyans aydınlatması, 23 hoparlörlü ses sistemi ve 50 W kablosuz şarj gibi donanımlar yer alıyor.
Türkiyede gelmez malsesef gelse bile 1,2m den aşağı sattırmazlar. Bize ucuz araba haram çünkü [resim]
Hafif araç çitlenbik gibi, ne yalan söyleyeyim araç çok hoşuma gitti, şehir içinde ideal bir araç
bence pastadan ciddi bir pay alabilir
hiç fena değil evin 2. arabası olur