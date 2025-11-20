Giriş
    Tesla Model X, 10 senede 200 kg hafifledi: Peki ama nasıl?

    Tesla Model X, günümüzde ilk kez 2015’te tanıtılan modelle neredeyse aynı görünüyor olsa da, yıllar boyunca kaputun altında yapılan iyileştirmelerle 181 kg hafifledi. Peki tesla bunu nasıl başardı?

    Tesla Model X, 10 senede 200 kg hafifledi: Peki ama nasıl? Tam Boyutta Gör
    Tesla Model X, günümüzde ilk kez 2015’te tanıtılan modelle neredeyse aynı görünüyor olsa da, kaputun altında yıllar içinde sessizce yenilenmiş bir otomobil yatıyor. İç mekanı artık daha kaliteli hissettiriyor ve özellikle Plaid versiyonunda sunduğu performans, birçok süper otomobili bile zorlayacak seviyede. Ancak çoğu kişinin farkında olmadığı şey, iki model neredeyse aynı görünse de, en son Model X'in orijinalinden çok daha hafif olduğu.

    Son yıllarda neredeyse tüm yeni otomobiller eklenen güvenlik donanımları, büyüyen bataryalar ve artan standart özellikler yüzünden ağırlaşıyor. Ancak Model X bu gidişatın tersine zamanla hafifledi. 2026 Model X, 2016 yılındaki ilk modele göre yaklaşık 181 kg daha hafif.

    İşte Tesla Model X'in ağırlığını azaltmak için yapılam değişiklikler

    Car and Driver’ın yakın zamanda tarttığı 2.367 kg ağırlığındaki araçla ilgili konuşan Tesla’nın araç mühendisliğinden sorumlu başkan yardımcısı Lars Moravy, ilk Model X’in arka tekerleklerde ağır bir indüksiyon motoru kullandığını belirtiyor. Güncel modelde bunun yerine daha hafif bir sabit mıknatıslı motor ve yeni yarım şaftlar bulunuyor. Bu değişiklik tek başına yaklaşık 45 kg tasarruf sağlamış.

    Tesla ayrıca 2021’de batarya paketini daha yüksek enerji yoğunluğuna sahip hücrelerle güncelledi. Bu sayede 300 adet hücreyi çıkarmak mümkün olmuş. Paketin yapısında yapılan iyileştirmelerle birlikte, araç yaklaşık 41 kg daha hafiflemiş. 2026 güncellemesinde yapılan ek optimizasyonlarla bu diyet devam etmiş.

    Tesla Model X, 10 senede 200 kg hafifledi: Peki ama nasıl? Tam Boyutta Gör
    Yaklaşık 36 kg da kabinden eksiltilmiş. Moravy, Tesla’nın iç mekanda daha ince malzemeler kullanmaya başladığını ve bazı hava yastığı bileşenlerini doğrudan tavan kaplamasına entegre ettiğini söylüyor.

    Beş koltuklu versiyon ise bagaj bölümündeki kaide bağlantısının kaldırılmasıyla 22 kg daha hafif. Emniyet kemeri yapısında yapılan küçük değişiklikler 2.7 kg kazandırırken, yüksek voltajlı kablolamada yapılan sadeleştirme 19.9 kg tasarruf sağlamış. Plaid modelde kullanılan daha az sayıdaki radyatörün de ağırlığı 13.6 kg azalttığı belirtiliyor.

    Model X’in gövdesinde kullanılan büyük alüminyum mega dökümler sağlamlığı arttırmanın yanında 9 kg tasarruf sağlamış. Ön ve arka tamponların 0,6 milimetre inceltilmesi bile hafifliğie 4.5 kg katkıda bulunmuş.

    Tabii ki bunu yanında ağırlığı arttıran bazı değişiklikler de bulunuyor. Daha ağır jantlar, göbekler ve iyileştirilen ses yalıtımı biraz ağırlık eklese de, 2026 Model X genel tabloya bakıldığında hala elektrikli büyük boy bir SUV için oldukça hafif.

    Ağır sayılabilecek 100 kWh’lik batarya paketine rağmen Model X, içten yanmalı Porsche Cayenne GTS’den sadece 33,5 kg daha ağır, BMW X5 M60i’den ise 64 kg daha hafif. Model X, benzer batarya kapasitesine sahip elektrikli BMW iX xDrive50’den ise 227 kg daha hafif olmayı başarıyor. Bu da, Tesla'nın mühendisliğinin ve zaman içerisinde yapılan küçük iyileştirmelerin ne kadar etkili olduğunu gösteriyor.

