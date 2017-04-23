Çinli internet devlerinden otomobil sektörüne 1 milyar dolarlık yatırım

Dünyanın en büyük otomobil pazarı olan Çin'de, yerli otomobil üreticilerinin yanı sıra son zamanlarda teknoloji devleri de otomobil sektöründen pay koparmak için sıkı bir mücadele içinde. Ülkenin en önemli arama motoru olan Biadu, NVIDIA ortaklığı ile otonom araç çalışmaları yaparken bir diğer teknoloji devi LeEco da hem Faraday Future'ı finanse etmiş hem de Çin'de otomobil üretimi için kolları sıvamıştı. Şimdi ise ülkenin üç büyük internet devi otomobil satın almak isteyen kişilerin ilk durağı olan Bitauto Holding'e yatırım yaptı.





Geçmişte Çin hükümetinin sınırlandırmaları ve ülke insanının düşünce yapısı nedeniyle insanlar otomobil alırken kredi kullanmaya pek yanaşmasa da son zamanlarda Bitauto benzeri şirketlerin cazip ödeme şekilleriyle müşterilere kredi sunması ve hükümetin sıkı kredi politikalarından vazgeçmesi otomobil alımlarında kredi kullanımını tekrar arttırdı. Buna paralele olarak geçtiğimiz haziran ayında Baidu, Çin'in en önemli e-ticaret sitelerinden JD.com ve bir diğer internet devi Tencent, Bitauto Holding'e 300 milyon dolarlık yatırım yapmıştı.





Şimdi bu üç şirket tekrar bir araya gelerek çok daha yüksek bir yatırıma imza attı. Bitauto'nun yaptığı açıklamaya göre toplamda 1 milyar dolarlık yatırım gelirken şirketlerin bu miktardaki payı açıklanmadı. Geçtiğimiz yılın ilk çeyreğinde 27 milyon adet otomobil satışında rol oynayan Bitauto'nun piyasa değerinin 2 milyar dolara yaklaştığı tahmin ediliyor.

http://www.reuters.com/article/us-autoshow-shanghai-bitauto-holdings-idUSKBN17M0L6