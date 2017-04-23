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Otomobil Teknolojileri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Çinli internet devlerinden otomobil sektörüne 1 milyar dolarlık yatırım

Çin'in önde gelen internet şirketlerinden Baidu, JD.com ve Tencent, ülkenin en büyük otomobil finansman platformu olan Bitauto Holding'e 1 milyar dolarlık yatırım yaptı.
2 yıl (Son Güncelleme: 2 yıl)
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Otomobil Teknolojileri
Furkan Babur
Yazar
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Çinli internet devlerinden otomobil sektörüne 1 milyar dolarlık yatırım
 

Dünyanın en büyük otomobil pazarı olan Çin'de, yerli otomobil üreticilerinin yanı sıra son zamanlarda teknoloji devleri de otomobil sektöründen pay koparmak için sıkı bir mücadele içinde. Ülkenin en önemli arama motoru olan Biadu, NVIDIA ortaklığı ile otonom araç çalışmaları yaparken bir diğer teknoloji devi LeEco da hem Faraday Future'ı finanse etmiş hem de Çin'de otomobil üretimi için kolları sıvamıştı. Şimdi ise ülkenin üç büyük internet devi otomobil satın almak isteyen kişilerin ilk durağı olan Bitauto Holding'e yatırım yaptı.


Geçmişte Çin hükümetinin sınırlandırmaları ve ülke insanının düşünce yapısı nedeniyle insanlar otomobil alırken kredi kullanmaya pek yanaşmasa da son zamanlarda Bitauto benzeri şirketlerin cazip ödeme şekilleriyle müşterilere kredi sunması ve hükümetin sıkı kredi politikalarından vazgeçmesi otomobil alımlarında kredi kullanımını tekrar arttırdı. Buna paralele olarak geçtiğimiz haziran ayında Baidu, Çin'in en önemli e-ticaret sitelerinden JD.com ve bir diğer internet devi Tencent, Bitauto Holding'e 300 milyon dolarlık yatırım yapmıştı.


Şimdi bu üç şirket tekrar bir araya gelerek çok daha yüksek bir yatırıma imza attı. Bitauto'nun yaptığı açıklamaya göre toplamda 1 milyar dolarlık yatırım gelirken şirketlerin bu miktardaki payı açıklanmadı. Geçtiğimiz yılın ilk çeyreğinde 27 milyon adet otomobil satışında rol oynayan Bitauto'nun piyasa değerinin 2 milyar dolara yaklaştığı tahmin ediliyor.

http://www.reuters.com/article/us-autoshow-shanghai-bitauto-holdings-idUSKBN17M0L6 Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
Barni Moloztaş 2 yıl en beğenilen
NE YAPSALAR BOŞŞ GÖKLERDEN GELEN BİR KARARRRR VARDIR
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BlindGuardianNN 2 yıl
napolyon haklı
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Alpha Centauri 2 yıl
adamlar gümbür gümbür geliyor
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fss1403 2 yıl
Elektirikli araç yapacaklar değil mi? Bu saatten sonra sıfırdan fosil yakıtlı arabaya harcanan arge bence parayı çöpe atmak olur.
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anldrms34 2 yıl
Koskoca JD , Dj.com oldu tebrikler
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kadirirdem 2 yıl
Keşke bizim Koç grubu veya Sabancı grubu da böyle bir şey yapsa.
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zdniz 2 yıl
Biz yapmak yerine olanıda satmayı düşünüyoruz nasılsa vergiler sayesinde üreticiden daha çok kazanıyoruz. Sonrada herkes bizi kıskanıyor. :D
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WB 2 yıl
Unutulmamalidir ki tencere tavayla da olmuyor bu isler..
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Macella 2 yıl
tencent bu aralar fena atılımlar yapıyor. riot games ve clash of clans ın arkasında ki firmanın sahibi şimdide steamden daha fazla kullanıcıya sahip oyun platformunu dünyaya açacakmış.
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Barni Moloztaş 2 yıl en beğenilen
NE YAPSALAR BOŞŞ GÖKLERDEN GELEN BİR KARARRRR VARDIR
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