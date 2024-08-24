Çinli Lynk & Co 01 PHEV'in Türkiye fiyatı belli oldu

Lynk & Co 01'in Türkiye fiyatı açıklandı. Şimdilik tek versiyon üzerinden Türkiye'ye giriş yapan PHEV modelin fiyatı lansmana özel 2.099.000 TL.
Mavi, siyah, beyaz ve gri olmak üzere dört farklı gövde rengiyle sunulan Lynk & Co 01; 4541 mm uzunluğa, 1857 mm genişliğe, 1694 mm yüksekliğe ve 2734 mm aks mesafesine sahip. Önden çekişli bir model olan otomobilde 1.5 litre motor, 60 kW elektrik motoru ve 17.6 kWsa'lik bataryadan oluşan şarj edilebilir hibrit sistem görev yapıyor. Toplam 261 beygir güç ve 425 Nm tork sunan sistemin saf elektrikli sürüş menzili de 75 kilometre.
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Xiaomi'den fütüristik su tabancası
Benim oğlana alayım bi tane
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.
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